Кострома, 26 мая, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по региону. Таким образом, нарастающим итогом в регионе выявлен 601 случай заражения.

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Наличие вируса подтверждено у 7 жителей Мантурово. Также положительный результат на SARS-CoV2 показали тесты жителей Нерехты, Буя, Шарьи и Макарьевского района.

Более половины от общего количества инфицированных — 308 пациентов выздоровели, в медучреждениях находятся 47 человек, остальные лечатся на дому.