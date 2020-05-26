Чебоксары, 26 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Чувашии за последние сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба РФ

По данным на 26 мая (10:35 мск), в Чувашии с начала пандемии выявлено 2472 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки — 85.

Выздоровели 765 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки выздоровление зарегистрировано у 45 человек.

Как сообщило ИА REGNUM, из-за роста числа выявляемых носителей SARS-CoV-2 в Алатыре и Алатырском районе будет перепрофилировано родильное отделение. Для оказания экстренной помощи роженицам и гинекологическим больным в хирургическом корпусе оставят шесть мест.

Напомним, 26 мая стало известно о том, что один из депутатов Госсовета республики «находится на изоляции».

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Отметим, что в России число выявленных случаев заболевания COVID-19 за последние сутки выросло на 8 915 и достигло 362 342.