Ростов-на-Дону, 26 мая, 2020, 11:49 — ИА Регнум. Площадь пожара на складе по производству пластиковых изделий в Батайске Ростовской области составила 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном управлении МЧС РФ 26 мая.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Батайске вспыхнул пожар

«В связи с угрозой распространения пожара на соседние строения объявлен ранг пожара 1 БИС. В 10:28 мск ранг пожара увеличен до второго номера. По предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия прибыли 68 человек и 15 единиц спецтехники.