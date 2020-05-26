Ярославские депутаты так и не увидели губернатора
Ярославль, 26 мая, 2020, 12:11 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы хотят определенности по дате ежегодного отчета губернатора Дмитрия Миронова, а также хотели бы его личного присутствия на заседаниях областного законодательного собрания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Тему ежегодного отчета губернатора подняли депутаты Александр Воробьев и Сергей Хабибулин. В повестке ни апрельского, ни майского пленарного заседания думы вопрос не значился из-за ограничительных мер по коронавирусу. Кроме того, Александр Воробьев в принципе не понимает, где глава региона.
«Я хотел бы задать вопрос, а где у нас сегодня губернатор, на сегодняшний день? Он не может в зале присутствовать, мы не видим губернатора в текущей работе в этот ответственный период. Хотел бы услышать ответ на вопрос, когда конкретно будет отчет губернатора. Если у нас этот режим будет продолжаться, мы никогда отчет губернатора здесь не услышим. Хотелось бы, чтобы отчет губернатора прозвучал в тот период, когда он в принципе требуется в этой ситуации, а не тогда, когда ситуация закончится. Помните в апреле месяце предлагалось сделать отчет губернатора в режиме видеосвязи. Когда сегодня говорится о том, что нам нельзя по причинам, связанным с коронавирусом, но мы же текущие заседания проводим. Я так понимаю, мы их законно проводим. Почему-то у нас только отчет губернатора страдает и нельзя проводить из-за режима коронавируса», — заявил депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев.
В 2019 году отчет губернатора состоялся 30 апреля, точная дата рассмотрения в этом году до сих пор не определена, отметил председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.
«Месяц назад было сказано, что отчет губернатора будет рассмотрен на думе отдельным вопросом в конце мая-июне месяце, как будет позволять обстановка. Мы тогда говорили, что будет не совсем правильно и серьезно сидеть в масках. Сейчас у нас помещение заполнено, а там будет приглашенных лиц в два раза больше. Мы этот вопрос с повестки дня не снимаем, мы его просто переносим, время и дату обсудим с советом думы, с руководителями фракций. Я думаю, что в ближайшее время согласуем эту дату», — сказал председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов.
Стоит добавить, что в 2020 году губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не посещал пленарных заседаний областной думы.