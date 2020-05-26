Владикавказ, 26 мая, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии продолжается акция #МыВместе. К участию в ней подключаются все больше добровольцев. На днях состоялась раздача средств индивидуальной защиты населению. В акции «Надень маску — спаси себя», инициатором которой выступило министерство промышленности и транспорта республики, приняли участие добровольцы штаба #МыВместе.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтеры Северной Осетии

Защитные маски были розданы в самых оживленных районах Владикавказа, сообщила участник всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Ольга Афаунова. Только за один день жители региона получили более 400 одноразовых и многоразовых масок.

Для волонтеров ежедневно находятся дела, в которых требуется их помощь. Как рассказали в пресс-службе регионального отделения ОНФ, при участии команды «Молодежки ОНФ», волонтёров-медиков, представителей всероссийского студенческого корпуса спасателей, организации «Доброволец Кавказа» и Центра военно-патриотического воспитания была оказана помощь в оборудовании нового отделения для больных с COVID-19. Добровольцы помогли перенести кровати и другую мебель, а также медтехнику, в том числе аппараты ИВЛ.

В жизни волонтеров немало хлопот, но и радости от ощущения полезности своей деятельности также хватает, отметили в штабе. Есть, в частности, случаи, которые заряжают энергией и придают оптимизма.

«На днях к нам позвонила бабушка из Моздока и попросила купить ей лотерейные билеты всех видов. Человек настроен на удачу — с таких и берём пример», — рассказала онлайн-волонтёр акции #МыВместе Валерия Демурова.