Парад Победы 24 июня: как Москва и регионы отмечают главный юбилей года
Президент РФ Владимир Путин 26 мая в ходе совещания с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что парад Победы, перенесённый ранее с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса, состоится 24 июня.
«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал Путин.
Он также анонсировал проведение шествия «Бессмертный полк» 26 июля — в День ВМФ России.
О том, как шла подготовка к праздничным мероприятиям, кто посетил парад Победы и в каких условиях состоится «Бессмертный полк», рассказывает ИА REGNUM.
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Парада Победы в 2020 году ждали все, кто верен России. Об этом заявил спикер петербургского Законодательного собрания, единоросс Вячеслав Макаров. Он приветствовал решение президента РФ Владимира Путина провести военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня 2020 года.
Подробности в материале: Парада ждали все, кто верен России — глава Заксобрания Петербурга
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируется провести парад Победы. Торжественный марш в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск, как ожидается, состоится 24 июня.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону и Новочеркасске приступят к подготовке парада Победы
Решение о переносе парада Победы на 24 июня в 2020 году является исторически верным, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Если рассматривать сложившуюся в России ситуацию как явление непреодолимой силы, то, назначив Парад Победы на 24 июня, власти РФ поступили правильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член генерального совета «Партии Дела», генерал-полковник Леонид Ивашов.
Читайте также: Парад Победы надо было проводить 9 мая — генерал-полковник Леонид Ивашов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не закрывать мавзолей на время парада Победы 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
Читайте также: Зюганов просит Путина снять маску с мавзолея на парад Победы
Президент Абхазии Аслан Бжания намерен приехать в Москву на Парад Победы 24 июня, сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
Читайте подробнее: Президент Абхазии Бжания примет участие в Параде Победы в Москве
Правительство Германии и ведомство президента этой страны пока не комментируют вопрос о присутствии германских представителей на параде Победы, запланированном в Москве на 24 июня. Об этом сообщает 27 мая РИА Новости.
Подробности в материале: В ФРГ пока не сообщили о формате участия в параде Победы в Москве
Военные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в десяти городах Южного военного округа. Впервые в их числе — город Каспийск в Дагестане, сообщает 27 мая пресс-служба округа.
Об этом: В Каспийске впервые состоится парад в честь дня Победы
Проводить шествие «Бессмертного полка» в этом году нужно не 26 июля, а 3 сентября, в День Победы над основным союзником Гитлера — Японией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя назначение дат проведения Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».
Читайте также: 24 июня — память парада 1945 года. «Бессмертный полк» — 3 сентября
Законопроект о признании недействующим в России постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979−1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года» внес в Госдуму депутат Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
Читайте подробнее: Госдуме предложили исключить постановление об оценке договора от 1939 г
В Восточном военном округе (ВВО) начали подготовку военной техники к тренировкам парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.
Читайте подробнее: В Восточном военном округе готовятся к параду в честь 75-летия Победы
День 24 июня в России может быть объявлен выходным в связи с проведением парада Победы. Об этом заявил 27 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков ожидает объявления 24 июня выходным днём
Воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) возобновили подготовку военных парадов, посвящённых 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.
Подробности в материале: В Южном военном округе готовятся к парадам в честь 75-летия Победы
В Совфеде назвали символичным проведение 24 июня парада Победы, он ознаменует и победу над пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.
Об этом: Член Совфеда: Парад 24 июня станет символом возвращения к нормальной жизни
Дезинфекционную обработку копии Красной площади в подмосковном Алабине, где возобновятся тренировки к военному параду в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, проведут вернувшиеся из Италии военнослужащие бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.
Об этом: В Алабине продезинфицируют копию Красной площади для тренировок парада
К подготовке демонстрационных полётов, посвящённых 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне и легендарному Параду Победителей 24 июня 1945 года, приступили экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), в том числе модернизированных Су-25СМ3. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.
Подробности в материале: Экипажи штурмовой авиации ЮВО начали подготовку к воздушным парадам
Тихоокеанский флот (ТОФ) возобновил подготовку к военному параду, посвящённому 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который 24 июня пройдёт на главной базе флота во Владивостоке. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.
Об этом: Тихоокеанский флот начал подготовку парада Победы во Владивостоке
Формат празднования 75-летия Победы 24 июня 2020 года обсуждается в Белгородской области. Об этом на своей странице написал глава региона Евгений Савченко. Губернатор отметил, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
Читайте также: Белгородский губернатор: формат празднования 75-летия Победы обсуждается
Из военного института в городе Вольск Саратовской области должны были выделить 300 военнослужащих для парада Победы в Москве, но все курсанты находятся в отпуске. Из отпуска удалось вызвать 66 женщин-военнослужащих, которые и отправятся в Москву. Перед этим им предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию.
Об этом: Саратовские военнослужащие примут участие в параде Победы в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил приглашение на парад Победы не только лидеров стран СНГ.
Читайте также: Песков допустил приглашение на Парад Победы не только лидеров стран СНГ
Президент Франции Эммануэля Макрона получит приглашение на парад Победы, который состоится 24 июня в Москве, сообщает Le Figaro.
Об этом: Макрон получит приглашение на парад Победы в Москву
Штаб Балтийского флота отрапортовал о завершении подготовки военной техники, которая будет задействована в военном параде в Калининграде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте подробнее: На Балтфлоте рассказали о технике на параде Победы в Калининграде
За время фашистской оккупации в Ленобласти погибло 140 тыс. человек, а еще 250 тыс. граждан были угнаны на работы в Германию. Об этом заявила директор Ленинградского областного государственного архива Юлия Крипатова. Сейчас выходит в свет сборник архивных документов о Великой Отечественной войне «Без срока давности». Всего разным регионам России, пострадавшим от геноцида во время войны, посвящено 23 тома.
Читайте подробнее: Рассекречены архивы: в оккупированной Ленобласти погибло 140 тыс. человек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 24 июня, в день проведения парада Победы, свободного доступа на Красную площадь не будет.
В параде, который состоится на Красной площади 24 июня в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, примут участие 75 самолётов и вертолётов. Об этом в интервью газете «Красная звезда», опубликованном 29 мая, заявил главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.
Читайте подробнее: 24 июня парадным строем над Москвой пройдут 75 самолётов и вертолётов
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отказался отвечать на вопрос, готова ли японская сторона направить делегацию для присутствия на параде в честь 75-годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве 24 июня. Об этом 29 мая, в ходе регулярной пресс-конференции министра, его спросили журналисты.
Подробности в материале: В МИД Японии промолчали о возможном присутствии на параде Победы в Москве
24 июня пройдет парад Победы в Самарской области. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, военнослужащие второй гвардейской армии уже начали репетицию. Парад пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Подробности в материале: В Самарской области Парад Победы пройдет 24 июня
Группа американских ветеранов Второй мировой войны намерена приехать в Россию на парад Победы, который состоится 24 июня. Об этом сообщил глава неправительственного фонда — организатора поездки The Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.
Читайте также: Ветераны Второй мировой войны из США приедут на парад Победы в Москву
Торжественные шествия войск в честь первого Парада Победы в Москве состоятся в Тверской области 24 июня в двух городах — в Твери и Ржеве.
Подробности в материале: Игорь Руденя: два города Тверской области примут парады Победы
Начать подготовку парада Победы и шествия «Бессмертный полк» распорядился президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на заседании правительства. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба главы республики.
Об этом: Президент Южной Осетии распорядился готовиться к параду Победы
Город-курорт Пятигорск начал подготовку к праздничным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется провести парад Победы, а в преддверии него — факельное шествие и митинг памяти, сообщили в пресс-службе администрации города.
Подробности в материале: В Пятигорске в честь 75-летия Победы проведут парад и факельное шествие
В рамках проводимой Следственным комитетом России акции «Без внимания не останутся!» сотрудники следственного управления СКР по Рязанской области совместно с депутатами областной и городской дум поздравили участника Великой Отечественной войны Владимира Алексеевича Попова с 99-летием и юбилеем Победы.
Поздравления, цветы и подарки передали ветерану бесконтактным способом с соблюдением всех необходимых мер профилактики, уточнили в ведомстве.
В Бурятии дети высаживают «Скверы Победы». К акции присоединились участники школьного лесничества «Друзья леса» Баргузинского района республики.
Юные лесники вместе с сотрудниками Куйтунского лесничества высадили саженцы сирени на пришкольном участке, сообщили в РАЛХ Бурятии.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что при проведении парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге будет действовать ряд ограничений в связи с ситуацией с коронавирусом.
Читайте также: Беглов рассказал об ограничениях на параде Победы в Петербурге
Парад Победы назначен на 24 июня неслучайно — 75 лет назад именно в этот день состоялся первый Парад Победы, который принимал маршал Жуков, и во время которого штандарты фашистских соединений были брошены к подножию Мавзолея.
Сегодня эта дата приобретает особый смысл: как и тогда, так и сейчас парад станет настоящим символом победы: 75 лет назад мы начали возвращаться к нормальной жизни после победы над смертельной угрозой фашизма, а сегодня — возвращаемся к нормальной после победы над страшным вирусным врагом. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил о член Общественной палаты России, спортсмен-паралимпиец, член Общественного совета пр Уполномоченном по правам ребенка Сергей Бурлаков.
Об этом: «Вчера было рано, а завтра — будет поздно»: о Параде Победы 24 июня
В Петербурге 24 июня в воздушной части парада в честь Великой Победы над центром Санкт-Петербурга пролетит 30 самолётов и вертолётов. Откроет парадный строй авиатехники тяжелый транспортный вертолет Ми-26, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет представлять в Москве свою страну и «с гордостью пронесет флаг Сербии по Красной площади».
Читайте подробнее: Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве
В Новосибирске в параде Победы 24 июня будут участвовать представители различных войсковых подразделений. Пока неизвестно, пустят ли зрителей на площадь Ленина.
Читайте также: Локоть рассказал, как пройдёт парад Победы в Новосибирске
Президент России Владимир Путин своим указом объявил 24 июня — день проведения парада в честь 75-й годовщины Победы — нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.».
По указу президента, парад будет проведен «в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».
По указу президента 24 июня 2020 года в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации пройдут военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы. В 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации будет дан артиллерийский салют.
Указом Владимира Путина Министерству обороны России поручено совместно с руководителями субъектов Российской Федерации определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта, обеспечить подготовку и проведение военных парадов и артиллерийского салюта.
«Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе президента РФ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.». Указ вступил в силу.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы. Об этом сообщает 29 мая пресс-служба Кремля.
Читайте также: Путин объявил день проведения парада Победы в России нерабочим
24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдёт салют в честь парада Победы. Об этом заявил глава города Александр Высокинский. Сейчас продумывается, как провести всё так, чтобы горожане не скапливались в центре города.
Читайте также: В Екатеринбурге пройдёт ещё один салют Победы
На аэродромах Западного военного округа (ЗВО), задействованных в подготовке парадов в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, приступили к дезинфекционной обработке объектов и прилегающих территорий. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.
Об этом: В ЗВО дезинфицируют участвующие в подготовке парадов Победы аэродромы
Президент России Владимир Путин и лидеры иностранных государств будут наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади, заявил 31 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Путин будет наблюдать за парадом Победы с трибуны на Красной площади
Каждый участник парада Победы 24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
По словам командующего войсками ЦВО Александра Лапина, на парад допустят только тех военнослужащих, чьи результаты тестов будут отрицательными. Кроме того, участников парада снабдят средставми индивидуальной защиты.
«Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены», — заявил Лапин.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге проверят на коронавирус участников парада Победы
В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева приступят к подготовке к шествию «Бессмертного полка» и иным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы, которые были перенесены с 9 Мая.
Читайте также: В Пензенской области начнут подготовку к шествию «Бессмертного полка»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о приглашении на парад Победы 24 июня лидеров Украины и Грузии, заявил, что пока нельзя похвастаться позитивной динамикой развития диалога между главами этих стран.
Подробности в материале: Песков оценил вероятность приглашения глав Украины и Грузии на Парад Победы
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Констиутциии России не нужно смешивать с парадом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте подробнее: Путин: не надо смешивать парад Победы и голосование по Конституции
Военнослужащие начали готовиться к военному параду, посвящённому 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Новосибирске 24 июня, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
В параде будет задействовано около 2 тыс. участников и более 50 единиц военной техники: комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», бронированные автомобили марки «Тигр», бронетранспортёры, зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», артиллерийские установки «Нона-СВК», «Мста-Б» и системы залпового огня «Град». Впервые по Новосибирску проедут танки Т-72Б3.
Читайте подробнее: Новосибирские военнослужащие начали подготовку к параду Победы
Парад в честь 75-й годовщины Великой Победы 24 июня в Омске будет, заявил губернатор Омской области Александр Бурков. Формат его проведения будет окончательно определён ближе к назначенной дате, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе, уточнили в облправительстве.
В Омской области проходит благотворительная акция «Красная гвоздика». Все средства, собранные в рамках акции, направляются на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий, сообщили в областном правительстве.
В Хакасии в Райковской школе (Усть-Абаканский район) существует традиция — выпускники высаживают на территории учебного заведения саженцы деревьев. Одиннадцатиклассники школы — выпускники 2019−2020 учебного года продолжили традицию в 2020 году и высадили 10 саженцев сосны — по количеству выпускников. В год 75-летия Великой Победы школьным аллеям присвоено название Сад Памяти, сообщили в республиканском министерстве образования и науки.
В Москве на Тверской улице начали наносить временную жёлтую разметку, предусмотренную для проезда техники на парад Победы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своём аккаунте Twitter.
«Сегодня ночью специалисты комплекса городского хозяйства приступили к нанесению пяти линий временной жёлтой дорожной разметки на Тверской улице», — говорится в сообщении.
Подробности в материале: В центре Москвы начали наносить разметку для парада Победы
Военнослужащие Западного военного округа провели специальную обработку боевой техники, готовящейся к параду Победы в Санкт-Петербурге 24 июня 2020 года.
Читайте подробнее: Военные обработали бронетехнику, которая пойдет на параде в Петербурге
В столице Бурятии Улан-Удэ 24 мая состоится парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, при его подготовке проведут комплекс мер в рамках борьбы с распространением вирусов.
Подробности в материале: Участников парада Победы в Бурятии проверят на коронавирус
Для участия в параде Победы будут приглашены российские военные, имеющие иммунитет к коронавирусу. Об этом журналистам заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Также в параде поучаствуют военные без признаков коронавируса. Всего, по словам министра, к парадам Победы по всей России привлекут 64 тысяч человек, а к главному параду в Москве — 14 тысяч человек. Всего к параду Победы в российской столице будут приглашены парадные расчёты 19 государств.
Об этом: В параде Победы будут участвовать военные с иммунитетом к коронавирусу
Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Читайте подробнее: Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
К участию в параде Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве 24 июня, будет привлечено 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев. Об этом сегодня, 2 июня, в ходе селекторного совещания заявил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.
Об этом: Шойгу раскрыл детали организации парада Победы в Москве
Военные химики провели дезинфекцию аэродрома Холодногорский в Ставропольском крае перед первой репетицией военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Общая площадь обрабатываемой поверхности составила около 5 тыс. кв. м.
Подробности в материале: На Ставрополье провели дезинфекцию аэродрома перед репетицией парада Победы
В Кремле не исключают, что проведение парада Победы в столице ДНР — Донецке — 24 июня может быть приурочено к аналогичному мероприятию в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вполне может быть приурочено и к параду в Москве. Но само по себе проведение парада в честь Победы — вполне понятно и объяснимо», — сказал Песков.
Читайте также: Кремль назвал парад Победы в Донецке «понятным и объяснимым»
На военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Улан-Удэ будет задействовано около 50 единиц военной техники. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, механизированную колонну возглавит танк времён войны Т-34.
Читайте подробнее: Колонну военной техники на параде в Улан-Удэ возглавит танк Т-34
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) не станут организовывать шествие 24 июня 2020 года. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев.
В эфире «Ура.ру» Пинаев сказал, что город не вошёл в список муниципалитетов, где согласовали проведение шествия.
«Но я и не сторонник организации сейчас каких-то массовых мероприятий», — добавил глава города.
Читайте также: В Нижнем Тагиле не планируют массового шествия 24 июня
В Ростове-на-Дону в связи с репетицией парада Победы на нескольких улицах ограничат движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 2 июня.
Читайте подробнее: В связи с репетицией парада Победы в Ростове-на-Дону перекроют улицы
Солдаты и офицеры десантно-штурмовых частей армии Казахстана примут участие в параде Победы в Москве, сообщает 2 июня пресс-служба военного ведомства республики. Все они сейчас помещены под усиленный контроль врачей, ограничены их контакты с родственниками и посторонними лицами.
Читайте также: Военнослужащие армии Казахстана примут участие в параде Победы в Москве
В параде по случаю 75-летия Победы на фашизмом, который пройдёт в Москве, примут участие 75 солдат и офицеров Армии Сербии, сообщил посол республики в России Мирослав Лазански.
Читайте также: В параде Победы в Москве примут участие 75 сербских военнослужащих
Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил своего американского коллегу Марка Эспера принять участие в военном параде 24 июня в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Более 1,3 тыс. военнослужащих и представителей других министерств и ведомств примут участие в параде Победы, который 24 июня впервые пройдет в дагестанском городе Каспийске. В составе механизированной колонны будет задействовано 50 единиц вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте подробнее: В параде Победы в дагестанском Каспийске поучаствуют более тысячи военных
Генеральную репетицию парада Победы в Екатеринбурге проведут 20 июня 2020 года. Об этом заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
Как передаёт пресс-служба Центрального военного округа, к репетиции хотят привлечь более 2500 военнослужащих, 23 летательных аппарата, а также несколько видов наземной техники.
«Пройдет историческая реконструкция эпизодов Великой Отечественной войны», — сказал Поплавский.
Кроме того, репетицию пешего парада планируют провести 14 июня 2020 года на площади 1905 года. 16 и 18 июня тренировки пройдут с участием техники. Пешие колонны начнут репетиции уже 4 июня.
Подробности в материале: В Екатеринбурге наметили генеральную репетицию парада Победы
Ряд образцов современной военной техники продемонстрируют в ходе парада Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе. В торжественном мероприятии примут участие, в частности, оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Об этом: В параде Победы в Ставрополе примут участие «Искандеры»,"Тигры» и «Ураганы»
В Екатеринбурге могут перенести проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил мэр Александр Высокинский.
Парад планируют провести 24 июня 2020 года, однако всё может измениться, считает градоначальник.
«Если у нас продолжится сложная ситуация с коронавирусом, мы будем вынуждены отказаться от массовых мероприятий», — сказал глава города.
Если парад отменят, то в Екатеринбурге посвятят 75-летие Победы Дню города.
Генеральная репетиция парада Победы в Хабаровске пройдет 20 июня.
Подробности в материале: В Хабаровске генеральная репетиция парада Победы назначена на 20 июня
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНУ
Товарищ Верховный Главнокомандующий, 26 мая с. г. Вами отдан приказ о начале подготовки к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России — Москве и других.
Поддерживаем это решение и выбор даты проведения парада — 24 июня, в день, когда в 1945 году, в Москве, столице нашей Родины, состоялся легендарный исторический парад победителей.
В ходе парада 1945 года вслед за полками фронтов и флотов ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов-победителей, которые волокли по земле 200 знамён разгромленных немецко-фашистских войск. Эти знамёна под дробь барабанов были брошены к подножию Мавзолея В.И. Ленина.
Полный текст: Не надо заслонять историю. О военном параде 24 июня 2020 г. в Москве
Никто не стал бы назначать ни дату проведения Парада Победы, ни дату голосования по поправкам в Конституцию, если бы существовал серьезный риск повторной вспышки эпидемии, назначение дат показывает, что эпидемию удалось взять под контроль, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, эксперт ЭИСИ Анна Фёдорова.
Читайте подробнее: Сигнал о возвращении к нормальной жизни: о назначении даты голосования
Военный парад в честь 75-летия Великой Победы не состоится в Белгороде 24 июня. Об этом на брифинге 3 июня сообщила главный санитарный врач региона Елена Оглезнева.
Подробности в материале: В Белгороде отменили Парад Победы
Компьютерная игра Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой Адольф Гитлер изображён принимающим военный парад в Москве, является пропагандой нацизма. Об этом заявил 3 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Эта игра, с нашей точки зрения, не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо», — подчеркнул представитель Кремля.
Подробности в материале: Песков назвал украинскую видеоигру о войне пропагандой нацизма
Ветераны Великой Отечественной войны, которые посетят парад Победы в Воронеже 24 июня, будут бесплатно протестированы на коронавирус накануне события.
Читайте подробнее: В Воронеже перед парадом Победы ветеранов протестируют на SARS-CoV-2
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военный парад, посвящённый Дню Победы, пройдёт в Луганске 24 июня.
Военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет проведён в Луганске 24 июня 2020 года, сообщил 3 июня глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
В опубликованном заявлении главы ЛНР подчёркивается, что парад Победы будет проведён одновременно с такими же праздничными мероприятиями, запланированными в Российской Федерации.
Читайте также: В Луганске 24 июня пройдёт военный парад в честь 75-летия Победы
Военнослужащие Национальной армии Азербайджана во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Азербайджан пришлёт 75 военнослужащих для участия в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня примут участие в военном параде в Москве, сообщает 3 июня пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Читайте также: Азербайджан пришлёт своих военных для участия в параде Победы в Москве
В военном параде на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 24 июня примут участие более 120 женщин-военнослужащих Западного военного округа.
В Екатеринбурге продолжили вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и бывшим узникам концлагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Памятные подарки получили председатель районного отделения Союза блокадников Ленинграда Валентина Коптякова, бывший узник концлагеря Николай Ильин, дочь репрессированного польского эмигранта Гелла Ильина, а также почётный житель, труженик тыла Лазарь Дрейзин.
«У ветеранов разные судьбы, но все они едины во мнении о том, что перенести парад Победы на 24 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации было правильным решением», — отмечают в мэрии.
Об этом: В Екатеринбурге вручили подарки ветеранам в честь 75-летия Победы
В параде Победы на центральной площади Новосибирска будут участвовать более 2 тысяч человек, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
Об этом: Во время парада Победы по Новосибирску впервые проедут танки Т-72Б3
В Хабаровске начались тренировки подразделений, которые примут участие в военном параде 24 июня в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.
Подробности в материале: В Хабаровске прошли первые тренировки участников парада Победы
Во Владивостоке с 10 июня начнутся репетиции военного парада на центральной площади города.
Подробности в материале: Во Владивостоке первые тренировки парада Победы пройдут 10 июня
Моряки соединений и частей подводных Сил Тихоокеанского флота (ТОФ), базирующихся на Камчатке, примут участие в параде в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня в Хабаровске. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Подводники Тихоокеанского флота примут участие в параде Победы в Хабаровске
Пятница, 12 июня, будет выходным днём в связи с празднованием Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
«Сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на 1 час в связи с тем, что он является предпраздничным», — сказали в ведомстве агентству ТАСС.
Об этом: Роструд напомнил о двух дополнительных выходных в июне
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске пройдёт в субботу 20 июня. Военная техника проедет по центру города, автомобильное движение в это время будет перекрыто.
Подробности в материале: Названа дата генеральной репетиции парада Победы в центре Новосибирска
В Омской области на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Илья Иванович Зубов.
Читайте также: В Омской области умер ветеран Великой Отечественной войны Илья Зубов
В России в июне жителей ждут две сокращенные недели в связи с празднованием Дня России 12 июня и Парадом Победы 24 июня, напомнили в Роструде.
Подробности в материале: Жителей России ждут две короткие рабочие недели в июне
Российская сторона делает акцент на приглашении на парад Победы 24 июня лидеров стран СНГ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я по-прежнему вам напоминаю, что сейчас акцент делается на приглашении глав государств СНГ», — сказал Песков.
Читайте также: Кремль хотел бы видеть на параде Победы лидеров стран СНГ
Индийские военнослужащие прошагают 24 июня по Красной площади. Как сообщил 4 июня посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев, Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы в Москве.
