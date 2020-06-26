14:24 16.06.2020

Власти Крыма взвесили все риски в связи с пандемией коронавируса и решили не отказываться от проведения парада Победы в Симферополе.

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Об этом: В Крыму парад Победы проведут только в Керчи

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Читайте подробнее: Парад Победы в Симферополе будет — Аксёнов

Читайте также: В Минобороны РФ заявили о плановом порядке подготовки парада Победы

«Подготовка главного парада в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — сказал Конашенков.

Подготовка парада Победы в Москве, который в 2020 году состоится 24 июня в связи с пандемией коронавируса, идёт с соблюдением необходимых мер безопасности. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

Власти Крыма обещают, что примут весь комплекс мер по соблюдению безопасности и защите здоровья граждан во время проведения парада Победы в Симферополе.

Читайте также: В Севастополе готовятся к первой тренировке парада Победы

В Севастополе готовятся к первой вечерней тренировке прохождения парадных расчётов и военной техники.

Представитель Эмира Кустурицы Драган «Лав» Радивоевич заявил, что сербский режиссёр принял приглашение российской стороны и приедет на парад Победы в Москву.

Об этом: Эмир Кустурица посетит парад Победы в Москве

Всемирно известный сербский кинорежиссёр и актёр кино Эмир Кустурица посетит парад Победы в Москве 24 июня по официальному приглашению. Об этом 16 июня сообщил представитель режиссёра Драган «Лав» Радивоевич , его слова приводит РИА Новости.

«Для подготовки к репетициям и проведению Парада Победы на Красной площади движение автомобилей в городе будет ограничено: 17, 18, 20 и 24 июня военную технику будут перемещать на Тверскую улицу. Для этого на пути следования колонны из временного парка на улице Нижние Мнёвники 17 и 18 июня с 17:30 до 20:00, и 20 и 24 июня с 5:30 до 8:00 будет ограничено движение по следующим участкам улиц: улица Крылатская от Рублёвского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники; улица Нижние Мнёвники от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону ул. Мнёвники; Карамышевский мост в сторону улицы Мнёвники; улица Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники», — говорится в сообщении.

В ЦОДД Москвы сообщили об ограничении движения в столице 17, 18, 20 и 24 июня.

Пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду Победы на Тверской улице в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

Военные приступили к подготовке техники к параду Победы 24 июня, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также: В Москве 17 июня ограничат движение для репетиции парада Победы

На территории Москвы планируется ограничить движение для подготовки и проведения парада Победы. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе ЦОДД.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на параде Победы в 2018 году. Фото: kremlin.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что на параде Победы ветеранов рассадят через два кресла друг от друга, что позволит им наблюдать за парадом без защитных масок.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ветераны Великой Отечественной войны приедут на парад в дезинфицированном транспорте. Сопровождать их будут лица, уже имеющие отрицательный тест на коронавирус.

В Ростове-на-Дону в день проведения первой репетиции парада Победы на Театральной площади изменили время перекрытия центральных улиц. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 16 июня.

Подробности в материале: Первую репетицию парада Победы проведут на Красной площади 17 июня

Первая ночная репетиция парада Победы на Красной площади в Москве начнётся 17 июня в 22:00, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Читайте также: Жителей Уссурийска в день проведения парада Победы просят оставаться дома

Мэрия Уссурийска в Приморском крае просит жителей города в день проведения парада Победы, 24 июня, оставаться дома и следить за мероприятием в прямом эфире местного телеканала.

В Красноярске 24 июня не будет проводиться парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом журналистам 16 июня сообщил представитель региональной дирекции Года памяти и славы Виталий Богомазюк .

Читайте также: В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военные делегации из 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, сообщил 17 июня главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, ещё не определились, будут ли проводить парад Победы 24 июня.

Военные парады 24 июня пройдут при соблюдении всех санитарных требований — Минобороны РФ. Цитата из видео.

Репетиция авиационной части Парада в Подмосковье. Цитата цитата из видео: Минобороны РФ.

В Симферополе проходит репетиция Парада Победы. Цитата цитата из видео.

В день проведения парада 24 июня в небе над городом пролетят 20 самолетов и вертолетов — истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

В Калининграде прошла первая репетиция воздушной части военного Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает канал zvezdanews.

«В день Парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный. Водитель будет протестирован, он будет в маске и перчатках. Волонтер или член семьи, которые будут сопровождать ветерана, тоже будут протестированы и в средствах защиты. Места для ветеранов предусмотрены через два. И это как раз то самое расстояние, которое позволит при размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски. А по окончании снова ее надеть».

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала о присутствии ветеранов на Параде Победы:

Прямую трансляцию парада Победы будут осуществлять «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», Russia Today. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР).

Читайте также: Над Новосибирском лётчики провели первую тенировку пролёта военного парада

В небе над Новосибирском прошла первая тренировка пролёта военного парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её провели экипажи 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: В Волгограде артиллеристы начали тренировки к салюту Победы

К отработке действий при проведении салюта Победы 24 июня приступили артиллеристы соединения Южного военного округа в Волгограде, сообщает пресс-служба ЮВО. Зрители увидят 500 различных фейерверков.

Подробности в материале: Над Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы

Утром 17 июня в небе над центром Петербурга состоялась первая тренировка воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подробности в материале: Боевая авиация пролетела над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону сегодня, 17 июня, состоялась репетиция воздушной части парада Победы, который пройдёт на Театральной площади 24 июня. В тренировке, прошедшей над городами юга России, было задействовано почти 30 единиц самолётов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3. В авиационном параде Победы также задействуют истребители Су-27 и Су-30, вертолёты Ми-8, Ми-28 и Ка-52, уточнили в пресс-службе Южного военного округа.

Центральную площадь в Чите обработали хлоросодержащим составом перед проведением репетиции парада Победы. Об этом 17 июня сообщил корреспондент портала ZAB.RU. Также обработали улицу Бутина. После обработки полиция не пускает людей на площадь.

Подробности в материале: Парад Победы в Москве может продлиться больше часа

Согласно имеющимся данным, парад Победы начнётся 24 июня в 10:00, а уже в 11:10 в сетках вещания телеканалов начнутся другие телепередачи.

Центральные российские телеканалы заложили в сетку вещания на парад Победы 24 июня один час 10 минут. Об этом свидетельствует опубликованная программа телепередач.

Читайте также: В Москве прогнозируют многокилометровые пробки

17 июня в вечернее время в Москве состоится репетиция парада Победы, движение в центре города будет ограничено для перемещения военной техники.

Перед первой тренировкой военного парада, которая пройдет сегодня в центре Петербурга, военнослужащие общевойсковой армии ЗВО полностью продезинфицировали Дворцовую площадь.

