Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК России начата проверка по факту вынужденной посадки частного самолета в Ленинградской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти. Начата проверка по факту аварийной посадки в Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на границе Петербурга и Ленобласти в деревне Низинское Ломоносовского района легкомоторный частный самолет RA-2578G совершил аварийную посадку.

По предварительным данным, у частного самолета, вылетевшего из аэродрома Гостилицы, при выполнении прогулочного рейс загорелся двигатель.

«Самолет выполнил вынужденную посадку в Ленинградской области Ломоносовского района. Пассажир и пилот не пострадали», — отметили в ведомстве.

На борту находились пилот и пассажир. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.