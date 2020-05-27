Малоярославец, Калужская область, 27 мая, 2020, 11:05 — ИА Регнум. Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя города Малоярославца за хищение чужого имущества в крупном размере, сообщили 26 мая корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

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Судом было установлено, что с марта 2019 по март 2020 года, работая по трудовому договору в должности менеджера по продажам в магазине «Связной» в городе Обнинске, подсудимый украл из кассы магазина более 340 тыс. рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.