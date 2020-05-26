Кострома, 26 мая, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Партия «За правду» намерена занять места в парламенте Костромской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Костромского регионального отделения политической партии Николай Лебедев.

Kosoblduma.ru Заседание Костромской областной думы

«Наша первостепенная задача — зарегистрировать список и принять участие в выборах. В идеальном варианте — провести своих кандидатов в областную думу, чтобы иметь законодательную инициативу и решать насущные проблемы»

Имена возможных участников осенних выборов пока не называются. В Костроме в качестве юридического лица партия была зарегистрирована 13 мая. Заметной активности ее региональный лидер пока не проявлял — однако, планирует сделать это «в ближайшие дни». Что касается сторонников, они у политического объединения «есть, но хотелось бы больше».

«Я сам живу в области, и общаюсь с населением, которое живёт в глубинке. Люди абсолютно не готовы доверять тем политическим силам, которые у нас существуют. Доверия нет ни КПРФ, ни «Справедливой России», ни «ЛДПР», ни тем более, «Единой России». Владимиру Михайлову (председатель партии «Социальной защиты», — прим. ред.) мы в том числе составим конкуренцию. Он давно занимается политикой — и скандалы были с его участием, и всё остальное. Он определённо найдет какое-то количество сторонников, но останутся и те люди, которые ему не верят», — сказал Лебедев.

Ничего интересного в появлении новой партии в области не видит политолог Николай Сорокин. Как предположил собеседник агентства, движению «За правду» не удастся разнообразить политическую жизнь региона: «на мой взгляд, это будет ещё одна организация, которая будет существовать на вторых и третьих ролях при действующей власти, выполняя её указания».

Выборы в законодательное собрание Костромской области и городскую думу областного центра намечены на 13 сентября 2020 года. В этот же день жители региона должны избрать губернатора. Согласно изменениям, внесённым в избирательное законодательство, в областную думу предстоит избрать 25 депутатов по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам, а в гордуму — 33 депутата по одномандатным округам.