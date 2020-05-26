На Балтийском заводе Петербурга заложили атомоход «Якутия»
Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 16:04 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге заложили новый атомный ледокол «Якутия». Новый ледокол станет четвёртым атомоходом проекта 22 220, вслед за «Арктикой» (головное судно проекта), «Сибирью» и «Уралом».
Все атомоходы строятся по заказу ФГУП «Атомфлот» государственной корпорации «Росатом». Всего Балтийский завод (входит в ОСК) построит пять ледоколов проекта 22 220, они станут самыми крупными и самыми мощными из всех построенных в мире атомных ледоколов.
Судостроителей Петербурга с закладкой атомохода «Якутия» поздравил вице-губернатор города Эдуард Батанов. «Примечательно, что закладка нового ледокола произошла накануне дня рождения нашего города и в день основания Балтийского завода», — отметил представитель Смольного.
Длина ледокола данного проекта проекта 22 220 составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 метра, минимальная рабочая осадка — 8,55 метра. Водоизмещение — 33,54 тысяч тонн.
Напомним, что ледоколы, которые строит Балтзавод, могут работать как в водах Северного Ледовитого океана, так и в устьях сибирских рек. Предельная толщина ледового покрытия при этом для них составляет 2,8 м.
Атомные ледоколы обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути.