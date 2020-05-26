Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 13:16 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга оперативно установила личность мужчины, жарившего вместе с двумя девушками сосиски на пламени Вечного огня над Братской могилой рабочих и матросов в Кронштадте. Мужчина доставлен в отдел полиции, информирует 26 мая пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по С.-Петербургу и Ленобласти В Петербурге задержан один из вандалов, жаривших еду на Вечном огне в Кронштадте

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в полицию поступило заявление от директора местного музея с заявлением том, что неизвестные осквернили памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте.

Благодаря записи с камер наружного видеонаблюдения полиция установила, что акт вандализма был совершен поздним вечером 24 мая тремя молодыми людьми, которые приехали к площади на машине.

«Оперативно была установлена личность мужчины, причастного к инциденту, — Николай 1984 года рождения. Его нашли и доставили в полицию. Девушек разыскивают», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти