Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 31 мая, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Псковщина одной из первых приняла на себя удар врага. В первые дни войны на службу призвали 15 тыс. человек. Всего же за годы войны с фашистами бились около 200 тысяч уроженцев Псковской земли.

Псков в планах Гитлера был ключом к «парадным дверям» Ленинграда. Псков и территория современной Псковской области были захвачены врагом. На три года область оказалась в жестокой оккупации. Красная армия смогла освободить Псковскую землю только летом 1944 года.

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