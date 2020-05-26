Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 15:36 — ИА Регнум. Первое судебное слушание по существу уголовного дела вотношении историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится 9 июня 2020 года. Об этом 26 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

Как отметили в суде, в связи с общественным интересом, а также необходимостью соблюдения всех требований безопасности в условиях запретов и ограничений из-за пандемии коронавируса, процесс перенесен из Октябрьского районного суда, зал которого не в состоянии вместить всех желающих, в один из залов городского суда Санкт-Петербурга на улице Бассейной.

«Судебное заседание назначено на 09.06.2020 в 12:00», — говорится в сообщении.

Однако допуск слушателей будет возможен лишь в том случае, если с 1 июня режим работы Санкт-Петербургского городского суда изменится, и запрет на посещение учреждения посетителями, не являющимися участниками процесса, будет снят.

В свою очередь адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что в настоящий момент он готовится к первому судебному заседанию по существу дела.

«Скорее всего сам историк Соколов впервые лично предстанет судом», — отметил адвокат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соколов пытался изменить меру пресечения на домашний арест, однако удовлетворить ходатайство обвиняемого суд отказался.

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