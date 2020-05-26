Кострома, 26 мая, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В некоторых регионах России, в частности и в Костромской области, остался недельный запас защитных костюмов для медиков. Об этом со ссылкой на заявление главы Росздравнадзора Ирины Серегиной, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Onf.ru Акция взаимопомощи #МыВместе в Костроме

Такая же ситуация сложилась ещё в 9 регионах России: Московской, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областях, Марий Эл, Татарии и Приморском крае. Часть субъектов скрыла данные — о ситуации с противочумными костюмами не захотели рассказывать в Москве, Смоленской, Псковской, Томской и Сахалинской областях, Дагестане.

Напомним, недавно в Костромской области прошла акция #МыВместе по раздаче одноразовых противочумных костюмов и защитных очков. В последний раз волонтеры и представители Общероссийского народного фронта подарили партию СИЗов костромскому противотуберкулёзному диспансеру. При этом в ОНФ и региональном департаменте здравоохранения заявили, что акция не говорит о дефиците средств защиты в области.