Об этом: Военные Индии примут участие в параде Победы в Москве
Около 1700 военнослужащих примут участие в Параде Победы 24 июня в Самаре. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании регионального Оргкомитета «Победа». Отмечается, что начало парада запланировано на 10 часов утра.
Об этом: Около 1700 военнослужащих примут участие в параде Победы в Самаре
Более 178 тыс. деревьев высажено в Дагестане в рамках всероссийской акции «Сад памяти», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В посадке саженцев приняли участие более 10 тыс. жителей республики, сообщили в региональном комитете по лесному хозяйству.
Об этом: В Дагестане в рамках акции «Сад памяти» высадили почти 180 тыс. деревьев
Приглашенным гостям на парад Победы в Самаре будут выдавать средства индивидуальной защиты. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на очередном заседании областного оргкомитета «Победа».
Подробности в материале: В Самаре выдадут маски и перчатки гостям, приглашенным на парад Победы
Приглашение приехать в Москву на парад Победы получил израильский премьер-министру Биньямин Нетаньяху, сообщает 4 июня российское посольство в Израиле.
Парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 24 июня 2020 г. Российская сторона отметила, что ждёт от Израиля «официальной реакции».
Об этом: Москва официально пригласила Нетаньяху на парад Победы
Премьер-министр Японии Синздо Абэ не приедет в Москву для присутствия на параде в честь 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, который должен состояться 24 июня. Об этом 5 июня сообщает газета Asahi.
Читайте подробнее: Синздо Абэ не приедет в Москву на парад Победы 24 июня — СМИ
В Перми из-за неблагополучной эпидситуации проведение парада Победы в июне не представляется возможным. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Махонин, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведём праздник, когда это будет безопасно», — сказал Махонин.
Возможной датой Парада Победы в Перми названо 3 сентября — день окончания второй мировой войны.
Подробности в материале: Возможной датой проведения Парада Победы в Перми власти назвали 3 сентября
В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади в честь Победы в Великой Отечественной войне примет участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Среди участников парада будет 120 женщин-военнослужащих ЗВО. Также по Дворцовой площади пройдет более 100 единиц техники, включая танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».
На военном аэродроме новосибирского аэропорта «Толмачёво» прошла первая тренировка парадных расчётов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).
Читайте также: Новосибирские военнослужащие провели первую репетицию парада Победы
В Ростове-на-Дону состоялась первая тренировка парада Победы, в которой приняли участие более 3,3 тыс. человек. Репетиция прошла с соблюдением всех санитарных требований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону провели первую репетицию парада Победы
Присутствие Синдзо Абэ на параде Победы в Москве выглядело бы совершенно неестественно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя информацию о вероятном отказе премьер-министра Японии от этого визита.
Подробности в материале: Что Синдзо Абэ делать в Москве — чтить армию, которая отвоевала Курилы?
Власти Японии пока не принимали никакого решения о возможной поездки премьер-министр Синдзо Абэ в Москву на парад Победы 24 июня. Об этом 5 июня заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
Подробности в материале: Правительство Японии: вопрос поездки Абэ на парад Победы в РФ пока не решён
Подготовка к параду Победы началась на Красной площади в Москве 5 июня. На площадь доставлена техника, шатры и трибуны для зрителей.
Специалисты приступили к монтажу сцены. Трибуны будут сооружены таким образом, чтобы зрители находились на безопасной дистанции в условиях распространения коронавируса.
Читайте также: Красную площадь в Москве начали готовить к параду Победы
Первая репетиция парада Победы прошла в Самаре. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
По сообщению пресс-службы ведомства, на аэродроме Кряж личный состав продолжает тренировки пеших колонн. В параде пройдут участие порядка 1,7 тысячи сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Центрального военного округа.
Подробности в материале: В Самаре прошла первая репетиция парада Победы
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне над дислоцированными в Таджикистане и Киргизии российскими военными базами 24 июня 2020 года планируется провести торжественный пролёт авиации.
Подробности в материале: В Таджикистане и Киргизии 24 июня пройдёт пролёт российской авиации
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) всё-таки запланировали проведение торжественных мероприятий в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Ранее горожане выражали опасения, что город останется совсем без праздненств в памятную дату — 24 июня 2020 года. Мэр Владислав Пинаев заявлял, что шествия в Нижнем Тагиле не будет, да и вовсе проводить массовые мероприятия сейчас чиновник бы не стал. А ведь для Нижнего Тагила, где ковалась Победа, День Победы — особенный праздник.
Военные всё же решили организовать шествие в честь всенародных торжеств.
«В настоящее время планируется участие военнослужащих ЦВО в торжественном шествии в Нижнем Тагиле. Данный вопрос прорабатывается с местными органами власти», — заявили в пресс-службе округа.
Читайте подробнее: В Нижнем Тагиле хотят провести шествие в честь 75-летия Великой Победы
Два варианта проведения парада Победы рассматривают власти Белгородской области. Мероприятие либо уйдёт в онлайн, либо переместится на июль 2020 года, сообщили 5 июня на брифинге в региональном оперативном штабе.
Об этом: Белгородские власти парада Победы могут перенести на июль
Западный военный округ (ЗВО) приступил к перебазированию на оперативные аэродромы в Клину и Липецке боевых самолётов и вертолётов для участия в тренировках парада Победы в Москве. Сегодня лётчики ЗВО совершили перелёты с аэродромов постоянного базирования для участия в тренировках воздушной части парада, который пройдёт в Москве 24 июня. Авиация ЗВО на параде в Москве будет представлена новейшими истребителями Су-35С, Су-30СМ, транспортно-боевыми вертолётами Ми-8, ударными вертолётами Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
Видео: пресс-служба ЗВО
В Ульяновской области из-за складывающейся эпидемиологической обстановки хотят перенести проведение парада Победы.
Читайте также: В Ульяновске планируют перенести парад Победы на сентябрь
На заводе ЕВРАЗЗСМК готовят к параду Победы танк Т-34, снятый с постамента в Новокузнецке.
«Как видим, установкой двигателя все не ограничится. Машину реставрируют от гусениц до башни. Жалко будет потом ставить восстановленный танк обратно на постамент — под дождь и снег. Возможно, этот танк положит начало новой традиции — восстановлению исторической техники на евразовских заводах для Кузбасса.
Раньше компания тратила сотни миллионов рублей в год на хоккейную команду «Металлург», а потом это бремя с себя сбросила. Музей отреставрированной старинной техники на ходу может обойтись дешевле, а выглядеть будет зрелищнее, чем вечные проигрыши наших хоккеистов». Цитата из канала buzoters_and_crows.
Военнослужащие Западного военного округа ежедневно проходят строевым шагом более 7,5 км для подготовки к параду в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге. Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, каждый день на протяжении 4−5 часов совершенствуют строевые навыки в составе парадных расчетов. Занятия по строевой подготовке проходят в утренние часы и в послеобеденное время. На Дворцовой площади 24 июня военнослужащим предстоит пройти чеканным шагом более 300 метров. Всего в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4800 военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов.
В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы 24 июня. В тренировках участвовали военнослужащие Центрального военного округа.
Репетиция прошла в южной части города, на Вторчермете. Ранее сообщалось, что на улицы города выведут более 100 единиц техники. Для этого пришлось временно перекрыть движение на ряде улиц: Эскадроная, Окраинная, Палисадная, Зенитчиков и Вторая Новосибирская.
В ближайшее время пройдёт ещё несколько репетиций: часть из них (10 и 13 июня) — в этом же районе, а на площади 1905 года — 14, 16, 18 и 20 июня (последняя — генеральная).
Читайте подробнее: В Екатеринбурге начали репетировать парад Победы
Власти Псковской области отказались от проведения военного парада в честь 75-летия Победы 24 июня из-за высоких рисков заражения людей новой коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июня во время заседания организационного комитета заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Читайте также: Власти Псковской области отказались проводить парад в честь Победы
Список глав государств, которые подтвердили своё участие в параде Победы в Москве 24 июня, будет готов в ближайшие дни. Об этом сообщил 8 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: Кремль готовит список лидеров стран — участников парада Победы
За присвоение Казани звания города трудовой доблести 2,4 млн человек подписали обращение к президенту страны Владимиру Путину. Его поддержали не только жители республики, но и ветеранские организации, промышленные предприятия Казани, общественные организации Москвы.
Подробности в материале: Решение о присвоении Казани звания города трудовой доблести примет Путин
В Подмосковье прошла первая репетиция парада Победы, который в 2020 году в связи с пандемией коронавируса состоится 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчётов и механизированной колонны к военному параду, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Читайте подробнее: Первая репетиция парада Победы состоялась в Алабино
Более тысячи военнослужащих и более 25 единиц техники примут участие в параде Победы в Новороссийске 24 июня. Новороссийск станет единственным из городов Кубани, который примет военный парад. Сегодня, 8 июня, состоялась первая репетиция парада.
Читайте также: Новороссийск готовится к параду Победы 24 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин период борьбы с коронавирусом «не может себе занести ни в пассив, ни в актив»: он прошёл «путь» от доверия президента до критики главы государства.
Об этом: Собянин в пандемию: от доверия президента до объекта критики
Депутаты Госдумы из фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым просят главу государства провести парад Победы, не закрывая мавзолей Ленина.
Читайте также: Госдума обсудит обращение к Путину об историческом параде Победы
Власти Магадана заявили, что 24 июня в городе состоится военный парад.
Об этом: Магадан готовится к военному параду без участия гражданских
Воронежский аэродром «Балтимор» продезинфицировали перед проведением репетиции парада — специальную обработку площадки подготовки парадных расчетов провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, сообщили 9 июня в пресс-службе ЗВО.
Об этом: Аэродром «Балтимор» в Воронеже продезинфицировали перед репетицией парада
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение посетить 24 июня парад Победы в Москве, сообщила пресс-секретарь председателя правительства республики Мане Геворкян.
Читайте подробнее: Пашинян посетит парад Победы в Москве 24 июня
Оперативно-тактической ракетный комплекс «Искандер-М» ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа впервые выйдет на военный парад Победы 24 июня в Воронеже.
Подробности в материале: В параде в Воронеже впервые примет участие комплекс «Искандер-М»
Парад Победы, который 24 июня состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону, откроют барабанщики кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус».
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону парад Победы откроют кадеты-барабанщики
Президент Хорватии Зоран Миланович собирается приехать для участия в Параде победы в Москве 24 июня. Об этом 9 июня сообщает российской посольство в стране на своей странице в соцсети Twitter.
Подробности в материале: Президент Хорватии планирует приехать на Парад победы — посольство РФ
Участие в параде Победы, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, примут около 1,7 тыс. человек. По центральной площади города впервые пройдет парадный расчет из военнослужащих-женщин, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Читайте также: В параде Победы в Ставрополе впервые примут участие военнослужащие-женщины
Солдаты и офицеры министерства обороны Таджикистана пройдут торжественным маршем по Красной площади Москвы 24 июня.
Об этом: Военнослужащие Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве
Тренировки механизированной колонны Волгоградского гарнизона Южного военного округа начались в Волгограде. Техника проходит строем на аэродроме Бикетовка, сообщили 9 июня в пресс-службе Минобороны РФ.
Читайте также: В Волгограде проходит первая тренировка техники к параду Победы
В Екатеринбурге 8 июня прошла первая репетиция парада прошла первая репетиция парада, который пройдёт 24 июня. Её провели на окраине города, на Вторчермете. Смотрите фоторепортаж ИА REGNUM.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге репетируют парад Победы: фоторепортаж
Ночью 10 июня в столице Дальнего Востока состоялась первая ночная репетиция парада Победы.
Подробности в материале: Во Владивостоке состоялась первая ночная репетиция парада Победы
Глава Камчатки Владимир Солодов обратился к командованию Восточного военного округа с просьбой о переносе парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 26 июля. Причина переноса — неблагополучная эпидемиологическая обстановка в регионе.
Подробности в материале: Власти Камчатки просят военных перенести парад Победы из-за коронавируса
Памятник воинским частям, которые ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, будет установлен на железнодорожном вокзале в Уфе. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с представителями ветеранских организаций. Монумент откроют в день начала войны — 22 июня текущего года.
