Москва, 26 мая, 2020, 22:58 — ИА Регнум. В Верховный суд России поступил иск Игнатьева Михаила Васильевича, заседание по которому назначено на 30 июня. Указано, что ответчиком по заявлению является президент Российской Федерации Владимир Путин. Игнатьев намерен оспорить Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики». Об этом свидетельствуют данные суда.

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ФИО истца полностью совпадают с именем экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева.

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ИА REGNUM напоминает, 23 января 2020 года Михаил Игнатьев, вручая ключи от новой пожарной техники перед строем сотрудников ведомства, при передаче ключей одному из офицеров фактически заставил его подпрыгнуть, высоко подняв руку с ключами. Общественность единодушно назвала такое поведение «неадекватным», а глава МЧС ЕвгенийЗиничев оценил данный поступок как недопустимый для руководителя такого ранга. После инцидента комиссия по этике «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии, что и было сделано генсоветом партии 28 января. 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».

«Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение… То, что я видел, это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все», — прокомментировал позднее отставку Игнатьева Путин.

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