Об этом: Концерт на Мамаевом Кургане в Волгограде покажут всей России

Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня и пройдёт на Мамаевом Кургане в Волгограде, покажут в прямом телеэфире. В двухчасовой программе прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне в исполнении звёзд российского кино и музыкантов.

Читайте также: В Екатеринбурге ветеранам не дадут присутствовать на параде Победы

Допустят ли остальных жителей на парад, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, добавил градоначальник.

«Ветераны будут наблюдать за шествием, а участники парада Победы будут видеть ветеранов», — уточнил глава города Александр Высокинский .

Ветераны будут участвовать в режиме видеосвязи, помощь им будут оказывать волонтёры.

Ветераны Великой Отечественной войны, а также труженики тыла и узники фашистских концлагерей не будут очно участвовать в параде Победы 24 июня в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Читайте подробнее: В центр Москвы прибыла техника на репетицию парада Победы

В центре Москвы начинается подготовка к репетиции парада Победы, сообщают очевидцы.

Дезинфекция Дворцовой площади в Петербурге перед репетицией парада. Пресс-служба ЗВО

Читайте также: Шесть станций метро Москвы закроют до конца репетиции парада

В центре Москвы вечером 17 июня закроются шесть станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Читайте также: Президент Чехии не поедет на парад Победы в Москве 24 июня

Президент Чехии Милош Земан не сможет приехать на парад Победы в Москве 24 июня в честь 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны, так как до сих пор продолжают действовать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.

Женский взвод почётного караула завершает подготовку к параду Победы в Екатеринбурге. mil.ru

«В ходе тренировки, прошедшей на Дворцовой площади, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

17 июня в Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции приняло участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

Читайте также: В параде Победы в Москве примут участие 70 солдат и офицеров из Туркмении

В параде на Красной площади в честь 75-летия Великой Победы, запланированном на 24 июня, намерены принять участие 70 военнослужащих из Туркмении.

Парад Победы 24 июня в Новосибирске состоится в полном соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина и в условиях ограничений, введённых ранее распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова , сказал во время сегодняшней пресс-конференции, 18 июня, мэр города Анатолий Локоть .

Подробности в материале: Военнослужащие на параде Победы в Новосибирске будут без масок — Локоть

Новосибирские военнослужащие во время парада Победы 24 июня пройдут по центру Новосибирска без масок. Об этом на пресс-конференции сегодня, 18 июня, заявил мэр города Анатолий Локоть .

Подробности в материале: Парад Победы в Омске пройдёт без зрителей

Военный парад в честь 75-летия Победы в Омске пройдёт без зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. При этом прямую трансляцию можно будет посмотреть по телевизору, а также в социальных сетях.

На территории Мамаева Кургана в Волгограде сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провёл дезинфекцию для недопущения распространения коронавируса во время торжественных мероприятий. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

Об этом: В Амурской области город закроют на время проведения парада Победы

Глава Белогорска в Амурской области Станислав Мелюко в сообщил, что город на время проведения парада Победы 24 июня будет закрыт для иногородних.

В Екатеринбурге прошла первая совместная репетиция парада. По центру города прошли пешие колонны и проехала техника.

Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров.

В параде Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону 24 июня, примут участие военнослужащие Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

Президент Палестины Махмуд Аббас не сможет приехать в Москву на военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, из-за сложной ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров .

В Новосибирской области 24 июня будет вестись прямая трансляция парада Победы, праздничного салюта и концерта в рамках культурного проекта «Музыка мира», сообщили в правительстве региона.

В Барнауле и других городах Алтайского края не будут проводить праздничные парады 24 июня. В войсковых частях региона пройдут торжественные построения и марши. Кроме того, 22 и 24 июня в крае пройдут праздничные акции в дистанционном формате.

Читайте подробнее: В Татарии на парад Победы пройдёт без зрителей

В Татарии 24 июня состоится парад Победы, но зрителей на это мероприятие не пригласят. Парад будут транслировать на местном телеканале.

Читайте также: Песков рассказал о мерах безопасности на параде Победы

Россия примет все необходимые меры для защиты от коронавируса всех пребывающих на парад Победы в Москву иностранных лидеров. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подробности в материале: Мурманские врачи опасаются всплеска COVID-19 после парада Победы

Мурманские врачи обратились к губернатору региона Андрею Чибису с просьбой провести парад Победы в закрытом формате.

Он подтвердил, что ветераны, которые будут присутствовать на параде Победы, отправлены в санатории и дома отдыха. Для них обеспечены «прекрасные условия».

Ветераны Великой Отечественной войны, приглашённые на парад Победы в Москве, находятся на карантине. Об этом сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Об этом: Парад Победы в Новороссийске пройдёт без зрителей

Парад Победы в Новороссийске 24 июня решено провести без зрителей, увидеть его можно в прямом эфире краевого телеканала «Кубань 24». Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Ряд патриотических мероприятий, которые в условиях сложной эпидемической обстановки пройдут при строгом соблюдении санитарных норм и правил, состоятся в Рязани 24 июня. Торжественное военизированное шествие отменено. Об этом 18 июня рассказал журналистам губернатор Николай Любимов.

«Сегодня с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека им. Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров», — говорится в сообщении.

Ряд станций метро Москвы изменят режим работы на время репетиции парада на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

В ЦОДД заявили, что пробки в Москве к вечеру 18 июня могут достигнуть 10 баллов из-за непогоды и проведения репетиции парада Победы.

Читайте также: В Воронеже подтвердили проведение парада Победы

«24 июня в Воронеже состоится парад Победы. Формат мер безопасности по коронавирусу уточняется и будет озвучен позднее», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Парад Победы 24 июня в Воронеже состоится — о решении было заявлено 18 июня.

Вечером 18 июня в центре Петербурга состоялась вторая наземная тренировка военнослужащих, которые 24 июня примут участие в параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который 24 июня состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону, посетят 100 ветеранов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко 18 июня.

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону в день парада Победы пройдёт авиашоу и салют

В Ростове-на-Дону в день парада Победы, который 24 июня состоится на Театральной площади, пройдёт авиашоу и будет дан артиллерийский салют. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

В Белогорске Амурской области, самом маленьком из 28 городов России, в которых 24 июня состоится парад Победы с прохождением военной техники, покажут «летающие» танки.

В Москве 18 июня прошла вторая репетиция парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Мневниках приступили к подготовке вооружения и военной техники, задействованной в параде Победы. mil.ru

Читайте подробнее: В Туле на парад Победы приглашены 20 ветеранов

20 ветеранов Великой Отечественной войны приглашены на парад Победы в Туле, который состоится 24 июня, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Парад решено провести в присутствии зрителей, но с соблюдением всех требований безопасности, в частности, масочного режима.