Читайте подробнее: В Уфе откроют памятник фронтовикам Великой Отечественной войны
По центру Новосибирска во время парада Победы 24 июня проедут более 75 образцов военной техники. В этом году из-за коронавируса он впервые пройдёт без зрителей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сегодня, 10 июня, сообщил заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе, командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица.
Подробности в материале: Парад Победы в Новосибирске впервые проведут без зрителей
Губернатор Петербурга Александр Беглов исключил «малейшие риски» для здоровья петербуржцев в день проведения парада Победы 24 июня и в ходе голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля, несмотря на все еще сложную эпидобстановку в городе.
Читайте также: Беглов исключил «малейшие риски» для здоровья во время парада и голосования
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов перешел в режим самоизоляции перед запланированной поездкой в Россию. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба главы республики.
Об этом: Президент Южной Осетии перешел на удаленный режим работы
Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает агентство СРНА.
Читайте подробнее: Член президиума Боснии и Герцеговины приедет в Москву на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не будет приглашён на парад Победы в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Кремль не пригласит Зеленского на парад Победы
Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть подтверждения от Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Подтверждение от Сербии, Хорватии Абхазии, Южной Осетии. Целый ряд лидеров получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день», — сказал Песков.
Читайте подробнее: В Кремле назвали список президентов, которые приедут на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на парад Победы в Москве по ряду причин, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 июня во время общения с журналистами.
Читайте также: Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
Около тысячи военнослужащих и более 80 единиц техники примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., который состоится 24 июня в городе-герое Туле, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Подробности в материале: В город-герое Туле на параде Победы покажут ЗРК С-300 «Фаворит»
Белорусский президент Александр Лукашенко ещё не подтвердил, что приедет в Москву на парад Победы 24 июня. Его ответа ждут на днях, сообщил 10 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, речь идёт о технологическом процессе, связанном с приглашением лидера соседнего государства.
Читайте также: Кремль «со дня на день» ждёт ответа Лукашенко о прибытии на парад Победы
Во Владимирской области обсуждают перенесение места проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на такое, которое позволит избежать массового скопления зрителей.
Об этом: Во Владимире ищут «нестандартные» способы провести парад Победы
Пресс-секретарь президента Ррссии Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приглашен на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом Песков заявил сегодня, 10 июня.
По словам Пескова, приглашения на парад прежде всего направлены странам — членам Содружества независимых государств (СНГ). Кроме того, приглашения были направлены тем партнерам России, которые так или иначе изъявили желание разделить радость от праздника Победы.
«Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — сказал Песков.
Военнослужащие Росгвардии приступили к совместным тренировкам парадных расчетов в подмосковном Алабино. В этом году войска национальной гвардии РФ представят парадный расчет Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и механизированная колонна.
Защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны, воины-дзержинцы участвовали в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевали на Западном и Волховском фронтах. Именно военнослужащие этого прославленного соединения на историческом параде Победы 1945 года бросали знамена и штандарты поверженной фашистской армии к подножию Мавзолея.
В этом году в парадном расчете Росгвардии по главной площади страны пройдет 421 военнослужащий ведомства. В состав парадного расчета входят три командные и три знаменные группы, в том числе одна — для исторических знамен, две парадные роты по 200 человек, вооруженных автоматами АК-200.
Механизированную колонну из 10 единиц техники Росгвардии в параде представят отечественные бронированные автомобили «Тигр», «Патруль» и «Урал».
Кроме того, военные музыканты войск национальной гвардии РФ войдут в состав сводного оркестра.
Среди военнослужащих, которые примут участие в параде Победы 24 июня в Москве, инфицированных коронавирусом нет, говорится в информационном бюллетене Минобороны.
Подробности в материале: Минобороны: среди участников парада Победы инфицированных коронавирусом нет
Участниками военного парада Победы в Новосибирске станут 86 офицеров МЧС России. Новосибирские спасатели уже на протяжении трёх месяцев усиленно тренируются в строевой подготовке, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Читайте также: В параде Победы в Новосибирске будут участвовать 86 офицеров МЧС России
В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа готовят военную технику к участию в параде Победы, которой состоится на Дворцовой площади 24 июня. Экипажи завершили покраску корпусов и ходовой части более ста боевых машин, танков и бронетранспортеров, легкового и грузового транспорта, приступили к оборудованию их праздничной символикой, эмблемами и флагами. Механики-водители провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта. Военнослужащие войск РХБ-защиты провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств. В параде Победы в Петербурге примут участие более ста единиц военной техники.
Автомобили «Волга», модернизированные под кабриолеты, и армейские мотовездеходы примут участие в военном параде, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Об этом: В параде Победы в Ставрополе поучаствуют «Волги"-кабриолеты и мотовездеходы
Проведение парада Победы 24 июня — в день, когда в Чувашии отмечается День Республики, — «знаковое событие». Особое внимание к этим событиям связано с тем, что отмечается одновременно два юбилея: 75-летие Победы и 100-летие со дня образования Чувашской автономии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 июня, заявил на сессии Госсовета врио главы Чувашии Олег Николаев.
Подробности в материале: Синхронизация парада и 100-летия Чувашии — «знаковое событие»: врио главы
На площади 1905 года в Екатеринбурге нанесли парадную разметку. Об этом сообщают водители.
Как передаёт портал «Е1», на дорогах появились жёлтые пунктирные линии. Такая разметка появляется перед каждым парадом Победы для корректного прохождения техники и военнослужащих по площади.
14 июня репетиции парада пройдут и в центре города. Парад запланирован на 24 июня 2020 года, согласно распоряжению президента России Владимира Путина.
Подробности в материале: В центре Екатеринбурга нанесли разметку для парада Победы
Свыше 30 единиц боевой техники и вооружения примут участие в военном параде Победы, который 24 июня впервые пройдет в дагестанском Каспийске. В их числе ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, танки и бронетранспортеры, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Читайте подробнее: В параде Победы в Каспийске задействуют ракетные комплексы, танки и БТРы
Сербия отправила в Россию 75 гвардейцев для участия в параде Победы в Москве 24 июня.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что к параду Победы всё готово.
Праздничный салют в Воронеже 24 июня не состоится. Также на данный момент не принято окончательное решение о проведении парада. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 11 июня.
Подробности в материале: В Воронеже отменили праздничный салют, решение о параде не принято
Оренбург не включили в список городов, в которых пройдет перенесенный на 24 июня парад Победы. Торжественные мероприятия проведут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.
Оренбург не попадает ни под одну категорию. Кроме того, в Оренбургской области продолжает действовать режим безопасного поведения граждан из-за распространения коронавируса.
Читайте также: Оренбург не вошёл в число городов, где 24 июня пройдёт парад Победы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 24 мая примут участие 75 воздушных судов.
Губернатор Курской области Роман Старовойт принял решение о переносе парада Победы на 23 августа.
Поводов для приглашения президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве нет, считает руководитель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Кроме того, по словам сенатора, такое предложение было бы категорически отвергнуто в Киеве и стало бы объектом провокаций со стороны украинских властей, которым нужны скандалы для набора политических очков Зеленским.
Читайте подробнее: Пушков оценил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
У десяти военнослужащих Национальной гвардии Киргизии выявили заражение коронавирусной инфекцией, поэтому в генеральном штабе решили направить на парад Победы в Москву другую группу военных.
Читайте также: Нацгвардейцы Киргизии заразились SARS-CoV-2. На парад Победы поедут другие
Отложенное из-за коронавируса массовое восхождение на Эльбрус, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, планируются провести в августе. Об этом сообщил президент Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Слотюк.
Читайте также: Названы сроки массового восхождения на Эльбрус к 75-летию Победы
В Москве на улице Нижние Мневники подготовили специальную площадку для военной техники, которая примет участие 24 июня в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Читайте также: В Москве подготовлена площадка для участвующей в параде Победы техники
Механизированная колонна военной техники, находившаяся на тренировочной площадке в подмосковном Алабино, начала передислокацию на временную площадку в Москве, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Подробности в материале: Минобороны заявило о начале переброски техники для Парада Победы
В Екатеринбурге запланированный на 24 июня парад Победы пройдёт без ветеранов. Об этом написал в инстаграм свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Он отметил, что на территории области каждый день фиксируется более 200 новых случаев заражения коронвавирусом. Кроме того, для пожилых людей действует режим безопасного поведения, им не рекомендовано покидать жильё.
«В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно», — отметил Куйвашев.
Подробности в материале: В Екатеринбурге парад проведут без ветеранов
В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники. Решение об отмене принял региональный оперативный штаб.
Читайте также: В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
В Екатеринбурге поздним вечером 14 июня прошла репетиция парада Победы, запланированного на 24 июня. Его участники прошагали по площади 1905 года.
Подробности в материале: В Екатеринбурге прошла ночная репетиция парада
От 75 до 80 индийских военнослужащих примут участие в параде Победы, который пройдёт 24 июня на Красной площади в Москве. Об этом сообщает 15 июня газета The Times of India.
По данным газеты, в Россию военных отправят 19 июня.
Подробности в материале: Индию представят на параде Победы в Москве до 80 военнослужащих
В Москве прошла пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM.
Об этом: Первая репетиция парада Победы прошла в Москве — фоторепортаж
В Пензенской области Парад Победы, назначенный на 24 июня, проводиться не будет, его перенесут на более поздний срок.
Об этом: В Пензенской области Парад Победы перенесен на более поздний срок
Власти Якутии отменили парад Победы в столице республики из-за сложной эпидобстановки с распространением коронавируса.
Подробности в материале: Парад Победы в Якутске проводить 24 июня не будут
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится в Северной Осетии без зрителей, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Читайте подробнее: Парад Победы в Северной Осетии пройдет без зрителей
Власти Челябинской области и Якутии отменили проведение парада Победы 24 июня из-за угрозы коронавируса.
Об этом: Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
В Ижевске не будут проводить парад Победы 24 июня.
В Ульяновской области проведут парад Победы, но он состоится без зрителей.
Читайте подробнее: Парад Победы в Ульяновске пройдёт без зрителей
В Петербурге в течение недели пройдет репетиция парада Победы на Дворцовой площади. Об этом ИА REGNUM сообщили представители Западного военного округа.
Об этом: В Петербурге из-за репетиции парада будут перекрывать движение
Насладиться зрелищностью парада Победы 24 июня жители Москву смогут, посмотрев его по телевизору, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Подробности в материале: Песков рекомендовал жителям Москвы посмотреть парад Победы по ТВ
Некоторые украинские политики могут приехать в Москву на парад Победы 24 июня. Об этом сообщил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что если кто-то из политиков захочет поприсутствовать на параде, то он это сделает.
«Всё-таки 75 лет Победы — это та дата, которая объединяет наши народы», — пояснил Песков.
Читайте подробнее: В Кремле не исключили приезда украинских политиков на парад 24 июня
Решение властей некоторых российских регионов ограничить мероприятия, приуроченные к юбилею Победы, с пониманием восприняли в Кремле. Об этом заявил 15 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что подобные решения — прерогатива руководителей субъектов РФ, так как они были наделены особыми полномочиями в условиях эпидемиологической опасности. Песков подчеркнул, что к отмене парадов в Кремле относятся «с абсолютным пониманием».
Читайте подробнее: В Кремле отреагировали на отмену парадов в ряде регионов РФ
В Екатеринбурге в ночь с 14 на 15 июня прошла первая ночная тренировка парада, который состоится 24 июня. По площади 1905 года прошло около 20 парадных расчётов.
Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Читайте также: Ночная репетиция парада в Екатеринбурге: фоторепортаж
Военный парад, запланированный на 24 июня в Пятигорске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, отменен. Такое решение принято в связи с неблагоприятной ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Об этом: В Пятигорске из-за коронавируса отменили парад Победы
С учётом эпидемиологической ситуации в Ростовской области парады Победы в областном центре и Новочеркасске пройдут без зрителей. О высокой вероятности такого сценария заявил в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня донской губернатор Василий Голубев.
Подробности в материале: Парады Победы в Ростовской области пройдут без зрителей — губернатор
Пешие парадные расчёты и военные лётчики провели в подмосковном Алабино последнюю репетицию парада Победы на Красной площади, назначенного на 24 июня, сообщает 15 июня Минобороны России.
