Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 8 июня, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Из Адыгеи в годы Великой Отечественной войны было призвано более 80 тыс. человек. Погибли или пропали без вести около 37 тыс. жителей.

За время оккупации в Адыгее погибло более 5 тыс. человек, в том числе свыше 150 партизан. Серьезно пострадали промышленность, транспорт, средства связи и коммуникации, были разрушены школы, больницы, культурно-просветительские учреждения, целые кварталы Майкопа были превращены в развалины и пепелища.

18 февраля 1943 года Красная армия очистила от врагов последние захваченные поселения округа.

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