Об этом: После репетиции парада в центре Волгограда разрушается асфальт

Испорченный верхний слой асфальта остался после репетиции механизированной части парада в центе Волгограда. Следы от тяжёлой техники появились на улицах Мира, Коммунистической, Гагарина и других.

Подробности в материале: Праздничные салюты в честь парада Победы пройдут в городах Дальнего Востока

В честь парада Победы в городах Дальнего Востока пройдут салюты.

Подробности в материале: Глава минобороны Индии приедет в Москву на парад Победы

Глава министерства обороны Индии Раджнат Сингх приедет в Москву на парад Победы, который в этом году состоится 24 июня. Об этом 19 июня сообщает издание India Today со ссылкой на источники.

Кинолог на подготовке к репетиции парада [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

Иркутская область присоединится ко Всероссийским акциям в честь Дня Победы 24 июня. В этот день в дистанционном формате с соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, состоятся акции «Победный марш», «Звон Победы», «Я рисую мелом», «Голубь мира» и многие другие.

Военнослужащие межрегионального учебного центра связи провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке, почетного гражданина Ульяновской области, единственного в регионе живого участника парада Победы 24 июня 1945 года Василия Георгиевича Артамонникова.

Подробности в материале: В Минздраве заявили о готовности к мероприятиям в честь 75-летия Победы

В России медицинские службы готовы к обеспечению безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 19 июня сообщается на сайте министерства.

Подробности в материале: Росгвардия заявила о готовности к параду дивизии им. Дзержинского

«Подготовка к параду проходила в непростых условиях борьбы с коронавирусом. Соединение полностью справилось с этой задачей. Из всех участников основного и запасного состава не было ни одного военнослужащего с предпосылками к заражению», — сказал Стригунов.

Несмотря на условия борьбы с коронавирусом, сводный батальон дивизии имени Ф. Э. Дзержинского готов к участию в параде Победы 24 июня в Москве. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов .

Об этом: В Кремле допустили корректировку списка гостей парада Победы

Итоговый список приглашенных на парад Победы в Москве может быть еще скорректирован, заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: Ветераны войны всё же примут участие в параде Победы в Омске

Парад Победы в Омске 24 июня пройдёт с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области, об этом заявил замминистра региональной безопасности Геннадий Привалов .

Министерство обороны России соблюдает все санитарные требования при подготовке к параду Победы в Москве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву на парад Победы 24 июня, сообщается на сайте Кремля.

Подробности в материале: Пашинян не приедет на парад Победы из-за пандемии

Эпидемиологическая ситуация не позволяет премьер-министру Армении Николу Пашиняну приехать в Москву на празднование 75-летия Победы, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства республики.

18:01 19.06.2020

Крымские ветераны Великой Отечественной войны будут присутствовать на параде в Симферополе. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Об этом: На парад Победы в Симферополе привезут крымских ветеранов

18:23 19.06.2020 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения, что люди выходят смотреть репетиции парада. Он отметил, что в Кремле не следят за поведением людей во время репетиции. «Это не входит в наши функции. Этим занимается Министерство обороны РФ», — сказал Песков. Он выразил уверенность, что ведомство делает все, чтобы соблюдать меры эпидемиологической безопасности. Ранее Песков посоветовал смотреть прямую трансляцию по ТВ, а не выходить в город.

21:16 19.06.2020 Парад Победы — это символ, дань памяти, ритуал, они очень важны для внутреннего ощущения, для самоуважения, для памяти, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства». Об этом ИА REGNUM заявил 19 июня нижегородский губернатор Глеб Никитин, отметив, что в этом году 24 июня в Нижнем Новогороде пройдёт не парад, а марш Победы — в условиях пандемии формат мероприятия скорректировали для снижения числа зрителей традиционно массового мероприятия. Читайте подробнее: Не быть «Иванами, не помнящими родства»: Глеб Никитин о марше Победы

21:49 19.06.2020 При подготовке заявки о возможности присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» был проведён огромный объём работы с архивными документами. Значительную часть составляют архивы о строительстве Горьковского оборонительного рубежа. Об этом заявил ИА REGNUM губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 июня. Читайте также: Горький — это кузница Победы: нижегородский губернатор

22:22 19.06.2020 Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, трансляцию организуют, чтобы избежать рисков массового заражения опасной инфекцией. Об этом: Парад Победы в Мурманске проведут в режиме онлайн

22:41 19.06.2020 Военная техника на репетиции парада [Наталья Стрельцова с ИА REGNUM]

11:12 20.06.2020 На параде Победы в Москве 24 июня по Красной площади пройдут танки Т-80, на которых установлены турбинные двигатели, выпускаемые на заводе «Калужский двигатель», сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM. Об этом: На параде в Москве пройдёт военная техника с калужскими двигателями

12:10 20.06.2020 На Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы, который приурочен к 75-летней годовщине Победы Советского Союза над нацисткой Германией. Об этом 20 июня сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Читайте также: В Москве состоялась генеральная репетиция парада к 75-летию Победы

13:52 20.06.2020 В центре Санкт-Петербурга на Дворцовой площади и в воздушном пространстве Северной столицы в субботу, 20 июня, состоялась генеральная тренировка военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Читайте подробнее: На земле и в небе Петербурга прошла финальная тренировка парада Победы

15:14 20.06.2020 В Екатеринбурге на площади 1905 года 20 июня состоялась генеральная репетиция парада Победы. Подробности в материале: В центре Екатеринбурга прошла генеральная репетиция парада

19:34 21.06.2020 В Екатеринбурге военнослужащие Центрального военного округа провели генеральную репетицию парада в честь 75-летия Победы. Ею руководил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин. Читайте также: В Екатеринбурге прошла генеральная репетиция парада Победы: фоторепортаж

05:39 22.06.2020 В Новокузнецке сегодня, 22 июня, пройдёт генеральная репетиция парада Победы. На три часа в городе будет ограничено движение по автодорогам, сообщили в мэрии города. Об этом: В Новокузнецке на время репетиции парада Победы изменят марштруты автобусов

06:40 22.06.2020 Забайкальский край. Парад Победы, намеченный на 24 июня, всё же состоится в Чите. Однако людей на площадь не пустят, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе краевого правительства. Данная мера, как пояснили в ведомстве, направлена на обеспечение безопасности здоровья граждан по коронавирусу. Читинцы смогут увидеть парад в онлайн-трансляции.

