Калуга, 26 мая, 2020, 12:24 — ИА Регнум. В Калужской области стимулирующие выплаты получили более трёх тысяч медиков, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией. Об этом 26 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

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По данным ведомства, в апреле в регионе осуществлены дополнительные выплаты медицинскому персоналу — 2 тыс. 785 сотрудникам. Размер доплат варьируется от 10 тыс. 474 рублей у младшего персонала до 34 тыс. 914 рублей у врачей. По состоянию на 25 мая выплаты уже произведены 1 тыс. 722 сотрудникам — от 25 тыс. до 80 тыс. рублей. За первую половину мая медикам также перечислены дополнительные региональные надбавки. У врачей они составляют 30 тыс. рублей, у среднего медицинского персонала — 20 тыс. рублей, у младшего медицинского и немедицинского персонала — 10 тыс. рублей. В общей сложности материальную поддержку получили 2 тыс. 785 сотрудников медицинских организаций по федеральным выплатам и 3130 человек — по региональным.

Как меру дополнительной социальной помощи в Калужской области ввели единоразовую выплату в размере 10 тыс. рублей каждому медицинскому сотруднику, заразившемуся коронавирусной инфекцией в результате профессиональной деятельности. Деньги в объеме 2,9 млн рублей в настоящее время уже доведены до 180 медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи.