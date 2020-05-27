Ростов, Ярославская область, 27 мая, 2020, 07:29 — ИА Регнум. В Ростовском районе вводится режим повышенной готовности, это связано с плохим качеством воды в городе Ростов Великий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Ростовского района.

Yarregion.ru Южный водоканал

Как ранее сообщало ИА REGNUM в течение последних дней в городской водопровод поступала вода с запахом рыбы. Теперь ситуация ухудшилась.

«Отделом Роспотребнадзора по Ярославской области были представлены результаты проб водопроводной воды. Они показали, что ее качество не соответствует требованиям СанПиН по следующим показателям: запах, цветность, железо и окисляемость. На заседании рабочей группы КЧС района было принято решение о введении режима повышенной готовности», — рассказали в администрации Ростовского района.

Также районные власти рекомендуют ввести режим чрезвычайной ситуации на госпредприятии Ярославской области «Южный водоканал». Сейчас предприятие пытается использовать дополнительные способы очистки воды.

«Для стабилизации ситуации ГП ЯО «Южный водоканал» проводит комплекс мероприятий, в том числе сброс воды из резервуара чистой воды для его очистки, обеззараживание, промывка и заполнения по-новому. Уже проведена дополнительная аммонизация воды», — отметили в администрации Ростовского района.

Жителям Ростова рекомендовано перед употреблением водопроводной воды обязательно кипятить ее и отстаивать, при возможности фильтровать. Социальным объектам для приготовления горячего питания будут дополнительно предоставлять питьевую воду. С 27 мая организован подвоз воды для жителей в районы города.