Калуга, 26 мая, 2020, 11:48 — ИА Регнум. 105 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 26 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 560 положительных тестов: 2 тыс. 515 человек находятся на лечении, 1018 человек выздоровели, 27 человек умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (642), в Обнинске (467), Боровском районе (252), в Малоярославецком районе (213), в Жуковском районе (160) и в Кировском районе (122).

В структуре заражённых наибольший вес продолжают занимать возрастные группы от 30 до 49 лет и от 50 до 64 лет. Доля детей в возрасте до 17 лет занимает около 0,5%. В общей сложности зараженных доля бессимптомных и легких форм коронавирусной инфекции составляет 61%, удельный вес среднетяжелых — 36%, «тяжёлых» пациентов — 3%.