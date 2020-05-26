Ярославль, 26 мая, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Ярославле на карантин из-за коронавируса закрывается детский сад №247. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный канал оперативного штаба правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом. Неофициальное название детского дошкольного учреждения — «Солнышко», детский сад приостанавливает свою работу с 27 мая.

Mdou247.edu.yar.ru Детский сад №247

«Причиной является положительный результат теста на коронавирусную инфекцию одного из родителей ребенка, посещавшего дежурную группу. Пять работников дошкольного учреждения и родители 12 малышей переходят на режим самоизоляции под наблюдением медиков, им будет оформлен больничный лист. Помещения детского сада будут продезинфицированы, поверхности, мебель и игрушки обработаны антисептическими средствами», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле по той же причине в мае было закрыто три детских сада. Напомним, в дошкольных учреждениях открыты только дежурные группы, куда попадают дети, оба родителя которых в будни на работе.