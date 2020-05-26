Ярославль, 26 мая, 2020, 11:24 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов призвал к пересмотру межбюджетных отношений и перераспределения части доходов в пользу региональных бюджетов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свое предложение депутат от ЛДПР высказал на заседании Ярославской областной думы в ходе рассмотрения вопроса о поправках в областной бюджет 2020 года. Ярославская область получила из федерального бюджета 1,3 миллиарда рублей, которые пойдут на компенсацию выпадающих доходов региона. Потапов считает, что этих денег в любом случае не хватит и предлагает перераспределить бюджетные потоки в пользу регионов, в частности для выплат медикам.

Duma.yar.ru Андрей Потапов

«Почему мы сегодня продолжаем сидеть на капельнице из Москвы? Сегодня время показать свой характер, я считаю. Мы сегодня большую часть своего дохода бюджета отправляем в Москву. И московские врачи получают выплаты, которые не получают наши врачи. Почему мы не можем уважать наших врачей? Они там привилегированные что ли? Меня этот вопрос до глубины души трогает. У меня знакомая работает в больнице, и в больнице, и в красной зоне, и не в красной зоне, они принимают больных. Когда в ту же даниловскую больницу поступают пациенты, они не знают, больны ли они коронавирусом или нет. И врачи также работают во всех средствах защиты», — сказал Андрей Потапов.

Депутат привел сравнение с мерами соцподдержки в условиях коронавируса, которые приняты в Финляндии.

«Почему мы не можем сказать, что сегодня мы просто обязаны пересмотреть межбюджетные отношения. Прочему мы должны стоять с протянутой рукой? Мы должны уважать себя и своих граждан. Это они зарабатывают деньги, они двигатель прогресса. И наши предприниматели, которым сегодня абсолютно ничего не дают. Финляндия вроде маленький клочок суши, у них пандемия началась позже, мелкому бизнесу по две тысячи долларов уже дали, а сегодня выдают крупному бизнесу по сто тысяч евро. А мы сегодня обсуждаем, подходит или не подходит в эту категорию. Вот миллиард 300 нам сегодня дали. У нас за 4 месяца два миллиарда выпадающих доходов и 10 миллиардов в прогнозном плане до конца этого года. Даже если сегодня брать эти цифры по компенсациям, что будет вторая, третья волна. У нас сегодня 2 миллиарда выпадающих доходов, а нам дают субсидию на 1,3. Мы потеряем седьмую часть бюджета. Я настоятельно предлагаю: без ангажированности политических партий просто соберемся и примем нормальное решение. В некоторых регионах это решения принято. Пусть в Ярославской области будет оставаться больше доходов, и мы снимем эту проблему. И тогда не будет у нас резервный фонд не 200 миллионов, а больше. Мы должны это сделать», — закончил Андрей Потапов.

Коллегу поддержал депутат Сергей Хабибулин. Он также настаивает, что в этом случае в бюджете будет еще больше средств для региональных выплат врачам.

Сергей Хабибулин (справа)

«Как на войне, 100 фронтовых грамм положены в любом случае. А здесь получается, не отвез он ковидного больного, то ему не положена компенсация. Если отвез, то положено. Они все сейчас как на передовой. Давайте мы им всем выплатим компенсации. Сейчас у нас единственная возможность помочь врачам в этой нелегко борьбе. Именно финансированием. Я поддержу своего коллегу из ЛДПР. У меня знакомый врач в Москве получил 260 тысяч за апрель. Да, он не зря стоял там на передовой. А у нас по 4 тысячи рублей получили дополнительно водители «Скорой помощи», которые неизвестно, могли за 5 минут заразиться от ковидного больного или нет, никто не знает. Пока везли до больницы, прошло 5 минут, но только через два дня определят, что он кивидный больной, — привел пример Сергей Хабабулин.

В ходе доклада областного департамента финансов были также озвучены цифры выпадающих доходов муниципальных образований Ярославской области. За первые четыре месяца 2020 года местные бюджеты недополучили 250 миллионов рублей, а прогноз по году таков, что доходы местных бюджетов упадут на 1,2 миллиарда рублей.