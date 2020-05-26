Калуга, 26 мая, 2020, 12:50 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году ущерб от незаконной заготовки древесины в лесах составил около трех миллионов рублей, сообщили 26 мая ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Сотрудниками полиции древесина и транспортное средство правонарушителя помещены на штрафстоянку

По информации ведомства, в рамках совместного рейдового мероприятия сотрудниками калужского лесничества, полиции и прокуратуры в районе деревни Козино Бабынинского района задержан житель области с незаконно заготовленными елями. Лесному фонду причинён ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. В настоящее время сотрудниками полиции древесина и транспортное средство правонарушителя помещены на штрафстоянку, возбуждено уголовное дело.

С начала года государственными лесными инспекторами области проведено свыше 1900 патрулирований земель лесного фонда. Выявлена 31 незаконная рубка.