Кострома, 26 мая, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Костромичи столкнулись с проблемами при голосовании в первый день праймериз «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM. При попытке оставить голос за кандидата система зависает и предлагает «повторить попытку позже», поскольку она «находится на профилактике».

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Как прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА REGNUM в региональном исполкоме партии, проблема имеет федеральный характер и связана с атакой на платформу.

«У нас большие проблемы с системой. Сегодня проголосовать может и не получиться, у нас люди и по 10 раз пытались это сделать. Завтра ситуация должна стабилизироваться. Сбой никак не связан с Порталом госуслуг, это сбой федеральный. Была атака».

С аналогичными неудобствами столкнулись жители других регионов России — пресса упоминала о невозможности предварительного голосования в Новосибирской области и Челябинске. Отметим, что праймериз было запущено 25 мая в полночь (мск). Сама процедура завершится 31 мая, результаты голосования объявят не позднее 2 июня. Выборы в законодательное собрание области и городскую думу областного центра намечены на 13 сентября 2020 года. В этот же день жители Костромской области должны избрать губернатора.