Отмечено, что, кроме репетиции наземной части парада, был отработан парадный строй авиации, в котором 24 июня пройдут над Москвой 75 экипажей самолетов и вертолетов дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил.
Читайте также: Российские военные завершили репетиции в Алабино парада Победы
В Тюмени торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены предварительно на 26 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Тюменской области сообщает «Накануне.RU».
На территории Центрального военного округа, в который входит Тюменская область, проведение 24 июня 2020 года военных парадов в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано только в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
Об этом: В Тюмени торжества в честь 75-летия Победы запланированы на июль
Вологодский губернатор Олег Кувшинников отказался от проведения военного парада 24 июня.
«…проведение массовых мероприятий 24 июня в Вологодской области невозможно, — сказал Олег Кувшинников. — Предлагаю вологжанам присоединиться к просмотру торжественных мероприятий, которые будут проводиться в городах-героях страны по поручению президента РФ, из дома».
Читайте подробнее: Вологодская область отказалась от проведения парада Победы
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка пролёта авиации в ходе военного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экипажи 30 самолетов и вертолетов осуществили пролёт над военным аэродромом «Левашово», отработав соблюдение высоты, скорости, расстояния между воздушными суднами и временных интервалов, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
В пролёте авиации на военном параде в Санкт-Петербурге 24 июня примут участие транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетят звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, сверхманёвренные многоцелевые истребители Су-35С, истребители Су-30СМ, фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31БМ.
Правительство республики Коми приняло решение отказаться от проведения военного парада 24 июня. Об этом врио главы республики Владимир Уйба сообщил на своих страницах в соцсетях.
Подробности в материале: Власти Коми отказались от проведения парада Победы
Власти тринадцати российских городов не станут проводить массовых мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, намеченных на 24 июня. Об этом говорится в сообщениях пресс-служб муниципалитетов.
Читайте подробнее: В тринадцати городах России отказались от парада Победы
В Новосибирской области будет организована трансляция парада Победы в прямом эфире. Прямая трансляция парада, салюта и концерта в рамках культурного проекта «Музыка мира» 24 июня пройдёт на ресурсах государственных СМИ.
Подробности в материале: Парад Победы, салют и концерт для новосибирцев пройдут на «удалёнке»
Запланированный на 24 июня Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 города России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
Читайте также: Стали известны отменившие парад Победы российские города
В Новосибирске прошла первая совместная репетиция пеших расчётов и колонн военной техники, которые будут задействованы в параде Победы 24 июня. Она прошла на территории военного аэродрома «Толмачево», сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Подробности в материале: В Новосибирске провели первую совместную репетицию парада Победы
Орёл вошёл в число 13 российских городов, где парад Победы в 2020 году решили не проводить из-за пандемии коронавируса.
Читайте также: Орёл отказался от проведения парада Победы
В Иркутской области решили не проводить парад Победы 24 июня. Как сообщаетИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, такое решение принято в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
«Традиционный парад проводить и не планировалось. Были намечены торжественные мероприятия у Вечного огня в Иркутске, в которых должно было принять участие небольшое количество гостей. Однако из-за эпидемической ситуации было принято решение от этой идеи отказаться», — пояснили в пресс-службе.
Подробности в материале: В Приангарье отказались от парада Победы 24 июня
Власти Магаданской области не теряют надежд на проведение парада Победы 24 июня.
Читайте подробнее: Мэр Магадана настроен провести парад Победы
Торжества в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве будут перенесены с 24 июня на другую дату. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе правительства Тверской области.
Об этом: Торжества в честь 75-летия Победы в Твери и Ржеве решено перенести
Президент Абхазии Аслан Бжания будет участвовать в параде Победы в Москве. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба главы республики.
Читайте также: Президент Абхазии приедет на парад Победы в Москву
В Железноводске 22 июня зажгут свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны жителях курорта — 812 свечей в память о каждом железноводчанине, который не вернулся домой с фронта и чьё имя увековечено в «Книге Памяти». Патриотическая акция пройдёт на обновлённой аллее Памяти, которую отремонтировали к юбилею великой Победы. 24 июня в честь юбилея великой Победы Железноводск проведет марш врачей.
Подробности в материале: На Ставрополье зажгут свечи в память о фронтовиках и проведут марш врачей
Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
Подробности в материале: В Симферополе отменили проведение парада Победы
Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил проведение массовых мероприятий в муниципальных образованиях 24 июня. В этот день на Дону состоятся два военных парада в честь 75-летия Великой Победы — в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, однако присутствовать на них разрешено только ветеранам.
Читайте также: Ростовский губернатор о парадах Победы: никакого кормления людей кашами
Из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму парад Победы проведут только в городе-герое Керчи.
Читайте также: В Крыму парад Победы проведут только в Керчи
Решение отменить парад Победы в Симферополе продиктовано особыми условиями, в которых республика оказались из-за коронавируса.
Об этом: Власти Крыма не хотят рисковать курортным сезоном из-за коронавируса
Запрет на проведение массовых мероприятий в Южной Осетии, введенный для защиты жителей от коронавируса, по случаю парада Победы и последнего звонка будет отменен. Об этом 16 июня сообщает агентство «Рес».
Читайте также: В Южной Осетии к параду Победы отменили запрет на массовые мероприятия
Оперативный штаб ещё не принял окончательного решения о проведении массовых мероприятий в Волгограде. В том числе об участии зрителей на параде Победы 24 июня, заявила 16 июня на брифинге заместитель руководителя аппарата губернатора региона Наталья Лисименко.
Подробности в материале: В Волгограде ещё не приняли решение о зрителях на параде Победе
Власти Крыма взвесили все риски в связи с пандемией коронавируса и решили не отказываться от проведения парада Победы в Симферополе.
Об этом: В Крыму парад Победы проведут только в Керчи
Читайте подробнее: Парад Победы в Симферополе будет — Аксёнов
Подготовка парада Победы в Москве, который в 2020 году состоится 24 июня в связи с пандемией коронавируса, идёт с соблюдением необходимых мер безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сказал Конашенков.
Читайте также: В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы
Власти Крыма обещают, что примут весь комплекс мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан во время проведения парада Победы в Симферополе.
Читайте также: Аксёнов: в Крыму сделают всё для защиты здоровья граждан во время парада
В Севастополе готовятся к первой вечерней тренировке прохождения парадных расчётов и военной техники.
Читайте также: В Севастополе готовятся к первой тренировке парада Победы
Представитель Эмира Кустурицы Драган «Лав» Радивоевич заявил, что сербский режиссёр принял приглашение российской стороны и приедет на парад Победы в Москву.
Всемирно известный сербский кинорежиссёр и актёр кино Эмир Кустурица посетит парад Победы в Москве 24 июня по официальному приглашению. Об этом 16 июня сообщил представитель режиссёра Драган «Лав» Радивоевич, его слова приводит РИА Новости.
В ЦОДД Москвы сообщили об ограничении движения в столице 17, 18, 20 и 24 июня.
«Для подготовки к репетициям и проведению Парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет ограничено: 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, и 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники», — говорится в сообщении.
Военные приступили к подготовке техники к параду Победы 24 июня, сообщили в Минобороны РФ.
На территории Москвы планируется ограничить движение для подготовки и проведения парада Победы. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ЦОДД.
Читайте также: В Москве 17 июня ограничат движение для репетиции парада Победы
В Роспотребнадзоре заявили, что на параде Победы ветеранов рассадят через два кресла друг от друга, что позволит им наблюдать за парадом без защитных масок.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны Великой Отечественной войны приедут на парад в дезинфицированном транспорте. Сопровождать их будут лица, уже имеющие отрицательный тест на коронавирус.
В Ростове-на-Дону в день проведения первой репетиции парада Победы на Театральной площади изменили время перекрытия центральных улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 16 июня.
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону изменили время репетиций парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве начнётся 17 июня в 22:00, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Подробности в материале: Первую репетицию парада Победы проведут на Красной площади 17 июня
Мэрия Уссурийска в Приморском крае просит жителей города в день проведения парада Победы, 24 июня, оставаться дома и следить за мероприятием в прямом эфире местного телеканала.
Читайте также: Жителей Уссурийска в день проведения парада Победы просят оставаться дома
В Красноярске 24 июня не будет проводиться парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам 16 июня сообщил представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк.
Читайте подробнее: В Красноярске парад в честь 75-летия Победы решили не проводить
Военные делегации из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, сообщил 17 июня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».
Читайте также: В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, ещё не определились, будут ли проводить парад Победы 24 июня.
Военные парады 24 июня пройдут при соблюдении всех санитарных требований — Минобороны РФ. Цитата из видео.
Репетиция авиационной части Парада в Подмосковье. Цитата цитата из видео: Минобороны РФ.
В Симферополе проходит репетиция Парада Победы. Цитата цитата из видео.
В Калининграде прошла первая репетиция воздушной части военного Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает канал zvezdanews.
В день проведения парада 24 июня в небе над городом пролетят 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.
Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о присутствии ветеранов на Параде Победы:
«В день Парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный. Водитель будет протестирован, он будет в маске и перчатках. Волонтер или член семьи, которые будут сопровождать ветерана, тоже будут протестированы и в средствах защиты. Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть».
Прямую трансляцию парада Победы будут осуществлять «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», Russia Today. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР).
В небе над Новосибирском прошла первая тренировка пролёта военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её провели экипажи 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: Над Новосибирском лётчики провели первую тенировку пролёта военного парада
К отработке действий при проведении салюта Победы 24 июня приступили артиллеристы соединения Южного военного округа в Волгограде, сообщает пресс-служба ЮВО. Зрители увидят 500 различных фейерверков.
Подробности в материале: В Волгограде артиллеристы начали тренировки к салюту Победы
Утром 17 июня в небе над центром Петербурга состоялась первая тренировка воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Подробности в материале: Над Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы
В небе над Ростовом-на-Дону сегодня, 17 июня, состоялась репетиция воздушной части парада Победы, который пройдёт на Театральной площади 24 июня. В тренировке, прошедшей над городами юга России, было задействовано почти 30 единиц самолётов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. В авиационном параде Победы также задействуют истребители Су-27 и Су-30, вертолёты Ми-8, Ми-28 и Ка-52, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.
Подробности в материале: Боевая авиация пролетела над Ростовом-на-Дону
Репетиция парада Победы в Улан-Удэ.
Центральную площадь в Чите обработали хлоросодержащим составом перед проведением репетиции парада Победы. Об этом 17 июня сообщил корреспондент портала ZAB.RU. Также обработали улицу Бутина. После обработки полиция не пускает людей на площадь.
Центральные российские телеканалы заложили в сетку вещания на парад Победы 24 июня один час 10 минут. Об этом свидетельствует опубликованная программа телепередач.
Согласно имеющимся данным, парад Победы начнётся 24 июня в 10:00, а уже в 11:10 в сетках вещания телеканалов начнутся другие телепередачи.
Подробности в материале: Парад Победы в Москве может продлиться больше часа
17 июня в вечернее время в Москве состоится репетиция парада Победы, движение в центре города будет ограничено для перемещения военной техники.
Читайте также: В Москве прогнозируют многокилометровые пробки
Перед первой тренировкой военного парада, которая пройдет сегодня в центре Петербурга, военнослужащие общевойсковой армии ЗВО полностью продезинфицировали Дворцовую площадь.
Читайте подробнее: В Петербурге военные продезинфицировали Дворцовую площадь
Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня и пройдёт на Мамаевом Кургане в Волгограде, покажут в прямом телеэфире. В двухчасовой программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении звёзд российского кино и музыкантов.
Об этом: Концерт на Мамаевом Кургане в Волгограде покажут всей России
Ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и узники фашистских концлагерей не будут очно участвовать в параде Победы 24 июня в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ветераны будут участвовать в режиме видеосвязи, помощь им будут оказывать волонтёры.
«Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов», — уточнил глава города Александр Высокинский.
Допустят ли остальных жителей на парад, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, добавил градоначальник.
Читайте также: В Екатеринбурге ветеранам не дадут присутствовать на параде Победы
В центре Москвы начинается подготовка к репетиции парада Победы, сообщают очевидцы.
