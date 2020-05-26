Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения балконов многоквартирного жилого дома №20 на Кирочной улице, признанного памятником архитектуры.

Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today В центре Петербурга на тротуар и проезжую часть обрушились несколько балконов с архитектурного памятника.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга, а также сотрудники МЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ЧП произошло утром 26 мая, обрушились сразу четыре балкона с шестого по третий этаж, обломки рухнули на тротуар и проезжую часть. К счастью, внизу не было ни людей, ни машин, никто не пострадал.

«В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании», — отметили в ведомстве.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.