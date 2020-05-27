Районы Чувашии перехватывают лидерство у городов по числу заражённых
Чебоксары, 27 мая, 2020, 07:31 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии выявлено 2472 носителей коронавируса, из них треть приходится на Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения. При этом районы опережают ряд городов по числу выявленных заражений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба, опубликованные в соцсети.
Из 2472 подтверждённых случаев заражения 780 приходится на Чебоксары. Далее идут Ядринский и Чебоксарский районы, где выявлено соответственно 170 и 120 заражённых. Меньше всего выявленных случаев заражения — в Красноармейском район.
География распространения заражений:
г. Чебоксары — 780;
Ядринский район — 170;
Чебоксарский район — 120;
г. Новочебоксарск — 119;
Батыревский район — 108;
Моргаушский район — 90;
г. Канаш — 87;
Порецкий район — 87;
г. Шумерля — 85;
Комсомольский район — 81;
Шемуршинский район — 81;
Урмарский район — 81;
Канашский район — 73;
Янтиковский район — 68;
Ибресинский район — 56;
Шумерлинский район — 55;
Цивильский район — 52;
г. Алатырь — 49;
Мариинско-Посадский район — 47;
Яльчикский район — 41;
Аликовский район — 31;
Вурнарский район — 31;
Красночетайский район — 31;
Алатырский район — 25;
Козловский район — 14;
Красноармейский район — 10.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии во время транспортировки на машине скорой помощи от двусторонней пневмонии умерла медицинская сестра. Отмечается, что у неё 22 мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19. Напомним, переболели COVID-19 в Чувашии 929 человек, умерли 12.
Напомним, в Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республикиОлега Николаева в связи с эпидемиологической ситуацией.
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