Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 10:16 — ИА Регнум. Метростроители Санкт-Петербурга вошли в натяжную камеру станции метро «Большой проспект» («Горный институт») на Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии. Об этом 26 мая сообщает ОАО «Метрострой».

Фото: Метрострой //vk.com/feed Строительство станции Петербургского метро «Горный институт» («Большой проспект»)

"В ночь на 26 мая на наклонном ходе станции «Горный институт» (проектное название «Большой проспект») в момент разработки грунта под последнее, 96-е кольцо, тоннелепрходческий щит «Аврора» вошел в монтажную камеру, — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Метростроя». — Для ТПМК «Аврора» это уже четвертый наклонный ход. Ранее с ее помощью были пройдены эскалаторные тоннели станций «Обводный канал», «Адмиралтейская» и «Спасская».

Напомним, эта станция должна стать первой введенной в эксплуатацию в ближайшем будущем, но произойдет это не ранее 2022 года.

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Случившееся означает, что метростроители соединили центральный зал с наклонным ходом станции, через который на нее будут попадать пассажиры.

Новый участок Лахтинско-Правобережной линии включает в себя две станции: «Горный институт» и «Театральная» (без выхода на поверхность).

Напомним, пуск станции «Горный институт» власти в очередной раз отодвинули — теперь до 2022 года. А первый этап «коричневой» ветки от «Казаковской» до «Путиловской» введут в эксплуатацию не ранее 2023 года. Второй участок откроют для пассажиров не раньше 2026−2027 года. Между станциями «Казаковская» и «Сосновая Поляна» также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

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