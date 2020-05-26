Тамбовские лесхозы планируют вложить в развитие отрасли 50 млн рублей
Тамбов, 26 мая, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области в этом году лесхозы планируют направить на развитие отрасли 50 млн рублей собственных средств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поставил задачу организовать производственные цеха во всех лесхозах области. На сегодняшний день на базе тамбовских лесхозов эффективно работают 19 цехов деревообработки.
В 2020 году за счёт собственных средств в Моршанском и Хоботовском лесхозах планируется модернизировать цеха переработки мелкотоварной древесины. На это предполагается направить около 12 млн рублей. Кроме того, в Моршанском лесхозе планируется автоматизировать процесс рассушки шишек сосны.
Всего в 2020 году на развитие 15 тамбовских лесхозов планируют направить 50 млн рублей собственных средств.
Работа по модернизации производственных цехов продолжается. Это позволяет работникам лесного хозяйства в больших объемах перерабатывать мелкотоварную древесину. Благодаря реализации деловой и дровяной древесины лесхозы зарабатывают средства, которые направляют на развитие лесного хозяйства области.
Так, за последние 5 лет доход тамбовских лесхозов увеличился более чем на 20%. Это позволило увеличить заработную плату работников на 43% относительно 2015 года.