Выборг, Ленинградская область, 26 мая, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Ленинградской области по факту пожара в жилом доме в Выборге, в котором погибли восемь человек — члены многодетной семьи, в том числе шесть детей, начальнику отдела администрации Выборгского района предъявлено обвинение в халатности. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба СК РФ После смертельного пожара в Выборге в халатности обвинили чиновницу.

Напомним, в ночь на 28 апреля в частном каркасном доме №11 по улице Малой Водяной Петровского микрорайона Выборга начался пожар. Прибывшие на место спасатели боролись с огнем до трех часов ночи. На пепелище были найдены останки пяти детей и одного взрослого человека. Днем в ходе разбора завалов обнаружили останки еще двух человек.

Органами СКР было возбуждено два уголовных дела по статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а также «Халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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«Начальнику отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сообщили в СУ СКР по Ленобласти.

Следователи установили, что обвиняемая знала о том, что в период 2018—2019 годов комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривались материалы по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей в многодетной семье. А условия проживания несовершеннолетних в семье не были обследованы надлежащим образом.

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После проведенного осмотра условий жизни и содержания детей в марте 2019 года было выявлено, что электропроводка дома находится в ненадлежащем виде, семья проживает в антисанитарных условиях в мансарде, которая абсолютно не приспособлена для этого.

«Вследствие того, что обвиняемая не приняла должных мер по устранению допущенных нарушений и не проинформировала вышестоящее руководство о сложившейся ситуации, 29 апреля 2020 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого погибло восемь человек, шесть из которых дети в возрасте до девяти лет», — подытожили в региональном управлении СКР.

В настоящий момент обвиняемая задержана органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечен в виде домашнего ареста.

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