07:30 22.06.2020 В Ульяновской области кадеты СКР сделали подарок 98-летнему ветерану Михаилу Ивановичу Вишневу, издав сборник его стихов. Подробности в материале: Ульяновские силовики издали для ветерана сборник его стихов

07:31 22.06.2020 Наставники и воспитанники детского технопарка «Кванториум-28» обещают зрителям прямой трансляции парада Победы в Белогорске, которую они будут вести, полное погружение в атмосферу мероприятия. Читайте также: Технопарк обеспечит погружение в атмосферу парада Победы в Белогорске

08:47 22.06.2020 В Красноярском крае завершилась международная акция «Сад памяти». Как сообщили 22 июня в краевом правительстве, всего в регионе в ходе акции высадили 152 тысячи деревьев на общей площади 32 га. Читайте также: «Сад памяти»: в Красноярском крае высадили более 150 тысяч деревьев

09:01 22.06.2020 В России на текущей неделе будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку на 24 июня перенесен парад Победы. Об этом напомнили в Роструде. Читайте подробнее: Жителям России напомнили о короткой рабочей неделе

09:40 22.06.2020 Врио главы Чувашии Олег Николаев призвал жителей республики присоединиться к акции «Вместе гордимся!», чтобы всем миром «собрать уникальный, правдивый материал» о периоде Великой Отечественной войны, в том числе о строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 22 июня, на планёрке в правительстве. Читайте также: «Вместе гордимся»: в Чувашии призывают собирать материалы о Сурском рубеже

10:25 22.06.2020 Военный парад в Бурятии, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт при ограниченном числе зрителей. На мероприятие пригласят некоторых членов «Боевого братства», которых будут отбирать по возрасту, а также медработников, сотрудников СЭС и волонтёров, задействованных в борьбе с распространением эпидемии. Об этом: На парад Победы в Бурятии пригласят борцов с коронавирусом

10:50 22.06.2020 В Новосибирской области скорректировали порядок проведения военного парада 24 июня. На парад Победы пригласят представителей общественного движения «Волонтёры Победы», добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и молодежных патриотических движений. Читайте также: Юнармейцев и волонтёров пригласили на парад Победы в Новосибирске

11:48 22.06.2020 Репетиция парада Победы в Екатеринбурге. На номерах машин годы Великой Отечественной войны. Галина Брусницына © ИА Красная Весна

12:01 22.06.2020 Кузбасский государственный краеведческий музей расскажет о трудовом подвиге региона во время Великой Отечественной войны в рамках онлайн-проекта. Читайте также: Музей Кузбасса расскажет о трудовом подвиге во имя Великой Победы

12:06 22.06.2020 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать на парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали. Читайте также: Президент Казахстана планирует посетить парад Победы в Москве

12:39 22.06.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по приглашению президента России Владимира Путина 24 июня примет участие мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Читайте подробнее: Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве

12:57 22.06.2020 Свыше 70% жителей США не знают, что 8 мая на Западе отмечают день капитуляции Германии во Второй мировой войне. Таковы итоги опроса «Sputnik. Мнения». При этом 77% респондентов указали, что Германия была главным противником США во Второй мировой войне. Однако 11% считают, что США воевали с Россией, а 5% — что война шла с Китаем. Читайте также: Более 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года

13:37 22.06.2020 Готовность военнослужащих к участию в параде Победы проверили в Южной Осетии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства обороны республики. Читайте подробнее: В Южной Осетии проверили готовность военных к участию в параде Победы

14:38 22.06.2020 Губернатор Приамурья Василий Орлов возложил цветы к памятнику погибшим воинам-амурцам. amurobl.ru

14:51 22.06.2020 Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, 22 июня глава республики Радий Хабиров вместе с членами республиканского правительства возложили цветы к Мемориалу памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны на Сергиевском кладбище в столице Башкирии. Подробности в материале: В Башкирии почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

14:55 22.06.2020 Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в открытии памятника «Землякам, ушедшим на фронт» в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, торжественное открытие монумента, состоящего из девяти фигур и изображающего проводы на фронт в 1941 году, состоялось 22 июня текущего года на площади около железнодорожного вокзала Уфы. Подробности в материале: В Башкирии открыли памятник «Землякам, ушедшим на фронт»

15:42 22.06.2020 Три ветерана Великой Отечественной войны примут участие в военном Параде в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет 24 июня во Владикавказе. Такое решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Северной Осетии. Подробности в материале: В параде Победы во Владикавказе примут участие три ветерана

15:59 22.06.2020 Правительственная делегация из Венесуэлы прибудет на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, во главе с министром иностранных дел страны Хорхе Арреаса. Об этом 22 июня сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, его слова приводит РИА Новости. Читайте также: Глава МИД Венесуэлы Арреас возглавит делегацию страны на параде Победы

17:54 22.06.2020 Мурманские власти определили правила проведения парада Победы в непростой эпидемиологической обстановке. К участию в мероприятии будут допущены не все. Подробности в материале: Мурманские власти запретили детям принимать участие в параде Победы

17:55 22.06.2020 Репетиция парада Победы в Мурманске. Mil.ru

18:25 22.06.2020 В среду, 24 июня, на нескольких улицах в центре Москвы изменится схема движения. Об этом 22 июня сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Читайте также: В Москве в связи с проведением парада изменится схема движения

18:26 22.06.2020 Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр будет присутствовать на параде Победы в Москве в качестве представителя Германии. Читайте также: Германию на параде Победы в Москве представит посол ФРГ

18:27 22.06.2020 В ходе парада Победы по Красной площади 24 июня пройдут образцы военной техники, которые широкая публика ещё не видела, сообщил 22 июня главком Сухопутных войск Олег Салюков. Читайте также: Главком Сухопутных войск рассказал, что покажут на параде Победы 24 июня

22:29 22.06.2020 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив приглашение. Читайте также: Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву

22:30 22.06.2020 На репетиции парада в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

22:42 22.06.2020 Решение не направлять Владимиру Зеленскому приглашение на парад Победы в Москве было верным, прокомментировал российский политик Алексей Пушков заявление украинского президента о том, что он не поехал бы в Москву даже по приглашению. Читайте также: Ожидаемо. Пушков оценил слова Зеленского о приглашении на парад Победы

22:55 22.06.2020 24 июня 2020 года в Екатеринбурге не позволят торговать спиртным. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский. Продавать алкоголь не позволят 24 июня с 8:00 до 23:00 (время местное). Новое ограничение будет действовать в отношении магазинов в центре города (в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев). Также в Свердловской области действует запрет на розничную торговлю спиртным с 23:00. Подробности в материале: В Екатеринбурге запретят продавать алкоголь в день парада Победы

01:09 23.06.2020 Министерство обороны России к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне опубликовало на своём сайте историю самого популярного литературного героя-фронтовика Василия Тёркина, созданного Александром Твардовским. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: Минобороны России рассказало историю Василия Тёркина

