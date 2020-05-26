Тамбов, 26 мая, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году лесхозы планируют направить на развитие отрасли 50 млн рублей собственных средств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В цехе деревообработки

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поставил задачу организовать производственные цеха во всех лесхозах области. На сегодняшний день на базе тамбовских лесхозов эффективно работают 19 цехов деревообработки.

В 2020 году за счёт собственных средств в Моршанском и Хоботовском лесхозах планируется модернизировать цеха переработки мелкотоварной древесины. На это предполагается направить около 12 млн рублей. Кроме того, в Моршанском лесхозе планируется автоматизировать процесс рассушки шишек сосны.

Всего в 2020 году на развитие 15 тамбовских лесхозов планируют направить 50 млн рублей собственных средств.

Работа по модернизации производственных цехов продолжается. Это позволяет работникам лесного хозяйства в больших объемах перерабатывать мелкотоварную древесину. Благодаря реализации деловой и дровяной древесины лесхозы зарабатывают средства, которые направляют на развитие лесного хозяйства области.

Так, за последние 5 лет доход тамбовских лесхозов увеличился более чем на 20%. Это позволило увеличить заработную плату работников на 43% относительно 2015 года.