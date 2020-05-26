Кострома, 26 мая, 2020, 17:21 — ИА Регнум. В 2019 году за чертой бедности в Костромской области проживало 80,5 тысяч человек или 12,6% от общей численности населения. Об этом со ссылкой на данные «Костромастата» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Нищий на улице Костромы

Доходы этих людей были ниже прожиточного минимума, который на 2 квартал 2019 года был установлен в размере 10,6 тысяч рублей в месяц. Хуже, чем в Костромском регионе дела были в Ивановской области — 14,2% бедных, лучше — в Ярославской области — 10,3% граждан с доходами меньше прожиточного минимума.

При этом, уровень разрыва между бедными и богатыми в «колыбели Романовых» был относительно невелик — 9,2 раза между 10% наиболее и 10% наименее обеспеченных граждан. Среди регионов ЦФО это самый низкий показатель. Наиболее глубокое расслоение по доходам наблюдалось традиционно в Москве — 16 раз, Воронежской и Липецкой областях.