05:10 23.06.2020 В селе Победино Смирныховского района Сахалинской области с воинскими почестями, на территории мемориального комплекса, предали земле останки двух красноармейцев. Их прах нашли участники «Поискового движения России». Читайте подробнее: На Сахалине захоронили останки двух красноармейцев

06:10 23.06.2020 24 июня парад Победы пройдёт в двух городах Приморья: во Владивостоке и Уссурийске. Посмотреть торжественное шествие можно будет онлайн. Парады пройдут с учётом требований Роспотребнадзора. Об этом: В двух городах Приморья состоится парад Победы

06:12 23.06.2020 Новокузнецк 24 июня присоединится к акции «Весть Победы». Город на минуту загудит, завоет и зазвенит. Об этом сообщила администрация муниципалитета. Подробности в материале: Новокузнецк загудит и зазвенит 24 июня

08:05 23.06.2020 Праздничные мероприятия в честь 75-ой годовщины Великой Победы 24 июня пройдут во всех городах и районах Кузбасса. Военная техника и парадные расчёты пройдут по Кемерову, Новокузнецку, Юрге и Белово. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Цивилёв. Об этом: Парад Победы пройдёт в четырёх городах Кузбасса

09:38 23.06.2020 Подготовка к репетиции парада [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

10:06 23.06.2020 Согласно опубликованной правительством Магаданской области программе мероприятий на 24 июня, в Магадане парада Победы или шествия не будет. Читайте также: Колыма осталась без парада Победы, но с массой акций, флешмобов и квестов

10:41 23.06.2020 Самое большое в мире Знамя Победы будет развернуто в ходе военного парада, который пройдет 24 июня в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Площадь полотна составляет около 15 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Подробности в материале: На военном параде в Ставрополе развернут самое большое в мире Знамя Победы

11:29 23.06.2020 В Кронштадте в среду, 24 июня, состоится Торжественное прохождение военнослужащих, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 400 военнослужащих Ленинградской военно-морской базы в 10 часов утра пройдут маршем по Якорной площади Города воинской славы. Читайте также: В Кронштадте состоится торжественное прохождение военнослужащих

11:37 23.06.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не закрывать мавзолей Ленина на параде Победы, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня. Читайте подробнее: Зюганов: не закрывайте мавзолей, не отделяйте советскую эпоху

12:11 23.06.2020 В Саратове 24 июня во время шествия, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, ограничат движение транспорта по центральным улицам с 6:00 до 13:00 по местному времени. Подробности в материале: В Саратове во время праздничного шествия ограничат движение транспорта

12:21 23.06.2020 Президент Сербии Александар Вучич прибыл 23 июня утром в Москву. Здесь его встретили заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и посол Сербии в России Мирослав Лазански, сообщает сербское издание «Политика». Об этом: Президент Сербии прибыл с двухдневным визитом в Москву

12:52 23.06.2020 Стал известен список стран, чьи представители будут участвовать в параде Победы в Москве. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии с Герцеговины [Милорад] Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия», — сказал Песков. Читайте подробнее: Кремль назвал список гостей на параде Победы 24 июня

13:02 23.06.2020 Граффити в Нижнем Новгороде, посвященное трудовой доблести горьковчан. Government-nnov.ru

13:48 23.06.2020 Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на грузовом автомобиле КамАЗ в честь 75-летия Победы будут ездить по Гудаутскому району республики и исполнять песни военных лет. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Южного военного округа ВС РФ. Читайте также: Военные РФ в Абхазии проведут акцию в честь 75-летия Победы

14:35 23.06.2020 В Москве вечером 23 июня будет осложнено движение из-за прибытия иностранных делегаций. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. Читайте также: Прибытие иностранных делегаций затруднит движение в Москве

14:36 23.06.2020 Для жителей Ростовской области организуют онлайн-трансляцию парада Победы, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дон 24 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Читайте также: В Ростовской области организуют онлайн-трансляцию парада Победы

14:38 23.06.2020 Российский президент Владимир Путин при работе над статьёй о Второй мировой войне пользовался только первоисточниками — документами из архивов. Об этом заявил 23 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Всё, что используется в этой статье, является не передачей чьих-то слов, а прямым цитированием документов из архивов», — сказал представитель Кремля, добавив, что именно в этом ценность статьи. Об этом: Песков: Путин брал сведения для статьи о войне напрямую из архивов

14:40 23.06.2020 Жителей Пензенской области в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня в 12:00 приглашают принять участие в акции «Звон Победы». В акции примут участие фабрики, заводы, поезда, общественный и грузовой транспорт, сельхозтехника и автолюбители. Кроме этого, церковные колокола также будут звучать в унисон с гудками предприятий и транспорта. Читайте подробнее: Жителей Пензенской области приглашают к участию в акции «Звон Победы»

14:51 23.06.2020 Памятник детям войны появится в селе Арзгир в Ставропольского края в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент изготовят и установят на средства, собранные жителями Арзгирского района, сообщили в управлении информполитики правительства региона. Подробности в материале: На Ставрополье на народные деньги установят памятник детям войны

14:59 23.06.2020 В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Соколовой горе в Саратове запустят праздничный салют. Жителей и гостей области ожидает красочный фейерверк из 558 залпов, которые начнутся в 22:00 и прогремят в течение 10 минут. Читайте также: В Саратове 24 июня прогремит праздничный салют

15:18 23.06.2020 На проводимый в Екатеринбурге парад Победы 24 июня будут допущены зрители, хотя лучше смотреть его дистанционно, заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге. «Для нас очень важно сделать так, чтобы парад прошел в условиях максимальной безопасности», — уточнил чиновник. Пришедших на парад жителей будут «максимально разобщать», добавили в оперштабе региона. Людям будут передавать одноразовые маски. «В таких условиях обеспечить социальное дистанцирование практически невозможно», — признали в штабе. Об этом: На парад Победы в Екатеринбурге пустят зрителей

15:22 23.06.2020 Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года Герой Советского Союза полковник в отставке Алексей Прохорович Волошин передает наилучшие пожелания военнослужащим Росгвардии, участникам военного парада на Красной площади, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

15:24 23.06.2020 Алексей Волошин участвовал в историческом Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, был знаменосцем парадного расчета Артиллерийской академии имени Ф.Э. Дзержинского. 24 июня 2020 года 100-летний ветеран Великой Отечественной войны с особым вниманием будет наблюдать по видеотрансляции за прохождением по Красной площади парадного расчета Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации и механизированной колонны ведомства. Алексей Прохорович желает военнослужащим Росгвардии удачного прохождения на военном параде, успехов в ратном труде на благо Отечества.

