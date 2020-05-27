Шойгу, губернаторы, коронавирус и ЧС: совещания Путина 26 мая — трансляция
26 мая президент России Владимир Путин обсудит с министром обороны Сергеем Шойгу вопросы, связанные с борьбой российских военных с коронавирусной инфекцией, в том числе строительство медицинских центров, ликвидацию очагов COVID-19 в ряде районов, помощь другим странам. Также глава государства проведет видеоконференцию по весенним паводкам и по пожароопасной ситуации в регионах страны с руководителями министерств и ведомств, главами субъектов России.
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Работа по государственному оборонному заказу, несмотря на определённые опасения, идёт в нормальном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Фактически по всем направлениям, где у нас была настороженность о невыполнении государственного оборонного заказа, все эти направления подтянуты. По первому кварталу — и по итогам второго, я думаю, будет такая же ситуация», — заявил Шойгу.
Об этом: Шойгу рассказал о выполнении оборонного заказа на фоне эпидемии
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале подготовки к параду Победы — он состоится 24 июня. Шествие «Бессмертного полка» состоится 26 июля — в день ВМФ.
72% мощностей оборнно-промышленного комплекса функционирует в стандартном режиме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Производственные мощности, если брать всю оборонку в целом, задействованы на 72%. Это то, что необходимо — присутствие непосредственно на производстве. Остальные вполне могут работать дистанционно, что, собственно, и происходит», — заявил Шойгу.
Подробности в материале: Часть оборонного комплекса работает в дистанционном режиме — Шойгу
Российские отряды произвели дезинфекцию 140 населённых пунктов в Италии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Произведена дезинфекция 140 населённых пунктов. Это, если брать Италию и Сербию, Боснию и Герцеговину. В настоящее время работа отрядов в этих странах завершена, все отряды выведены, техника выведена, личный состав возвращён в пункты постоянной дислокации. Все военнослужащие здоровы, с ними проводится комплекс карантинных мероприятий», — заявил Шойгу.
Об этом: Шойгу подвёл итоги помощи ВС РФ другим государствам в борьбе с COVID-19
Шествие «Бессмертного полка» может состояться в России 26 июля. С таким предложением выступил 26 мая российский президент Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.
Об этом: Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля
В настоящее время в войсках РХБ защиты идёт активная работа над созданием вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В настоящее время 48 центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты совместно с Национальным научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи осуществляет разработку рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции», — заявил Шойгу.
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Президент РФ Владимир Путин призвал оценить риски при подготовке проведения шествия «Бессмертного полка» и в случае угрозы перенести мероприятие ещё на месяц.
Павдоковые события в России в 2020 году не достигли чрезвычайных параметров и скоро завершатся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил глава МЧС России Евгений Зиничев на совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом России.
«Что касается паводков в целом, (ситуация развивается) в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению», — заявил Зиничев.
Читайте подробнее: «В соответствии с прогнозом» — в МЧС оценили перспективы павдоков в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение провести парад Победы 24 июня.
Подробности в материале: Спикер Госдумы поддержал проведение парада Победы 24 июня
Момент, когда президент РФ Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания 26 мая, опубликован в соцсетях.
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В ходе состоявшегося накануне 26 мая совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах российский президент Владимир Путин высказал недовольство ходом восстановительных работ в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарья. И это — несмотря на то, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о достаточно хорошем темпе:
«На 20 мая 78 процентов региональных дорог в Иркутской области восстановлено, 13 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 37 процентов автомобильных дорог местного назначения. Мы продолжаем работы с учётом того, что 102 миллиона на Иркутскую область на этот год не хватало. Были приняты решения», — пояснил министр, отметив что Минфин согласовал выделение дополнительно 102 миллионов на Иркутскую область.
Но глава государства полагает, что в Иркутской области сделано ещё далеко не всё.
Подробности в материале: Владимир Путин недоволен восстановлением Приангарья после потопа
Глава МЧС России Евгений Зиничев сказал, что в Якутии ледоход проходит сложно, но сверхкритические отметки не достигнет.
Читайте подробнее: Путину доложили о возможном благополучном завершении паводка в Якутии
В Госдуме предостерегли чиновников от испытания терпения президента РФ.
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Любые движения в сторону улучшения социального климата и социальной обеспеченности населения, конечно, правильные. Президент действует в рамках своих полномочий или действует в рамках каких-то других нормативных актов — это не имеет значения, главное — результат. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, комментируя мнение о том, что, несмотря на невозможность проголосовать за поправки Конституции РФ, Владимир Путин уже сейчас при оказании помощи семьям с детьми следует именно им.
Читайте подробнее: «Главное — результат»: что означает поправка к Конституции о защите детей?