Читайте подробнее: В центр Москвы прибыла техника на репетицию парада Победы
В центре Москвы вечером 17 июня закроются шесть станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Читайте также: Шесть станций метро Москвы закроют до конца репетиции парада
Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москве 24 июня в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, так как до сих пор продолжают действовать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.
Читайте также: Президент Чехии не поедет на парад Победы в Москве 24 июня
17 июня в Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняло участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.
«В ходе тренировки, прошедшей на Дворцовой площади, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.
В параде на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы, запланированном на 24 июня, намерены принять участие 70 военнослужащих из Туркмении.
Читайте также: В параде Победы в Москве примут участие 70 солдат и офицеров из Туркмении
Жители Магадана 24 июня присоединятся к всероссийской акции «Гудок Победы».
Читайте также: Магаданцы поддержат акцию «Гудок Победы»
Парад Победы 24 июня в Новосибирске состоится в полном соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина и в условиях ограничений, введённых ранее распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, сказал во время сегодняшней пресс-конференции, 18 июня, мэр города Анатолий Локоть.
Читайте подробнее: Локоть рассказал, как пройдёт парад Победы в Новосибирске
Новосибирские военнослужащие во время парада Победы 24 июня пройдут по центру Новосибирска без масок. Об этом на пресс-конференции сегодня, 18 июня, заявил мэр города Анатолий Локоть.
Подробности в материале: Военнослужащие на параде Победы в Новосибирске будут без масок — Локоть
Военный парад в честь 75-летия Победы в Омске пройдёт без зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. При этом прямую трансляцию можно будет посмотреть по телевизору, а также в социальных сетях.
Подробности в материале: Парад Победы в Омске пройдёт без зрителей
На территории Мамаева Кургана в Волгограде сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провёл дезинфекцию для недопущения распространения коронавируса во время торжественных мероприятий. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.
Подробности в материале: Специалисты Минобороны РФ провели дезинфекцию территории Мамаева Кургана
Глава Белогорска в Амурской области Станислав Мелюков сообщил, что город на время проведения парада Победы 24 июня будет закрыт для иногородних.
Об этом: В Амурской области город закроют на время проведения парада Победы
В Екатеринбурге прошла первая совместная репетиция парада. По центру города прошли пешие колонны и проехала техника.
Подробности: Совместная репетиция парада в Екатеринбурге: фоторепортаж
Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров.
Подробности: Репетиция авиапарада над Екатеринбургом: фоторепортаж
В параде Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону 24 июня, примут участие военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.
Читайте также: В Ростове-на-Дону в парадный строй встанут десантники
Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет приехать в Москву на военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читайте также: Кадыров: президент Палестины не сможет приехать на парад Победы в Москву
В Новосибирской области 24 июня будет вестись прямая трансляция парада Победы, праздничного салюта и концерта в рамках культурного проекта «Музыка мира», сообщили в правительстве региона.
Читайте также: Парад Победы, концерт и салют 24 июня новосиирцы увидят в прямом эфире
В Барнауле и других городах Алтайского края не будут проводить праздничные парады 24 июня. В войсковых частях региона пройдут торжественные построения и марши. Кроме того, 22 и 24 июня в крае пройдут праздничные акции в дистанционном формате.
В Татарии 24 июня состоится парад Победы, но зрителей на это мероприятие не пригласят. Парад будут транслировать на местном телеканале.
Читайте подробнее: В Татарии на парад Победы пройдёт без зрителей
Россия примет все необходимые меры для защиты от коронавируса всех пребывающих на парад Победы в Москву иностранных лидеров. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков рассказал о мерах безопасности на параде Победы
Мурманские врачи обратились к губернатору региона Андрею Чибису с просьбой провести парад Победы в закрытом формате.
Подробности в материале: Мурманские врачи опасаются всплеска COVID-19 после парада Победы
Ветераны Великой Отечественной войны, приглашённые на парад Победы в Москве, находятся на карантине. Об этом сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что ветераны, которые будут присутствовать на параде Победы, отправлены в санатории и дома отдыха. Для них обеспечены «прекрасные условия».
Читайте подробнее: Песков: приглашённых на парад ветеранов отправили на каратин
Парад Победы в Новороссийске 24 июня решено провести без зрителей, увидеть его можно в прямом эфире краевого телеканала «Кубань 24». Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.
Ряд патриотических мероприятий, которые в условиях сложной эпидемической обстановки пройдут при строгом соблюдении санитарных норм и правил, состоятся в Рязани 24 июня. Торжественное военизированное шествие отменено. Об этом 18 июня рассказал журналистам губернатор Николай Любимов.
Об этом: Рязанский губернатор рассказал о мероприятиях в честь 75-летия Победы
Ряд станций метро Москвы изменят режим работы на время репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
«Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров», — говорится в сообщении.
В ЦОДД заявили, что пробки в Москве к вечеру 18 июня могут достигнуть 10 баллов из-за непогоды и проведения репетиции парада Победы.
Парад Победы 24 июня в Воронеже состоится — о решении было заявлено 18 июня.
«24 июня в Воронеже состоится парад Победы. Формат мер безопасности по коронавирусу уточняется и будет озвучен позднее», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Воронеже подтвердили проведение парада Победы
Вечером 18 июня в центре Петербурга состоялась вторая наземная тренировка военнослужащих, которые 24 июня примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Об этом: Автомат, перчатки, маска: в Петербурге отрепетировали парад Победы
Парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который 24 июня состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону, посетят 100 ветеранов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 18 июня.
Читайте подробнее: Парад Победы в Ростове-на-Дону посетят 100 ветеранов
В Ростове-на-Дону в день парада Победы, который 24 июня состоится на Театральной площади, пройдёт авиашоу и будет дан артиллерийский салют. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
Подробности в материале: В Ростове-на-Дону в день парада Победы пройдёт авиашоу и салют
В Белогорске Амурской области, самом маленьком из 28 городов России, в которых 24 июня состоится парад Победы с прохождением военной техники, покажут «летающие» танки.
Читайте также: В Белогорске на параде Победы покажут «летающие» танки
В Москве 18 июня прошла вторая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте подробнее: Последние приготовления к параду Победы — фоторепортаж
20 ветеранов Великой Отечественной войны приглашены на парад Победы в Туле, который состоится 24 июня, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Парад решено провести в присутствии зрителей, но с соблюдением всех требований безопасности, в частности, масочного режима.
Читайте подробнее: В Туле на парад Победы приглашены 20 ветеранов
Испорченный верхний слой асфальта остался после репетиции механизированной части парада в центе Волгограда. Следы от тяжёлой техники появились на улицах Мира, Коммунистической, Гагарина и других.
Об этом: После репетиции парада в центре Волгограда разрушается асфальт
В честь парада Победы в городах Дальнего Востока пройдут салюты.
Подробности в материале: Праздничные салюты в честь парада Победы пройдут в городах Дальнего Востока
Глава министерства обороны Индии Раджнат Сингх приедет в Москву на парад Победы, который в этом году состоится 24 июня. Об этом 19 июня сообщает издание India Today со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Глава минобороны Индии приедет в Москву на парад Победы
Иркутская область присоединится ко Всероссийским акциям в честь Дня Победы 24 июня. В этот день в дистанционном формате с соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, состоятся акции «Победный марш», «Звон Победы», «Я рисую мелом», «Голубь мира» и многие другие.
Военнослужащие межрегионального учебного центра связи провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, почетного гражданина Ульяновской области, единственного в регионе живого участника парада Победы 24 июня 1945 года Василия Георгиевича Артамонникова.
В России медицинские службы готовы к обеспечению безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 19 июня сообщается на сайте министерства.
Подробности в материале: В Минздраве заявили о готовности к мероприятиям в честь 75-летия Победы
Несмотря на условия борьбы с коронавирусом, сводный батальон дивизии имени Ф. Э. Дзержинского готов к участию в параде Победы 24 июня в Москве. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов.
«Подготовка к параду проходила в непростых условиях борьбы с коронавирусом. Соединение полностью справилось с этой задачей. Из всех участников основного и запасного состава не было ни одного военнослужащего с предпосылками к заражению», — сказал Стригунов.
Подробности в материале: Росгвардия заявила о готовности к параду дивизии им. Дзержинского
Итоговый список приглашенных на парад Победы в Москве может быть еще скорректирован, заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Об этом: В Кремле допустили корректировку списка гостей парада Победы
Парад Победы в Омске 24 июня пройдёт с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, об этом заявил замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов.
Читайте также: Ветераны войны всё же примут участие в параде Победы в Омске
Министерство обороны России соблюдает все санитарные требования при подготовке к параду Победы в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Читайте также: Песков: при подготовке к параду соблюдаются все санитарные требования
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщается на сайте Кремля.
Читайте подробнее: Лукашенко приедет на парад Победы в Москву — Кремль
Эпидемиологическая ситуация не позволяет премьер-министру Армении Николу Пашиняну приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства республики.
Подробности в материале: Пашинян не приедет на парад Победы из-за пандемии
Крымские ветераны Великой Отечественной войны будут присутствовать на параде в Симферополе. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Об этом: На парад Победы в Симферополе привезут крымских ветеранов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что люди выходят смотреть репетиции парада. Он отметил, что в Кремле не следят за поведением людей во время репетиции. «Это не входит в наши функции. Этим занимается Министерство обороны РФ», — сказал Песков. Он выразил уверенность, что ведомство делает все, чтобы соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Ранее Песков посоветовал смотреть прямую трансляцию по ТВ, а не выходить в город.
Парад Победы — это символ, дань памяти, ритуал, они очень важны для внутреннего ощущения, для самоуважения, для памяти, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства». Об этом ИА REGNUM заявил 19 июня нижегородский губернатор Глеб Никитин, отметив, что в этом году 24 июня в Нижнем Новогороде пройдёт не парад, а марш Победы — в условиях пандемии формат мероприятия скорректировали для снижения числа зрителей традиционно массового мероприятия.
Читайте подробнее: Не быть «Иванами, не помнящими родства»: Глеб Никитин о марше Победы
При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июня.
Читайте также: Горький — это кузница Победы: нижегородский губернатор
Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, трансляцию организуют, чтобы избежать рисков массового заражения опасной инфекцией.
На параде Победы в Москве 24 июня по Красной площади пройдут танки Т-80, на которых установлены турбинные двигатели, выпускаемые на заводе «Калужский двигатель», сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: На параде в Москве пройдёт военная техника с калужскими двигателями
На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, который приурочен к 75-летней годовщине Победы Советского Союза над нацисткой Германией. Об этом 20 июня сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Читайте также: В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы
В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади и в воздушном пространстве Северной столицы в субботу, 20 июня, состоялась генеральная тренировка военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте подробнее: На земле и в небе Петербурга прошла финальная тренировка парада Победы
В Екатеринбурге на площади 1905 года 20 июня состоялась генеральная репетиция парада Победы.
Подробности в материале: В центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция парада
В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.
Читайте также: В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы: фоторепортаж
В Новокузнецке сегодня, 22 июня, пройдёт генеральная репетиция парада Победы. На три часа в городе будет ограничено движение по автодорогам, сообщили в мэрии города.
Об этом: В Новокузнецке на время репетиции парада Победы изменят марштруты автобусов
Забайкальский край. Парад Победы, намеченный на 24 июня, всё же состоится в Чите. Однако людей на площадь не пустят, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Данная мера, как пояснили в ведомстве, направлена на обеспечение безопасности здоровья граждан по коронавирусу. Читинцы смогут увидеть парад в онлайн-трансляции.
В Ульяновской области кадеты СКР сделали подарок 98-летнему ветерану Михаилу Ивановичу Вишневу, издав сборник его стихов.
Подробности в материале: Ульяновские силовики издали для ветерана сборник его стихов
Наставники и воспитанники детского технопарка «Кванториум-28» обещают зрителям прямой трансляции парада Победы в Белогорске, которую они будут вести, полное погружение в атмосферу мероприятия.
Читайте также: Технопарк обеспечит погружение в атмосферу парада Победы в Белогорске
В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти». Как сообщили 22 июня в краевом правительстве, всего в регионе в ходе акции высадили 152 тысячи деревьев на общей площади 32 га.
