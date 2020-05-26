Ярославль, 26 мая, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Ограничительные меры оказывают серьезное влияние на ярославский бизнес, у предпринимателей нет средств на зарплату сотрудникам и уплату налогов в бюджет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в Ярославской области. Выступая с отчетом перед депутатами Ярославской областной думы, региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров рассказал о проблемах предприятий и ИП в условиях борьбы с пандемией.

Альфир Бакиров Альфир Бакиров

«По информации Департамента государственной службы занятости населения Ярославской области количество граждан, обратившихся с целью поиска работы за период с 28 марта по 12 мая 2020 года, составило 16 409 человек. Подавляющее большинство этих людей пришли на биржу труда из бизнеса. Самое печальное, что минимальное пособие в размере 1 500 рублей получили 5 870 человек. Сами представьте, как на эти деньги прожить в наше время. И среди получивших такие суммы есть предприниматели, которые годами исправно платили налоги», — рассказал Альфир Бакиров.

Также бизнес-омбудсмен привел данные опроса ярославских предпринимателей. 50 процентов опрошенных приостановили работу своих компаний.

«55% предпринимателей столкнулись с невозможностью платить заработную плату сотрудникам и налоги с фонда оплаты труда. Более 42% столкнулись с неплатежами со стороны контрагентов по уже отгруженным товарам, в том числе, с невыполнением обязательств по государственным и муниципальным контрактам. И почти 40% заявили о невозможности платить налоги на имущество или платежи по договору аренды, а также коммунальные платежи. 47,9% предприятий из пострадавших отраслей считают, что условия предоставления поддержки, которые заявлены государством, не позволят никому ее получить, — озвучил результаты опроса Альфир Бакиров.

Альфир Бакиров Опрос предпринимателей

В список пострадавших отраслей попали около трети опрошенных ярославских предпринимателей (30,6%). При этом воспользоваться предложенными мерами господдержки сможет лишь пятая часть владельцев бизнеса.

«В Ярославской области сегодня принят второй региональный пакет помощи бизнесу, в то время как во многих регионах уже принимаются третий и четвертый пакеты. По большому счету, наши меры не выходят за рамки решений, принятых федеральным центром, сама же скорость принятия решений, по мнению бизнес-сообщества, оставляет желать лучшего», — подчеркнул региональный уполномоченный по правам предпринимателей.

С середины марта в аппарат бизнес-омбудсмена поступило 83 обращения на тему коронавируса от 380 предпринимателей. Кроме того, специалистами аппарата было оказано порядка 70 устных консультаций по проблемам, связанным с ограничением предпринимательской деятельности и мерам господдержки.