Киров, 26 мая, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», профессор, доктор социологических наук Екатерина Митягина назначена на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия — страна возможностей» Победитель конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина

Екатерина Митягина имеет более 10 лет управленческого опыта в сфере образования, науки и молодежной политики. Автор более 80 научных и учебно-методических работ на русском и английском языках, член Российского общества социологов, эксперт Общественной палаты Кировской области. Была директором КОГБУ ДО «Центр технического творчества» (региональный оператор сети детских технопарков «Кванториум» в рамках национального проекта «Образование»), директором КОГАУ «Областной дворец молодежи», деканом социально-гуманитарного факультета ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет». Екатерина является также мастером спорта по лыжным гонкам. Хобби: путешествия, чтение, фотография и спорт (плавание, волейбол).

До настоящего назначения Екатерина Митягина работала заместителем директора Политехнического института Вятского государственного университета. В ее задачи входило участие университета в проекте «Университетский консорциум исследователей больших данных» — объединение образовательных организаций, реализующих фундаментальные и прикладные исследования в области сбора и анализа больших данных, а также ведущих разработку продуктов и инструментария для работы с большими данными.

«Новое время требует от университетов современных подходов и принципов в бизнес-процессах и управлении на основе анализа данных. Главной своей целью в должности проректора вижу содействие в выстраивании системы управления вузом на основе оперативного сбора актуальных данных, характеризующих состояние всех областей деятельности университета. В списке задач стоит поиск и привлечение абитуриентов через анализ их цифровых следов, повышение эффективности онлайн-обучения, расчет показателей и рейтингов для оценки влияния университета на общество, создание инструментов для работы с выпускниками через анализ их социальных портретов и многое другое», — поделилась Екатерина Митягина.

Приглашение на должность проректора по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина получила после победы в специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020».

«Конкурс «Лидеры России» несомненно предоставляет новые возможности всем победителям. Если ты хочешь участвовать в конкурсе, ты должен четко осознавать свои личные и профессиональные цели. Во время прохождения всех испытаний у тебя появляется возможность дополнить эти цели новыми смыслами. С победой в конкурсе твои ресурсы значительно расширяются. Мне предложили новую должность в Вятском государственном университете со сложной и амбициозной целью и шансом заниматься тем, что я считаю действительно важным. Университет имеет достаточно сильную команду для решения задач управления на основе анализа данных. В этой команде есть профессионалы в IT-сфере, PR, социологии, психологии, инженерии, экономике, юриспруденции и др. Руководство нашего вуза всегда приглашает в команду креативно мыслящих профессионалов, со сформированными смыслами и пониманием основных векторов развития. Конкурс «Лидеры России» также показал, какой должна быть настоящая команда. Это касается и организаторов, и участников, несомненных профессионалов своего дела», — рассказала Екатерина Митягина.

Сейчас она с нетерпением ждет встречи с наставником по конкурсу «Лидеры России», которая, по ее мнению, даст возможность получить критическую оценку своих идей, мыслей и планов. Профессор надеется, что наставник будет сопровождать ее в новой должности и поможет максимально эффективно реализовать себя в ней.

«Хочется также поздравить АНО «Россия — страна возможностей» с двухлетием и пожелать держать такую же высокую планку по реализации проектов и конкурсов, на которую хочется равняться!», — добавила проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России — 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне (2017 — 2018 годы) пришло 199 тыс. заявок на конкурс, во втором (2018 — 2019 годы) — 227 тыс. заявок. В сезоне 2019−2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — 61 732 регистраций, 22 272 подано на специализацию «Наука» и 9745 — на специализацию «Здравоохранение».

Конкурс поддерживают партнеры, которыми выступают крупнейшие российские компании: РЖД, Сбербанк, «Газпром нефть», «Россети», «Ростелеком», «Росатом», «Норникель», «Ростех», «Интер РАО», «Роснефть», «Русгидро», «Сибур», «Роскосмос», НЛМК), а также телевизионная сеть RT, РАНХиГС, «Альпина Паблишер», «ЛитРес» и генеральный технический партнер — Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.