15:37 23.06.2020 На Сахалине захоронили останки советских солдат. © Правительство Сахалинской области

15:44 23.06.2020 Киносеанс под открытым небом пройдет в Уфе. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба администрации главы республики. По сообщению пресс-службы ведомства, 24 июня на площади рядом с ГКЗ «Башкортостан» в формате автокинотеатр будет показан фильм «Сестренка» по повести Мустая Карима. Отмечается, что показ фильма приурочен к параду Победы. Читайте подробнее: В Уфе под открытым небом покажут фильм по повести Мустая Карима

15:44 23.06.2020 Исполняющий обязанности главы генштаба ВС Алжира Саид Шенгриха начал 23 июня визит в Москву. Он посетит парад Победы, говорится в распространённом сообщении алжирского министерства обороны. Подробности в материале: И.о. главы генштаба Алжира прибыл в Москву на парад Победы

15:44 23.06.2020 На площади Свободы и центральных улицах Казани 24 июня состоится торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие начнется в 10:00, перед этим улицы и технику обработают дезинфицирующими средствами. Читайте также: 75-летие Победы: в Казани 24 июня состоится торжественное прохождение войск

16:00 23.06.2020 Делегация США на параде Победы в Москве может быть представлена на уровне главы дипломатической миссии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Подробности в материале: Делегацию США на параде Победы возглавит посол — МИД РФ

16:44 23.06.2020 24 июня в 11 часов утра в городе воинской славы Луга (Ленинградская область) состоится торжественное мероприятие с привлечением войск Западного военного округа, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Военнослужащие в сопровождении военного оркестра пройдут строем по площади Мира, замыкать строй будут несколько единиц военной техники. В мероприятии планируется участие губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Луга в годы войны 902 дня была оккупирована врагом, но стала центром партизанского движения.

17:03 23.06.2020 В Москве ожидается свежая погода во время проведения парада Победы 24 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Читайте подробнее: Парад Победы в Москве пройдёт при свежей погоде

17:14 23.06.2020 Россия высоко ценит решение правительства Индии не отменять из-за пандемии коронавируса участие индийских военнослужащих в торжествах на Красной площади в честь 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, заявил 23 июня зампредседателя правительства РФ Юрий Борисовв ходе встречи с главой военного ведомства Индии Раджнатхом Сингхом. «Высоко ценим решение индийской стороны не отменять в сложившихся условиях участие своих военнослужащих в торжествах на Красной площади», — сказал Юрий Борисов. Читайте также: Юрий Борисов: мы ценим решение Индии участвовать в параде Победы

17:45 23.06.2020 В мурманском военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы, примут участие норвежские военные во главе с командующим оперативным командованием Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенантом Руне Якобсеном, сообщает ТВ21. Подробности в материале: Норвежские военные примут участие в параде Победы в Мурманске

17:49 23.06.2020 Пять бронзовых бюстов открыли в Грозном Героям Советского Союза, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны, в честь 75-летия Победы. Они установлены на территории мемориального комплекса славы имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. Подробности в материале: В Чечне установили бронзовые бюсты пятерым героям Советского Союза

18:05 23.06.2020 Механизированная колонна Западного военного округа начала движение к месту проведения парада в честь 75-летия Победы, который состоится на Дворцовой площади Санкт-Петербурга утром 24 июня. Читайте подробнее: Колонна боевой техники начала движение на парад в Петербурге

18:34 23.06.2020 Репетиция авиапарада над Екатеринбургом. Алексей Колчин © ИА REGNUM

18:41 23.06.2020 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Читайте также: Президент Киргизии вылетел в Москву праздновать 75-летие Великой Победы

19:11 23.06.2020 В Тамбове 24 июня пройдет парад, который можно будет посмотреть по телевизору и онлайн, а также несколько акций, посвященных Великой Победе. Читайте подробнее: 24 июня на Тамбовщине пройдут акции в честь Великой Победы

19:24 23.06.2020 В нижегородском марше Победы, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 700 военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа. Подробности в материале: В нижегородском марше Победы примут участие более 700 военнослужащих

19:29 23.06.2020 Правительство Калининградской области сегодня, 23 июня, повторно обратилась к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от посещения парада Победы завтра, 24 июня. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, калининградцам настоятельно не рекомендуется приходить во время парада на центральную площадь города, которая будет оцеплена, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства. Об этом: В Калининграде повторно просят воздержаться от посещения парада Победы

20:04 23.06.2020 В Москве трансляцию парада Победы покажут на экранах вагонов метро, сообщила 23 июня пресс-служба департамента транспорта столицы. «24 июня онлайн-трансляцию парада Победы можно будет посмотреть в прямом эфире на экранах в вагонах поездов в метро», — говорится в информации. Читайте подробнее: В вагонах метро Москвы пройдёт трансляция парада Победы

20:22 23.06.2020 В Москве на время парада Победы будет изменена работа шести станций метрополитена. Об этом сообщает 23 июня пресс-служба подземки в Twitter. Подробности в материале: Шесть станций метро Москвы ограничат работу на время парада Победы

04:29 24.06.2020 В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное шествие парадных расчётов, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом: На Камчатке прошёл парад в честь 75-летия Победы

05:07 24.06.2020 На Сахалине прошёл парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом: На Сахалине состоялся парад Победы

05:15 24.06.2020 В Петропавловске-Камчатском состоялось торжественное прохождение войск в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ. Об этом: На Камчатке состоялся парад в честь 75-летия Победы

05:23 24.06.2020 В столице Дальнего Востока 24 июня состоялся парад Победы. В военном параде приняли участие более 1500 человек. Читайте также: В военном параде во Владивостоке приняли участие более 1500 человек

05:54 24.06.2020 Парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Хабаровске. Читайте подробнее: В Хабаровске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы

05:57 24.06.2020 Во Владивостоке отменён пролёт воздушной техники в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подробности в материале: Во Владивостоке отменили воздушный парад

06:09 24.06.2020 В Кемеровской области проходит парад Победы. Торжественное прохождение военной техники в эти минуты можно наблюдать в Новокузнецке, Белове, Юрге и Кемерове. Читайте также: В Кузбассе начался парад Победы

06:21 24.06.2020 В Новосибирске в эти минуты на площади Ленина проходит парад Победы. Новосибирцы могут посмотреть его в прямом эфире. Читайте также: Тысячи военнослужащих прошли маршем по центру Новосибирска

06:22 24.06.2020 В Белогорске Амурской области прошёл 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На параде присутствовали ветераны. Сценарий во многом повторил Парад Победы на Красной площади в 1945 году. Об этом: В Белогорске повторили Парад Победы на Красной площади в 1945 году

06:50 24.06.2020 Специалисты управления делами президента России смонтировали на Красной площади в Москве три трибуны, которые смогут принять 2328 гостей парада Победы. Об этом 24 июня сообщила журналистам пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. Подробности в материале: Трибуны на Красной площади примут свыше 2,3 тыс. гостей парада Победы

08:02 24.06.2020 В Екатеринбурге на площади 1905 года 24 июня пройдёт парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начнётся с минуты на минуту, его участники уже собрались, присутствуют и ветераны. Читайте подробнее: В Екатеринбурге участники парада готовы к торжественному маршу

08:12 24.06.2020 В Екатеринбурге проходит объезд участников парада по случаю 75-летия Победы. Торжественное прохождение войск и техники пройдёт по площади 1905 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Командующий войсками ЦВО объезжает участников парада в Екатеринбурге

08:14 24.06.2020 Объезд войск в Екатеринбурге завершён.

08:18 24.06.2020 Командующий войсками ЦВО Александр Лапин объявил минуту молчания.

08:26 24.06.2020 В Екатеринбурге на площади 1905 года начался парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 24 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Екатеринбурге начался парад Победы

08:28 24.06.2020 Члены долговременной экспедиции Международной космической станции Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили граждан России с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ролик опубликован на YouTube-канале «Роскосмос ТВ». Читайте также: Экипаж МКС поздравил граждан России с юбилеем Парада Победы

08:34 24.06.2020 В центре Петербурга размещена боевая техника, которая утром 24 июня примет участие в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Боевые машины стоят на Миллионной улице — там, где «Атланты держат небо на каменных руках» — и в ряде других мест вблизи Дворцовой площади. Об этом: Боевая техника в Петербурге готова к началу парада Победы

08:36 24.06.2020 В Екатеринбурге по брусчатке площади 1905 года завершилось прохождение пеших колонн. Сейчас едет военная техника, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: На площадь 1905 года в Екатеринбурге вышла боевая техника

08:41 24.06.2020 В Центральном выставочном зале «Манеж» организован пресс-центр для журналистов, освещающих мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки только около 100 журналистов получили право работать на самом Параде Победы на Красной площади. Манеж. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM Работа журналистов в пресс-центре. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

08:41 24.06.2020 Военнослужащий и «атланты» на Миллионной улице Петербурга в ожидании начала парада. Дарья Драй ИА REGNUM

08:44 24.06.2020 Резервная военная техника на Моховой улице в Москве. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

08:47 24.06.2020 Парад Победы на площади Ленина в Новосибирске в связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности прошёл с минимальным участием зрителей. Согласно официальным подсчётам, марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны в прямом эфире смотрели более полумиллиона зрителей. Подробности в материале: Более полумиллиона человек смотрели трансляцию парада Победы в Новосибирске

08:49 24.06.2020 Над Екатеринбургом 24 июня проходит авиапарад. В парадном строю пролетают военные самолёты и вертолёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Над Екатеринбургом в парадном строю летит боевая авиация

08:52 24.06.2020 Воздушный парад в Екатеринбурге открыл крупнейший в мире военно-транспортный вертолёт МИ-26.

08:53 24.06.2020 Лётчики ЦВО по громкой связи поздравили ветеранов с 75-летием Победы.

08:58 24.06.2020 Истребители-перехватчики МиГ-31 завершили воздушный парад в небе над Екатеринбургом.

09:00 24.06.2020 В Екатеринбурге подошёл к концу парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на площади 1905 года проходит плац-концерт. Читайте подробнее: Парад Победы в Екатеринбурге завершился плац-концертом

09:00 24.06.2020 В Калининграде, на улице имени легендарного сапера вблизи форта № 5, 23 июня состоялось торжественное открытие памятника участнику штурма Кёнигсберга Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. Об этом: В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову

09:00 24.06.2020 Шесть станций метро Москвы работают только на вход и пересадку пассажиров до окончания парада Победы. Все они расположены рядом с Красной площадью. Это «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина».

09:03 24.06.2020 На площади Советов Улан-Удэ сегодня, 24 июня, состоялся парад Победы, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, в нём приняли участие воинские части гарнизона — всего более 1,2 тысячи военнослужащих. Подробности в материале: В параде Победы в Улан-Удэ приняли участие более 1,2 тысяч военных

09:09 24.06.2020 Колонна военной техники идёт по Москве. Там, где она уже прошла, улицы сразу открывают для движения автомобилей. Например, улицу Нижние Мнёвники и проспект Маршала Жукова. https://twitter.com/gucodd/status/1275652497651175424

09:12 24.06.2020 https://twitter.com/gucodd/status/1275667858949902336 Москворецкая набережная в Москве перекрыта — по ней на Красную площадь прибывают автобусы.

09:15 24.06.2020 На торжественном марше в Новокузнецке сегодня, 24 июня, губернатор Сергей Цивилёв напомнил, что Кузбасс внёс огромный вклад в Победу. «На фронт ушли 415 тысяч жителей региона, 165 тысяч погибли. С 1 дня войны в Кузбассе начала формироваться 376-ая Кузбасская стрелковая дивизия, которая уже в декабре 1941 года участвовала в боевых действиях под Ленинградом, — подчеркнул он. — Здесь, в Новокузнецке, был совершён настоящий трудовой подвиг. В годы войны на Кузнецком металлургическом комбинате выплавили половину всей брони для советской армии. За это КМК был удостоен Ордена Кутузова I степени — это полководческий орден, им награждались командующие фронтами и армиями за операции, в результате которых было достигнуто поражение врага». Читайте также: Цивилёв: в Новокузнецке был совершён настоящий трудовой подвиг

09:24 24.06.2020 В Новокузнецке ветераны боевых действий пронесли по улицам георгиевскую ленту длиной 75 метров — в ознаменование 75 лет мирной жизни, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Читайте подробнее: По Новокузнецку пронесли 75-метровую георгиевскую ленту

09:37 24.06.2020 Парад Победы в Москве начнётся в 10:00 по московскому времени. На Красной площади и прилегающих к ней улицах проходят последние приготовления.

09:38 24.06.2020 В Москве заканчиваются последние приготовления к проведению главного парада в честь Победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты построены, техника готова к проезду. В 2020году из-за эпидемии SARS-CoV-2 парад в Москве разделили на две части. Непосредственно 9 мая провели только авиапарад, который начался с обращения к жителям России президента РФ Владимира Путина. 24 июня пройдет не только авиационная, но и пешая часть парада, которая в этом году продлится дольше обычного — 1,5 часа вместо привычного часа.

09:40 24.06.2020 В Кремль прибывают иностранные лидеры — Лукашенко (Белоруссия), Токаев (Казахстан), Вучич (Сербия).

