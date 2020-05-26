Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. Теперь злоумышленников ищет полиция.

Https://vk.com/lovekronshtadt Вечный огонь в Кронштадте (цитата группы «Подслушано в Кронштадте")

Как сообщает 26 мая пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением в правоохранительные органы обратился директор музея истории Кронштадта. Он сообщил, что из новостей группы в социальных сетях узнал, что в период с 24 по 25 мая некие граждане совершили акт вандализма — жарили еду на Вечном огне над могилой рабочих и матросов, являющемся памятником культурного наследия.

Полицейскими было установлено, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить еду на пламени вечного огня.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание», — отметили в ГУ МВД.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по фото, появившимся в соцсетях, осквернители пожарили шашлыки на Вечном огне, бросив рядом использованные шампуры.

Добавим, это не первый акт вандализма, совершенный с подобными памятниками в Петербурге. Так в начале мая нетрезвая женщина затушила газировкой и закидала пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле.

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Свой поступок она объяснила трудностями жизни и расстроенными чувствами. Она была привлечена к административной ответственности.

Вечный огонь на Марсовом поле ранее также становился объектом преступлений вандалов. Его забрасывали снегом, на нем жарили еду и совершали другие преступные деяния.