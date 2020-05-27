Чебоксары, 27 мая, 2020, 07:31 — ИА Регнум. В Чувашии с начала пандемии выявлено 2472 носителей коронавируса, из них треть приходится на Чебоксары и Новочебоксарск, где проживает половина населения. При этом районы опережают ряд городов по числу выявленных заражений, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба, опубликованные в соцсети.

Данные оперативного штаба, опубликованные в группе «Чувашия без паники»

Из 2472 подтверждённых случаев заражения 780 приходится на Чебоксары. Далее идут Ядринский и Чебоксарский районы, где выявлено соответственно 170 и 120 заражённых. Меньше всего выявленных случаев заражения — в Красноармейском район.

География распространения заражений:

г. Чебоксары — 780;

Ядринский район — 170;

Чебоксарский район — 120;

г. Новочебоксарск — 119;

Батыревский район — 108;

Моргаушский район — 90;

г. Канаш — 87;

Порецкий район — 87;

г. Шумерля — 85;

Комсомольский район — 81;

Шемуршинский район — 81;

Урмарский район — 81;

Канашский район — 73;

Янтиковский район — 68;

Ибресинский район — 56;

Шумерлинский район — 55;

Цивильский район — 52;

г. Алатырь — 49;

Мариинско-Посадский район — 47;

Яльчикский район — 41;

Аликовский район — 31;

Вурнарский район — 31;

Красночетайский район — 31;

Алатырский район — 25;

Козловский район — 14;

Красноармейский район — 10.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии во время транспортировки на машине скорой помощи от двусторонней пневмонии умерла медицинская сестра. Отмечается, что у неё 22 мая после тестирования был подтвержден положительный результат мазка на COVID-19. Напомним, переболели COVID-19 в Чувашии 929 человек, умерли 12.

Напомним, в Ядринском районе Чувашии два сити-менеджера могут уйти в отставку после критики врио главы республикиОлега Николаева в связи с эпидемиологической ситуацией.

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