Читайте также: «Сад памяти»: в Красноярском крае высадили более 150 тысяч деревьев
В России на текущей неделе будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку на 24 июня перенесен парад Победы. Об этом напомнили в Роструде.
Читайте подробнее: Жителям России напомнили о короткой рабочей неделе
Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве.
Читайте также: «Вместе гордимся»: в Чувашии призывают собирать материалы о Сурском рубеже
Военный парад в Бурятии, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт при ограниченном числе зрителей. На мероприятие пригласят некоторых членов «Боевого братства», которых будут отбирать по возрасту, а также медработников, сотрудников СЭС и волонтёров, задействованных в борьбе с распространением эпидемии.
Об этом: На парад Победы в Бурятии пригласят борцов с коронавирусом
В Новосибирской области скорректировали порядок проведения военного парада 24 июня. На парад Победы пригласят представителей общественного движения «Волонтёры Победы», добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и молодежных патриотических движений.
Читайте также: Юнармейцев и волонтёров пригласили на парад Победы в Новосибирске
Кузбасский государственный краеведческий музей расскажет о трудовом подвиге региона во время Великой Отечественной войны в рамках онлайн-проекта.
Читайте также: Музей Кузбасса расскажет о трудовом подвиге во имя Великой Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.
Читайте также: Президент Казахстана планирует посетить парад Победы в Москве
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня примет участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте подробнее: Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне. Таковы итоги опроса «Sputnik. Мнения».
При этом 77% респондентов указали, что Германия была главным противником США во Второй мировой войне. Однако 11% считают, что США воевали с Россией, а 5% — что война шла с Китаем.
Читайте также: Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года
Готовность военнослужащих к участию в параде Победы проверили в Южной Осетии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
Читайте подробнее: В Южной Осетии проверили готовность военных к участию в параде Победы
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июня глава республики Радий Хабиров вместе с членами республиканского правительства возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище в столице Башкирии.
Подробности в материале: В Башкирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии памятника «Землякам, ушедшим на фронт» в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, торжественное открытие монумента, состоящего из девяти фигур и изображающего проводы на фронт в 1941 году, состоялось 22 июня текущего года на площади около железнодорожного вокзала Уфы.
Подробности в материале: В Башкирии открыли памятник «Землякам, ушедшим на фронт»
Три ветерана Великой Отечественной войны примут участие в военном Параде в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет 24 июня во Владикавказе. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии.
Подробности в материале: В параде Победы во Владикавказе примут участие три ветерана
Правительственная делегация из Венесуэлы прибудет на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, во главе с министром иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Об этом 22 июня сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит РИА Новости.
Читайте также: Глава МИД Венесуэлы Арреас возглавит делегацию страны на параде Победы
Мурманские власти определили правила проведения парада Победы в непростой эпидемиологической обстановке. К участию в мероприятии будут допущены не все.
Подробности в материале: Мурманские власти запретили детям принимать участие в параде Победы
В среду, 24 июня, на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. Об этом 22 июня сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Читайте также: В Москве в связи с проведением парада изменится схема движения
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр будет присутствовать на параде Победы в Москве в качестве представителя Германии.
Читайте также: Германию на параде Победы в Москве представит посол ФРГ
В ходе парада Победы по Красной площади 24 июня пройдут образцы военной техники, которые широкая публика ещё не видела, сообщил 22 июня главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Читайте также: Главком Сухопутных войск рассказал, что покажут на параде Победы 24 июня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив приглашение.
Читайте также: Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Решение не направлять Владимиру Зеленскому приглашение на парад Победы в Москве было верным, прокомментировал российский политик Алексей Пушков заявление украинского президента о том, что он не поехал бы в Москву даже по приглашению.
Читайте также: Ожидаемо. Пушков оценил слова Зеленского о приглашении на парад Победы
24 июня 2020 года в Екатеринбурге не позволят торговать спиртным. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.
Продавать алкоголь не позволят 24 июня с 8:00 до 23:00 (время местное). Новое ограничение будет действовать в отношении магазинов в центре города (в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев).
Также в Свердловской области действует запрет на розничную торговлю спиртным с 23:00.
Подробности в материале: В Екатеринбурге запретят продавать алкоголь в день парада Победы
Министерство обороны России к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне опубликовало на своём сайте историю самого популярного литературного героя-фронтовика Василия Тёркина, созданного Александром Твардовским. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Читайте также: Минобороны России рассказало историю Василия Тёркина
В селе Победино Смирныховского района Сахалинской области с воинскими почестями, на территории мемориального комплекса, предали земле останки двух красноармейцев. Их прах нашли участники «Поискового движения России».
Читайте подробнее: На Сахалине захоронили останки двух красноармейцев
24 июня парад Победы пройдёт в двух городах Приморья: во Владивостоке и Уссурийске. Посмотреть торжественное шествие можно будет онлайн. Парады пройдут с учётом требований Роспотребнадзора.
Новокузнецк 24 июня присоединится к акции «Весть Победы». Город на минуту загудит, завоет и зазвенит. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Подробности в материале: Новокузнецк загудит и зазвенит 24 июня
Праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы 24 июня пройдут во всех городах и районах Кузбасса. Военная техника и парадные расчёты пройдут по Кемерову, Новокузнецку, Юрге и Белово. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилёв.
Согласно опубликованной правительством Магаданской области программе мероприятий на 24 июня, в Магадане парада Победы или шествия не будет.
Читайте также: Колыма осталась без парада Победы, но с массой акций, флешмобов и квестов
Самое большое в мире Знамя Победы будет развернуто в ходе военного парада, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Площадь полотна составляет около 15 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Подробности в материале: На военном параде в Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы
В Кронштадте в среду, 24 июня, состоится Торжественное прохождение военнослужащих, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 400 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы в 10 часов утра пройдут маршем по Якорной площади Города воинской славы.
Читайте также: В Кронштадте состоится торжественное прохождение военнослужащих
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не закрывать мавзолей Ленина на параде Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
Читайте подробнее: Зюганов: не закрывайте мавзолей, не отделяйте советскую эпоху
В Саратове 24 июня во время шествия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта по центральным улицам с 6:00 до 13:00 по местному времени.
Подробности в материале: В Саратове во время праздничного шествия ограничат движение транспорта
Президент Сербии Александар Вучич прибыл 23 июня утром в Москву. Здесь его встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Сербии в России Мирослав Лазански, сообщает сербское издание «Политика».
Об этом: Президент Сербии прибыл с двухдневным визитом в Москву
Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины [Милорад] Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия», — сказал Песков.
Читайте подробнее: Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на грузовом автомобиле КамАЗ в честь 75-летия Победы будут ездить по Гудаутскому району республики и исполнять песни военных лет. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа ВС РФ.
Читайте также: Военные РФ в Абхазии проведут акцию в честь 75-летия Победы
В Москве вечером 23 июня будет осложнено движение из-за прибытия иностранных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Читайте также: Прибытие иностранных делегаций затруднит движение в Москве
Для жителей Ростовской области организуют онлайн-трансляцию парада Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дон 24 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Читайте также: В Ростовской области организуют онлайн-трансляцию парада Победы
Российский президент Владимир Путин при работе над статьёй о Второй мировой войне пользовался только первоисточниками — документами из архивов. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Всё, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — сказал представитель Кремля, добавив, что именно в этом ценность статьи.
Об этом: Песков: Путин брал сведения для статьи о войне напрямую из архивов
Жителей Пензенской области в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в 12:00 приглашают принять участие в акции «Звон Победы». В акции примут участие фабрики, заводы, поезда, общественный и грузовой транспорт, сельхозтехника и автолюбители. Кроме этого, церковные колокола также будут звучать в унисон с гудками предприятий и транспорта.
Читайте подробнее: Жителей Пензенской области приглашают к участию в акции «Звон Победы»
Памятник детям войны появится в селе Арзгир в Ставропольского края в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент изготовят и установят на средства, собранные жителями Арзгирского района, сообщили в управлении информполитики правительства региона.
Подробности в материале: На Ставрополье на народные деньги установят памятник детям войны
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Соколовой горе в Саратове запустят праздничный салют. Жителей и гостей области ожидает красочный фейерверк из 558 залпов, которые начнутся в 22:00 и прогремят в течение 10 минут.
Читайте также: В Саратове 24 июня прогремит праздничный салют
На проводимый в Екатеринбурге парад Победы 24 июня будут допущены зрители, хотя лучше смотреть его дистанционно, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.
«Для нас очень важно сделать так, чтобы парад прошел в условиях максимальной безопасности», — уточнил чиновник.
Пришедших на парад жителей будут «максимально разобщать», добавили в оперштабе региона. Людям будут передавать одноразовые маски.
«В таких условиях обеспечить социальное дистанцирование практически невозможно», — признали в штабе.
Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года Герой Советского Союза полковник в отставке Алексей Прохорович Волошин передает наилучшие пожелания военнослужащим Росгвардии, участникам военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Алексей Волошин участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. 24 июня 2020 года 100-летний ветеран Великой Отечественной войны с особым вниманием будет наблюдать по видеотрансляции за прохождением по Красной площади парадного расчета Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и механизированной колонны ведомства. Алексей Прохорович желает военнослужащим Росгвардии удачного прохождения на военном параде, успехов в ратном труде на благо Отечества.
Киносеанс под открытым небом пройдет в Уфе. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики.
По сообщению пресс-службы ведомства, 24 июня на площади рядом с ГКЗ «Башкортостан» в формате автокинотеатр будет показан фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима.
Отмечается, что показ фильма приурочен к параду Победы.
Читайте подробнее: В Уфе под открытым небом покажут фильм по повести Мустая Карима
Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву. Он посетит парад Победы, говорится в распространённом сообщении алжирского министерства обороны.
Подробности в материале: И.о. главы генштаба Алжира прибыл в Москву на парад Победы
На площади Свободы и центральных улицах Казани 24 июня состоится торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие начнется в 10:00, перед этим улицы и технику обработают дезинфицирующими средствами.
Читайте также: 75-летие Победы: в Казани 24 июня состоится торжественное прохождение войск
Делегация США на параде Победы в Москве может быть представлена на уровне главы дипломатической миссии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Подробности в материале: Делегацию США на параде Победы возглавит посол — МИД РФ
24 июня в 11 часов утра в городе воинской славы Луга (Ленинградская область) состоится торжественное мероприятие с привлечением войск Западного военного округа, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие в сопровождении военного оркестра пройдут строем по площади Мира, замыкать строй будут несколько единиц военной техники. В мероприятии планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Луга в годы войны 902 дня была оккупирована врагом, но стала центром партизанского движения.
В Москве ожидается свежая погода во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд,
Читайте подробнее: Парад Победы в Москве пройдёт при свежей погоде
Россия высоко ценит решение правительства Индии не отменять из-за пандемии коронавируса участие индийских военнослужащих в торжествах на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, заявил 23 июня зампредседателя правительства РФ Юрий Борисовв ходе встречи с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом.
«Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади», — сказал Юрий Борисов.
Читайте также: Юрий Борисов: мы ценим решение Индии участвовать в параде Победы
В мурманском военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, примут участие норвежские военные во главе с командующим оперативным командованием Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенантом Руне Якобсеном, сообщает ТВ21.
Подробности в материале: Норвежские военные примут участие в параде Победы в Мурманске
Пять бронзовых бюстов открыли в Грозном Героям Советского Союза, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, в честь 75-летия Победы. Они установлены на территории мемориального комплекса славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
Подробности в материале: В Чечне установили бронзовые бюсты пятерым героям Советского Союза
Механизированная колонна Западного военного округа начала движение к месту проведения парада в честь 75-летия Победы, который состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга утром 24 июня.
Читайте подробнее: Колонна боевой техники начала движение на парад в Петербурге
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте также: Президент Киргизии вылетел в Москву праздновать 75-летие Великой Победы
В Тамбове 24 июня пройдет парад, который можно будет посмотреть по телевизору и онлайн, а также несколько акций, посвященных Великой Победе.
Читайте подробнее: 24 июня на Тамбовщине пройдут акции в честь Великой Победы
В нижегородском марше Победы, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Подробности в материале: В нижегородском марше Победы примут участие более 700 военнослужащих
Правительство Калининградской области сегодня, 23 июня, повторно обратилась к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения парада Победы завтра, 24 июня. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить во время парада на центральную площадь города, которая будет оцеплена, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.
