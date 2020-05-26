Ярославль, 26 мая, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Ярославле полиция установила нарушения ограничительных мер, выявив работающие точки общепита и непродовольственные магазины. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Ярославской области. Торговые точки не должны принимать посетителей во исполнение указа губернатора и постановления правительства Ярославской области об установлении ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Однако, как показал рейд полиции, в центре Ярославля указанные меры соблюдают не все.

УМВД по Ярославской области Рейд полиции

«В одном из обувных магазинов на улице Советской выявлен факт организации работы по обеспечению населения непродовольственными товарами в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В цветочном магазине, расположенном на улице Свободы, вход в магазин для граждан не был ограничен. Тем самым индивидуальным предпринимателем допущены нарушения в части реализации товара дистанционным способом (на заказ)», — рассказали в УМВД.

Также правоохранители нашли работающий бар на улице Нахимсона и ресторан на Революционной.

«По итогам проверочных мероприятий в отношении лиц, допустивших нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), собраны материалы. Проводятся проверки», — отметили в УМВД России по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославле полицеские составили 22 протокола об административном правонарушении в отношении горожан, не соблюдающих масочный режим.