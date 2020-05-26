Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 мая, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ объявило конкурс на проектирование реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок. Спасо-Преображенский собор построен в 12 веке, памятник русского зодчества домонгольского периода функционирует как филиал Переславского музея-заповедника.

Спасо-Преображенский собор в Переславле

Предполагается провести инженерно-геодезические изыскания и археологические исследования, внутри храма планируются археологические раскопки.

«Выполнить археологические спасательные работы на всей площади пола, включая солею и алтарную часть, а также в шурфах для исследования фундаментов», — говорится в техническом задании.

Особое внимание планируется уделить исследованию состоянию полов храма, мраморным гробницам переславских князей, иконостасу и интерьеру храма.

Переславский музей-заповедник Интерьер Спасо-Преображенского собора, 1890е годы

«Согласно архивных фотографий, на солее перед столпами размещались мраморные киоты, выполненные в стилевом единстве с иконостасом и дьяконскими дверьми. Предлагается рассмотреть проектом возможность воссоздания мраморных киотов», — говорится в материалах техзадания, подготовленных Переславским музеем-заповедником.

Срок проведения всех работ, а также подготовки и экспертизы технической документации проекта реставрации Спасо-Преображенского собора составляет 487 дней, начальная цена контракта — 11,7 миллионов рублей.