Об этом: В Калининграде повторно просят воздержаться от посещения парада Победы
В Москве трансляцию парада Победы покажут на экранах вагонов метро, сообщила 23 июня пресс-служба департамента транспорта столицы.
«24 июня онлайн-трансляцию парада Победы можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах в вагонах поездов в метро», — говорится в информации.
Читайте подробнее: В вагонах метро Москвы пройдёт трансляция парада Победы
В Москве на время парада Победы будет изменена работа шести станций метрополитена. Об этом сообщает 23 июня пресс-служба подземки в Twitter.
Подробности в материале: Шесть станций метро Москвы ограничат работу на время парада Победы
В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчётов, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На Сахалине прошёл парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом: На Сахалине состоялся парад Победы
В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное прохождение войск в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.
Об этом: На Камчатке состоялся парад в честь 75-летия Победы
В столице Дальнего Востока 24 июня состоялся парад Победы. В военном параде приняли участие более 1500 человек.
Читайте также: В военном параде во Владивостоке приняли участие более 1500 человек
Парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Хабаровске.
Читайте подробнее: В Хабаровске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы
Во Владивостоке отменён пролёт воздушной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подробности в материале: Во Владивостоке отменили воздушный парад
В Кемеровской области проходит парад Победы. Торжественное прохождение военной техники в эти минуты можно наблюдать в Новокузнецке, Белове, Юрге и Кемерове.
Читайте также: В Кузбассе начался парад Победы
В Новосибирске в эти минуты на площади Ленина проходит парад Победы. Новосибирцы могут посмотреть его в прямом эфире.
Читайте также: Тысячи военнослужащих прошли маршем по центру Новосибирска
В Белогорске Амурской области прошёл 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали ветераны. Сценарий во многом повторил Парад Победы на Красной площади в 1945 году.
Об этом: В Белогорске повторили Парад Победы на Красной площади в 1945 году
Специалисты управления делами президента России смонтировали на Красной площади в Москве три трибуны, которые смогут принять 2328 гостей парада Победы. Об этом 24 июня сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
Подробности в материале: Трибуны на Красной площади примут свыше 2,3 тыс. гостей парада Победы
В Екатеринбурге на площади 1905 года 24 июня пройдёт парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начнётся с минуты на минуту, его участники уже собрались, присутствуют и ветераны.
Читайте подробнее: В Екатеринбурге участники парада готовы к торжественному маршу
В Екатеринбурге проходит объезд участников парада по случаю 75-летия Победы. Торжественное прохождение войск и техники пройдёт по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: Командующий войсками ЦВО объезжает участников парада в Екатеринбурге
Объезд войск в Екатеринбурге завершён.
Командующий войсками ЦВО Александр Лапин объявил минуту молчания.
В Екатеринбурге на площади 1905 года начался парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Екатеринбурге начался парад Победы
Члены долговременной экспедиции Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили граждан России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ролик опубликован на YouTube-канале «Роскосмос ТВ».
Читайте также: Экипаж МКС поздравил граждан России с юбилеем Парада Победы
В центре Петербурга размещена боевая техника, которая утром 24 июня примет участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Боевые машины стоят на Миллионной улице — там, где «Атланты держат небо на каменных руках» — и в ряде других мест вблизи Дворцовой площади.
Об этом: Боевая техника в Петербурге готова к началу парада Победы
В Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года завершилось прохождение пеших колонн. Сейчас едет военная техника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подробности в материале: На площадь 1905 года в Екатеринбурге вышла боевая техника
В Центральном выставочном зале «Манеж» организован пресс-центр для журналистов, освещающих мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки только около 100 журналистов получили право работать на самом Параде Победы на Красной площади.
Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске в связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности прошёл с минимальным участием зрителей. Согласно официальным подсчётам, марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смотрели более полумиллиона зрителей.
Подробности в материале: Более полумиллиона человек смотрели трансляцию парада Победы в Новосибирске
Над Екатеринбургом 24 июня проходит авиапарад. В парадном строю пролетают военные самолёты и вертолёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Над Екатеринбургом в парадном строю летит боевая авиация
Воздушный парад в Екатеринбурге открыл крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт МИ-26.
Лётчики ЦВО по громкой связи поздравили ветеранов с 75-летием Победы.
Истребители-перехватчики МиГ-31 завершили воздушный парад в небе над Екатеринбургом.
В Екатеринбурге подошёл к концу парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на площади 1905 года проходит плац-концерт.
Читайте подробнее: Парад Победы в Екатеринбурге завершился плац-концертом
В Калининграде, на улице имени легендарного сапера вблизи форта № 5, 23 июня состоялось торжественное открытие памятника участнику штурма Кёнигсберга Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.
Об этом: В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову
Шесть станций метро Москвы работают только на вход и пересадку пассажиров до окончания парада Победы. Все они расположены рядом с Красной площадью. Это «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».
На площади Советов Улан-Удэ сегодня, 24 июня, состоялся парад Победы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, в нём приняли участие воинские части гарнизона — всего более 1,2 тысячи военнослужащих.
Подробности в материале: В параде Победы в Улан-Удэ приняли участие более 1,2 тысяч военных
Колонна военной техники идёт по Москве. Там, где она уже прошла, улицы сразу открывают для движения автомобилей. Например, улицу Нижние Мнёвники и проспект Маршала Жукова.
https://twitter.com/gucodd/status/1275667858949902336
Москворецкая набережная в Москве перекрыта — по ней на Красную площадь прибывают автобусы.
На торжественном марше в Новокузнецке сегодня, 24 июня, губернатор Сергей Цивилёв напомнил, что Кузбасс внёс огромный вклад в Победу.
«На фронт ушли 415 тысяч жителей региона, 165 тысяч погибли. С 1 дня войны в Кузбассе начала формироваться 376-ая Кузбасская стрелковая дивизия, которая уже в декабре 1941 года участвовала в боевых действиях под Ленинградом, — подчеркнул он. — Здесь, в Новокузнецке, был совершён настоящий трудовой подвиг. В годы войны на Кузнецком металлургическом комбинате выплавили половину всей брони для советской армии. За это КМК был удостоен Ордена Кутузова I степени — это полководческий орден, им награждались командующие фронтами и армиями за операции, в результате которых было достигнуто поражение врага».
Читайте также: Цивилёв: в Новокузнецке был совершён настоящий трудовой подвиг
В Новокузнецке ветераны боевых действий пронесли по улицам георгиевскую ленту длиной 75 метров — в ознаменование 75 лет мирной жизни, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».
Читайте подробнее: По Новокузнецку пронесли 75-метровую георгиевскую ленту
Парад Победы в Москве начнётся в 10:00 по московскому времени. На Красной площади и прилегающих к ней улицах проходят последние приготовления.
В Москве заканчиваются последние приготовления к проведению главного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты построены, техника готова к проезду. В 2020году из-за эпидемии SARS-CoV-2 парад в Москве разделили на две части. Непосредственно 9 мая провели только авиапарад, который начался с обращения к жителям России президента РФ Владимира Путина. 24 июня пройдет не только авиационная, но и пешая часть парада, которая в этом году продлится дольше обычного — 1,5 часа вместо привычного часа.
В Кремль прибывают иностранные лидеры — Лукашенко (Белоруссия), Токаев (Казахстан), Вучич (Сербия).
Парад в Москве начнется с прохода по Красной площади пеших колонн военнослужащих: курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, учащихся Суворовского и Нахимовского училищ, юнармейцев. Всего в параде примут участие свыше 13 тыс. военнослужащих в составе 40 пеших расчетов.
В механизированной части парада в Москве запланирован проезд свыше 200 единиц военной техники, а в воздушной части парада, которую повторят еще раз послеавиапарада 9 мая, примут участие 75 воздушных судов: 50 самолетов и 25 вертолетов.
Сайт мэрии Москвы подготовил историческую справку — как проходил главный Парад Победы в июне 1945 года
На Москве-реке 23 июня прошел парад судов, ознаменовавший возобновление речных прогулок, старт которых был отложен из-за карантина. В параде приняли участие около 40 различных судов: от традиционных теплоходов «Москвич» до современных яхт. Они стартовали колонной в 10 утра от Новоспасского моста, прошли мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Завершился парад около 12 часов дня у Андреевского пешеходного моста. Жители могли наблюдать парад с Дербеневской, Раушской и Фрунзенской набережных и с разных столичных мостов.
Читайте подробнее: На Москве-реке открыли сезон прогулок парадом судов
На параде Победы в Москве военные в составе нескольких парадных расчетов будут одеты в историческую форму.
Трибуны на Красной площади в Москве заполнены лишь частично. Это связано с карантинными мерами. Ветераны находятся на отдельной трибуне, их сопровождают медики.
Главы государств в Кремле направляются в сторону Красной площади. Путин в пути общается с Рахмоном.
На трибуны Красной площади выходят президент России Владимир Путин и высокие гости из разных стран.
До начала парада в Москве осталось пять минут.
Появился командующий парадом в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.
В Чите завершился парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пешие расчеты и механизированная колонна прошли по главной городской площади под песни военных лет.
Олег Салюков остановился перед парадными расчетами для встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Главный парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался.
Олег Салюков дал команду к выносу Знамени Победы и флагу Российской Федерации.
На Дворцовую площадь Петербурга торжественно выносят Государственный флаг РФ и красное Знамя Победы.
Государственный флаг РФ и Знамя Победы проносят по Красной площади под звуки песни «Священная война».
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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Из ворот Спасской башни Кремля в открытом автомобиле на площадь выехал принимающий парад министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
Навстречу Сергею Шойгу направился командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.
Олег Салюков доложил Сергею Шойгу о готовности войск к проведению парада.
Сергей Шойгу и ОлегСалюков начали совместный объезд колонн пеших расчетов.
Министр обороны Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
«За последние годы Сухопутные войска вышли на новый качественный уровень развития», — объявляет диктор.
Принимает парад Победы в Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев. Командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.
Министр обороны Сергей Шойгу направился к трибуне у Кремлевской стены для доклада президенту РФ Владимиру Путину о готовности войск.
«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, уважаемые зарубежные гости…», — начал речь президент России Владимир Путин.
В Москве начался парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, выступая на Дворцовой площади Петербурга, напомнил о стойкости защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о самоотверженном героизме на Лужском рубеже, жестоких боях на Пулковских высотах, о подвиге Дороги жизни, о мужестве жителей блокадного Ленинграда. В память о всех погибших в годы войны была объявлена минута молчания. Затем прозвучал Государственный гимн России, который поют все военнослужащие, выстроившиеся на Дворцовой площади.
«Парад остался в памяти как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — отметил Владимир Путин важность исторического Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года.
«Объявляется минута молчания», — заявил Владимир Путин.
Владимир Путин: мы всегда будем помнить, что нацизм был сокрушен советским народом.
Владимир Путин: Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия.
Владимир Путин: Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло.
«Наш долг помнить о том, что на советский народ пришла основная тяжесть борьбы с нацизмом», — сказал Владимир Путин
Владимир Путин: Сегодняшний военный парад в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.
Владимир Путин: Рады приветствовать наших гостей, приехавших из разных стран.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм.
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Владимир Путин: Только вместе мы сможем защитить его (мир) от новых опасных угроз.
Владимир Путин: Слава героям Отечественной войны!
На Красной площади звучит гимн Российской Федерации.
«Слава поколению победившему нацизм, слава героям Отечественной войны. Ура» — Владимир Путин
Олег Салюков дал команду к началу торжественного марша.
По Красной площади проходят пешие парадные расчеты.
В Петербурге в парадном строю идут участники патриотического движения Юнармия. До последнего момента было неясно, допустят ли юнармейцев на парад в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Однако после проведения полного тестирования всех молодых людей и отрицательных тестах на коронавирус юнармейцы встали в парадный строй.
Свыше 2 тысяч человек прошли торжественным маршем по площади им. Ленина в Новосибирске на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
По Красной площади проходят расчеты в форме военных лет. Мимо трибун проходит рота ополченцев