Чебоксары, 26 мая, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Чувашии один из депутатов Госсовета республики «находится на изоляции». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 мая, на сессии парламента заявила спикер Альбина Егорова.

Cap.ru Скриншот видеотрансляции заседания Госсовета Чувашии. Президиум парламента

В ходе сессии депутат Григорий Данилов (фракция КПРФ) потребовал, чтобы руководитель парламента лично продемонстрировала, как нужно правильно носить маски, и обеспечить всех присутствующих средствами индивидуальной защиты.

«В основном все сданные тесты отрицательные, кроме одного депутата, который сегодня находится на изоляции. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу соблюдать все санитарные нормы нашего мероприятия», — отреагировала Альбина Егорова, не уточнив, о каком именно депутате идёт речь.

«Вы пример покажите, как маски надо носить депутатам», — указывал Данилов.

«У меня тест отрицательный по сравнению с тем, что вы не сдали сами тест, понимаете?» — парировала спикер.

Перед началом обсуждения основных вопросов председатель чувашского парламента перечислила фамилии официально отсутствующих депутатов.

«Для сведения депутатов: в соответствии со статьей 54 регламента Государственного совета депутаты Бадаева Елена Игнатьева, Белобаев Сергей Александрович, Дельман Олег Александрович, Зорин Юрий Александрович, Иванов Валерий Николаевич, Мешков Олег Вадимович, Николаев Николай Станиславович, Соловьев Вячеслав Сергеевич, Углов Андрей Александрович, Яковлев Владимир Анатольевич представили заявления о передаче своих голосов в связи с отсутствием на заседании по уважительным причинам», — сказала Альбина Егорова.

Напомним, всего в республиканском парламенте 44 мандата.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая (10:35 мск) в Чувашии выявлено 2387 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 720 человек, в том числе за последние сутки выздоровление зарегистрировано у трёх пациентов с COVID-19.