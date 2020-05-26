Ярославль, 26 мая, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославле зарегистрировано 1500 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети ярославского губернатора. За минувшие сутки в Ярославской области выявлено еще 94 человека с коронавирусом, большая часть из них в Ярославле — 65 человек.

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Резкий скачок в Переславском городском округе, здесь за 24 часа еще 19 случаев коронавируса. По три человека выявлены в Ярославском и Ростовском районах, по одному новому случаю зарегистрировано в Гаврилов-Ямском, Тутаевском, Некрасовском и Борисоглебском муниципальных районах.

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Как сообщили в информационном центре по коронавирусу в России, в Ярославской области удвоение числа выявленных случаев коронавируса происходит раз в 12 дней. Область входит в группу регионов ЦФО с высокими темпами распространения коронавируса. Наибольший темп отмечен в Костромской области — раз в 11 дней, наименьший — в Тверской 28 дней.

С подтвержденной коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона находится 290 пациентов, из них 24 — в тяжелом состоянии. Еще 410 ярославцев госпитализировано с клиникой COVID-19, но без соответствующего диагноза.