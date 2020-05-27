Майкоп, 27 мая, 2020, 07:33 — ИА Регнум. С просьбой расширить перечень направлений экономики, которым необходима поддержка из-за пандемии коронавируса, обратился к правительству РФ глава Республики Адыгея МуратКумпилов, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 мая в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Ранее к главе Республики Адыгея с просьбой о включении их вида деятельности в перечень пострадавших обратились индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной продажей непродовольственных товаров. Мурат Кумпилов согласился с тем, что данная проблема для республики актуальна, и поручил министерству экономического развития и торговли РА рассмотреть этот вопрос. В результате составлен перечень региональных предложений по поддержке малого и среднего бизнеса для принятия мер на федеральном уровне, они содержатся в официальных письмах на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В частности, регион предлагает расширить перечень основных видов экономической деятельности, включи в него следующие направления: производство мебели, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, деятельность по комплексному обслуживанию помещений, по чистке и уборке, медицинская и стоматологическая практика, образование профессиональное дополнительное.

В качестве дополнительных федеральных мер также предложено предусмотреть отсрочку по кредиту для индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с резким падением доходов из-за пандемии, а также кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей, попавших в перечень пострадавших отраслей, без применения условия в части подтверждения падения совокупных доходов ниже 30% за предшествующий месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее реализуется антикризисный комплекс мер поддержки для бизнеса, которые предоставляют органы власти и ведомства. Он предусматривает 45 мероприятий. В него вошли четыре основных вида деятельности: занятость населения; поддержка системообразующих предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска; поддержки малого и среднего предпринимательства; поддержка строительной отрасли, транспорта и ЖКХ.