09:42 24.06.2020 Парад в Москве начнется с прохода по Красной площади пеших колонн военнослужащих: курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, учащихся Суворовского и Нахимовского училищ, юнармейцев. Всего в параде примут участие свыше 13 тыс. военнослужащих в составе 40 пеших расчетов. В механизированной части парада в Москве запланирован проезд свыше 200 единиц военной техники, а в воздушной части парада, которую повторят еще раз послеавиапарада 9 мая, примут участие 75 воздушных судов: 50 самолетов и 25 вертолетов.

09:43 24.06.2020 Сайт мэрии Москвы подготовил историческую справку — как проходил главный Парад Победы в июне 1945 года

09:45 24.06.2020 На Москве-реке 23 июня прошел парад судов, ознаменовавший возобновление речных прогулок, старт которых был отложен из-за карантина. В параде приняли участие около 40 различных судов: от традиционных теплоходов «Москвич» до современных яхт. Они стартовали колонной в 10 утра от Новоспасского моста, прошли мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Завершился парад около 12 часов дня у Андреевского пешеходного моста. Жители могли наблюдать парад с Дербеневской, Раушской и Фрунзенской набережных и с разных столичных мостов. Читайте подробнее: На Москве-реке открыли сезон прогулок парадом судов

09:47 24.06.2020 На параде Победы в Москве военные в составе нескольких парадных расчетов будут одеты в историческую форму.

09:52 24.06.2020 Трибуны на Красной площади в Москве заполнены лишь частично. Это связано с карантинными мерами. Ветераны находятся на отдельной трибуне, их сопровождают медики.

09:52 24.06.2020 Главы государств в Кремле направляются в сторону Красной площади. Путин в пути общается с Рахмоном.

09:53 24.06.2020 На трибуны Красной площади выходят президент России Владимир Путин и высокие гости из разных стран.

09:55 24.06.2020 До начала парада в Москве осталось пять минут.

09:56 24.06.2020 Появился командующий парадом в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.

09:57 24.06.2020 В Чите завершился парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пешие расчеты и механизированная колонна прошли по главной городской площади под песни военных лет.

09:58 24.06.2020 Олег Салюков остановился перед парадными расчетами для встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу.

10:00 24.06.2020 Главный парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался.

10:02 24.06.2020 Олег Салюков дал команду к выносу Знамени Победы и флагу Российской Федерации.

10:03 24.06.2020 На Дворцовую площадь Петербурга торжественно выносят Государственный флаг РФ и красное Знамя Победы. Вынос знамён на Дворцовую площадь. Дарья Драй ИА REGNUM

10:04 24.06.2020 Государственный флаг РФ и Знамя Победы проносят по Красной площади под звуки песни «Священная война».

10:04 24.06.2020 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Читайте также: В Петербурге начался парад в честь 75-летия Великой Победы

10:05 24.06.2020 Из ворот Спасской башни Кремля в открытом автомобиле на площадь выехал принимающий парад министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

10:06 24.06.2020 Навстречу Сергею Шойгу направился командующий парадом главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков.

10:07 24.06.2020 Олег Салюков доложил Сергею Шойгу о готовности войск к проведению парада.

10:07 24.06.2020 Сергей Шойгу и ОлегСалюков начали совместный объезд колонн пеших расчетов.

10:09 24.06.2020 Министр обороны Сергей Шойгу поздравляет военнослужащих с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

10:10 24.06.2020 «За последние годы Сухопутные войска вышли на новый качественный уровень развития», — объявляет диктор.

10:11 24.06.2020 Принимает парад Победы в Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев. Командует парадом заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. Парад Победы в Санкт-Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

10:13 24.06.2020 Министр обороны Сергей Шойгу направился к трибуне у Кремлевской стены для доклада президенту РФ Владимиру Путину о готовности войск.

10:15 24.06.2020 «Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, уважаемые зарубежные гости…», — начал речь президент России Владимир Путин.

10:15 24.06.2020 В Москве начался парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Читайте также: В Москве проходит парад Победы

10:16 24.06.2020 Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, выступая на Дворцовой площади Петербурга, напомнил о стойкости защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о самоотверженном героизме на Лужском рубеже, жестоких боях на Пулковских высотах, о подвиге Дороги жизни, о мужестве жителей блокадного Ленинграда. В память о всех погибших в годы войны была объявлена минута молчания. Затем прозвучал Государственный гимн России, который поют все военнослужащие, выстроившиеся на Дворцовой площади.

10:16 24.06.2020 «Парад остался в памяти как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью», — отметил Владимир Путин важность исторического Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года.

10:17 24.06.2020 «Объявляется минута молчания», — заявил Владимир Путин.

10:18 24.06.2020 Владимир Путин: мы всегда будем помнить, что нацизм был сокрушен советским народом.

10:19 24.06.2020 Владимир Путин: Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная Армия.

10:20 24.06.2020 Владимир Путин: Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло.

10:21 24.06.2020 «Наш долг помнить о том, что на советский народ пришла основная тяжесть борьбы с нацизмом», — сказал Владимир Путин

10:22 24.06.2020 Владимир Путин: Сегодняшний военный парад в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны.

10:22 24.06.2020 Владимир Путин: Рады приветствовать наших гостей, приехавших из разных стран.

10:22 24.06.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи на параде Победы в Москве подчеркнул, что именно советский народ победил нацизм. Читайте также: Путин: нацизм был сокрушен советским народом

10:23 24.06.2020 Владимир Путин: Только вместе мы сможем защитить его (мир) от новых опасных угроз.

10:24 24.06.2020 Владимир Путин: Слава героям Отечественной войны!

10:24 24.06.2020 Военнослужащие в исторической форме времен войны. Дарья Драй ИА REGNUM

10:24 24.06.2020 На Красной площади звучит гимн Российской Федерации.

10:25 24.06.2020 «Слава поколению победившему нацизм, слава героям Отечественной войны. Ура» — Владимир Путин

10:26 24.06.2020 Военнослужащие в исторической форме военных лет. Дарья Драй ИА REGNUM

10:26 24.06.2020 Олег Салюков дал команду к началу торжественного марша.

10:28 24.06.2020 По Красной площади проходят пешие парадные расчеты.

10:28 24.06.2020 В Петербурге в парадном строю идут участники патриотического движения Юнармия. До последнего момента было неясно, допустят ли юнармейцев на парад в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Однако после проведения полного тестирования всех молодых людей и отрицательных тестах на коронавирус юнармейцы встали в парадный строй.

10:30 24.06.2020 Свыше 2 тысяч человек прошли торжественным маршем по площади им. Ленина в Новосибирске на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.