26 мая президент России Владимир Путин обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу вопросы, связанные с борьбой российских военных с коронавирусной инфекцией, в том числе строительство медицинских центров, ликвидацию очагов COVID-19 в ряде районов, помощь другим странам. Также глава государства проведет видеоконференцию по весенним паводкам и по пожароопасной ситуации в регионах страны с руководителями министерств и ведомств, главами субъектов России. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу и Владимир Путин

15:02 26.05.2020 Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Фактически по всем направлениям, где у нас была настороженность о невыполнении государственного оборонного заказа, все эти направления подтянуты. По первому кварталу — и по итогам второго, я думаю, будет такая же ситуация», — заявил Шойгу. Об этом: Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии

15:08 26.05.2020 Президент РФ Владимир Путин объявил о начале подготовки к параду Победы — он состоится 24 июня. Шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля — в день ВМФ.

15:08 26.05.2020 72% мощностей оборнно-промышленного комплекса функционирует в стандартном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Производственные мощности, если брать всю оборонку в целом, задействованы на 72%. Это то, что необходимо — присутствие непосредственно на производстве. Остальные вполне могут работать дистанционно, что, собственно, и происходит», — заявил Шойгу. Подробности в материале: Часть оборонного комплекса работает в дистанционном режиме — Шойгу

15:14 26.05.2020 Российские отряды произвели дезинфекцию 140 населённых пунктов в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Произведена дезинфекция 140 населённых пунктов. Это, если брать Италию и Сербию, Боснию и Герцеговину. В настоящее время работа отрядов в этих странах завершена, все отряды выведены, техника выведена, личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий», — заявил Шойгу. Об этом: Шойгу подвёл итоги помощи ВС РФ другим государствам в борьбе с COVID-19

15:16 26.05.2020 Шествие «Бессмертного полка» может состояться в России 26 июля. С таким предложением выступил 26 мая российский президент Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом: Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля

15:22 26.05.2020 В настоящее время в войсках РХБ защиты идёт активная работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «В настоящее время 48 центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции», — заявил Шойгу. Читайте также: Шойгу: исследования вакцины против коронавируса завершат до конца июля

15:25 26.05.2020 Президент РФ Владимир Путин призвал оценить риски при подготовке проведения шествия «Бессмертного полка» и в случае угрозы перенести мероприятие ещё на месяц.

15:47 26.05.2020 Павдоковые события в России в 2020 году не достигли чрезвычайных параметров и скоро завершатся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом России. «Что касается паводков в целом, (ситуация развивается) в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению», — заявил Зиничев. Читайте подробнее: «В соответствии с прогнозом» — в МЧС оценили перспективы павдоков в России

16:23 26.05.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение провести парад Победы 24 июня. Подробности в материале: Спикер Госдумы поддержал проведение парада Победы 24 июня

17:27 26.05.2020 Владимир Путин. На встрече с министром обороны Сергеем Шойгу (в режиме видеоконференции). Фото: kremlin.ru

21:53 26.05.2020 Момент, когда президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания 26 мая, опубликован в соцсетях. Читайте также: «Давайте начнём работать!» На совещании Путин бросил ручку на стол

22:10 26.05.2020 Совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах (в режиме видеоконференции). 26.05.2020 г. Фото: kremlin.ru

07:07 В ходе состоявшегося накануне 26 мая совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах российский президент Владимир Путин высказал недовольство ходом восстановительных работ в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарья. И это — несмотря на то, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о достаточно хорошем темпе: «На 20 мая 78 процентов региональных дорог в Иркутской области восстановлено, 13 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 37 процентов автомобильных дорог местного назначения. Мы продолжаем работы с учётом того, что 102 миллиона на Иркутскую область на этот год не хватало. Были приняты решения», — пояснил министр, отметив что Минфин согласовал выделение дополнительно 102 миллионов на Иркутскую область. Но глава государства полагает, что в Иркутской области сделано ещё далеко не всё. Подробности в материале: Владимир Путин недоволен восстановлением Приангарья после потопа

09:10 Глава МЧС России Евгений Зиничев сказал, что в Якутии ледоход проходит сложно, но сверхкритические отметки не достигнет. Читайте подробнее: Путину доложили о возможном благополучном завершении паводка в Якутии

10:17 В Госдуме предостерегли чиновников от испытания терпения президента РФ. Читайте также: Журавлёв: испытывать терпение Путина стало спортом у чиновников