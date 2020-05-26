Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 14:18 — ИА Регнум. На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области легкомоторный самолет с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку. Об этом 26 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

ГУ МЧС России по Ленобласти Самолет, совершивший аварийную посадку в Ленобласти

ЧП произошло на границе Ленобласти и Петербурга в деревне Низинское Ломоносовского района Ленобласти.

«Жертв и пострадавших нет. На борту были пилот и пассажир», — отметили в ведомстве.

Причины аварийной посадки будет устанавливать межведомственная авиационная комиссия.