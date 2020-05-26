Ярославль, 26 мая, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы хотят определенности по дате ежегодного отчета губернатора Дмитрия Миронова, а также хотели бы его личного присутствия на заседаниях областного законодательного собрания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тему ежегодного отчета губернатора подняли депутаты Александр Воробьев и Сергей Хабибулин. В повестке ни апрельского, ни майского пленарного заседания думы вопрос не значился из-за ограничительных мер по коронавирусу. Кроме того, Александр Воробьев в принципе не понимает, где глава региона.

Duma.yar.ru Пленарное заседания областной думы

«Я хотел бы задать вопрос, а где у нас сегодня губернатор, на сегодняшний день? Он не может в зале присутствовать, мы не видим губернатора в текущей работе в этот ответственный период. Хотел бы услышать ответ на вопрос, когда конкретно будет отчет губернатора. Если у нас этот режим будет продолжаться, мы никогда отчет губернатора здесь не услышим. Хотелось бы, чтобы отчет губернатора прозвучал в тот период, когда он в принципе требуется в этой ситуации, а не тогда, когда ситуация закончится. Помните в апреле месяце предлагалось сделать отчет губернатора в режиме видеосвязи. Когда сегодня говорится о том, что нам нельзя по причинам, связанным с коронавирусом, но мы же текущие заседания проводим. Я так понимаю, мы их законно проводим. Почему-то у нас только отчет губернатора страдает и нельзя проводить из-за режима коронавируса», — заявил депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.

В 2019 году отчет губернатора состоялся 30 апреля, точная дата рассмотрения в этом году до сих пор не определена, отметил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Duma.yar.ru Отчет губернатора 30 апреля 2019 года

«Месяц назад было сказано, что отчет губернатора будет рассмотрен на думе отдельным вопросом в конце мая-июне месяце, как будет позволять обстановка. Мы тогда говорили, что будет не совсем правильно и серьезно сидеть в масках. Сейчас у нас помещение заполнено, а там будет приглашенных лиц в два раза больше. Мы этот вопрос с повестки дня не снимаем, мы его просто переносим, время и дату обсудим с советом думы, с руководителями фракций. Я думаю, что в ближайшее время согласуем эту дату», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.

Стоит добавить, что в 2020 году губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не посещал пленарных заседаний областной думы.