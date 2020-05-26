Ворсино, Калужская область, 26 мая, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Восьмимиллионную тонну стали произвели сталевары электрометаллургического завода нового поколения «НЛМК-Калуга» (входит в дивизион Сортовой прокат Россия группы «НЛМК») в Калужской области, сообщили 26 мая корреспонденту ИА REGNUM на заводе.

Фото пресс-службы «НЛМК-Калуга». Электросталеплавильный цех «НЛМК-Калуга».

Высококачественная сталь используется предприятием для выпуска около 20 видов и типоразмеров сортового и фасонного проката. Ежегодно предприятие ставит рекорды как по объемам выпускаемой продукции, так и по продолжительности серии плавок.

«В марте этого года электросталеплавильный цех установил рекордный показатель по серийности разливки на одном промковше — 270 плавок. В апреле суммарный удельный расход огнеупоров составил 4,04 кг/т годной стали. Это одни из лучших показателей на аналогичных производствах», — заявил начальник электросталеплавильного цеха «НЛМК-Калуга» Виктор Гоменюк.

Завод «НЛМК-Калуга» был запущен в июле 2013 года на территории калужского индустриального парка «Ворсино». В основе проекта заложена концепция мини-завода, предполагающая создание комплекса электросталеплавильного и прокатного производства рядом с источниками сырья и потребителями готовой продукции. Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 млрд рублей направлены на внедрение передовых экологических технологий.