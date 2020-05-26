Москва, 26 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Пока что из того видео, которое запечатлело катастрофу Ми-8 на Чукотке, можно сказать, что нештатная ситуация началась на земле, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров, комментируя крушение вертолета.

Алексей Снигиров Ми-8АМТШ-ВА — специальная арктическая версия Ми-8 «Терминатор» на МАКС-2019

«Видно, что вертолет, явно ненамеренно, сдвигается назад. То есть либо это возникшая неисправность, либо ошибка управления — затем его закручивает вокруг оси главного несущего винта, и далее следует неуправляемое взмывание и падение.

По предварительной информации Минобороны РФ, «причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета».

К месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС России, которая воздерживается от употребления и слов «тренировочный полет», и «жесткая посадка», уже появившихся в сообщениях СМИ.

Пока что из отрывочной информации, а также появившихся фотографий и видео, можно предположить, что после длительной стоянки и выполненного технического обслуживания проводилась проверка («гонка») двигателей, которая закончилась отказом и катастрофой.

К сожалению, это третье за месяц происшествие с жертвами в российской военной авиации, все — три с вертолетами (Джанкой 07.05.20 и Клин 19.05.20) и все три связаны с отказами техники», — высказал свое мнение авиаэксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военный Ми-8 упал 26 мая рано утром с высоты 30 метров в аэропорту «Угольные Копи». Вертолет совершал тренировочный полет. Погибли четыре человека.

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