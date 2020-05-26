Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга идентифицировали и задержали двух девушек, которые вместе с мужчиной жарили сосиски на Вечном огне мемориала в Кронштадте. Об этом 26 мая информирует пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Вандалы жарят сосиски на Вечном огне в Кронштадте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздним вечером 24 мая на Якорной площади Кронштадта трое молодых людей устроили «пикник». Взяв сосиски и шампуры, они поджарили еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов, после чего побросали мусор и скрылись.

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После заявления директора местного музея в полицию была начата проверка, и днем 26 мая был задержан первый участник акта вандализма. Им оказался 36-летний мужчина по имени Николай. В отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сейчас в полицию доставлены две девушки, 22 и 23 лет, которые были с мужчиной в момент происшествия. С участниками событий проводятся процессуальные действия», — отметили в ведомстве.

Отметим, прокуратура Кронштадтского района поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту вандальных действий в отношении памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов.