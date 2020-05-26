Калуга, 26 мая, 2020, 14:31 — ИА Регнум. Порядка 7 тыс. 239 жителей Калужской области официально признаны безработным по состоянию на 25 мая. С начала года в поисках работы находятся более 11 тысяч граждан. Уровень регистрируемой безработицы в области составляет 1,3%. Об этом 26 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство труда и социальной защиты.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Будни безработного

По информации ведомства, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и введением ряда ограничительных мероприятий для осуществления деятельности предприятий и организаций в регионе возросла численность граждан в поиске работы. Для временного решения проблемы отраслевое ведомство занимается организацией общественных работ с учётом сложившейся ситуации на рынке труда. В настоящее время более 110 предприятий области выразили готовность предоставить 991 временное рабочее место для участников общественных работ. В числе направлений деятельности — благоустройство населенных пунктов, озеленение территорий, работы в сельском хозяйстве, в дорожной сфере и в ЖКХ.

Врио губернатора области поручил активизировать работу в данном направлении. «Система общественных работ должна заработать в полной мере для тех, кто в этом нуждается», — считает Владислав Шапша.