Кострома, 26 мая, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Соучредитель костромской строительной фирмы, получив 10 млн. рублей от дольщиков, скрылся в неизвестном направлении. Об этом 26 мая сообщает Управление МВД по Костромской области.

Adm44.ru Дом, возведённый по договору долевого строительства

С заявлением о мошенничестве в полицию обратились 10 участников строительства многоэтажного дома в Фабричном районе областного центра. Зная, что стройка в ближайшее время «заморозится», представитель фирмы убедил клиентов вложить деньги в проект. Жилье костромичи должны были получить осенью 2020 года.

«Получив таким образом более 10 млн. рублей, подозреваемый присвоил средства, вышел из состава руководства ООО и скрылся от своих клиентов. Последние, заметив, что стройка остановилась, а их доверенное лицо перестало выходить на связь, обратились в полицию», — говорится в материалах проверки.

Против подозреваемого в мошенничестве возбуждено уголовное дело. По вопросу назначено проведение строительно-технической, бухгалтерской и компьютерной судебной экспертизы.

По информации областной администрации, с начала 2018 года в Костромской области удалось достроить 19 домов, в возведение которых вложились более 1000 человек. Сейчас на контроле губернатора региона Сергея Ситникова находится ещё 7 объектов и 382 обманутых дольщика.