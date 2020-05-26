Ярославль, 26 мая, 2020, 15:29 — ИА Регнум. У бывшего директора компании «Горстройзаказчик», признанного виновным в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, изъяли катер в счет погашения судебного долга в сумме 4,5 миллиона рублей. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах. Исполнительное производство по делу вело Ярославское управление Федеральной службы судебных приставов.

УФССП по ЯО Изъятие катера

«Должник, являясь руководителем фирмы, заключал с различными организациями договора подряда на строительство многоквартирных жилых домов. После подписания контрактов, у должника — должностного лица появился преступный умысел, направленный на получение им в целях обогащения части денежных средств, которые перечислялись в счет оплаты выполненных работ. Не чистого на руку гражданина привлекли к уголовной ответственности за коммерческий подкуп. Суд постановил взыскать в пользу пострадавшей фирмы моральный вред в размере 4,5 млн рублей. Судебные приставы предприняли комплекс мер, направленные на взыскание задолженности, в том числе арест расчетных счетов. Однако поступление денежных средств на них оказалось незначительным, потому данной меры было недостаточно для исполнения решения суда, — рассказали в пресс-службе ярославского управления ФССП.

Катер дважды выставляли на торги, а когда не смогли продать, передали взыскателю. Как ранее сообщало ИА REGNUM экс-руководитель компании «Горстройзаказчик» был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе и приговорен к 4 годам лишения свободы. Сумма штрафа тогда составила 10,5 миллионов рублей.