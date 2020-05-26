В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая, 2020, 09:35 — ИА Регнум. В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов. Теперь злоумышленников ищет полиция.
Как сообщает 26 мая пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с заявлением в правоохранительные органы обратился директор музея истории Кронштадта. Он сообщил, что из новостей группы в социальных сетях узнал, что в период с 24 по 25 мая некие граждане совершили акт вандализма — жарили еду на Вечном огне над могилой рабочих и матросов, являющемся памятником культурного наследия.
Полицейскими было установлено, что 24 мая около 23:00 к мемориалу подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить еду на пламени вечного огня.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание», — отметили в ГУ МВД.
Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Судя по фото, появившимся в соцсетях, осквернители пожарили шашлыки на Вечном огне, бросив рядом использованные шампуры.
Памятник культурного наследия Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов был возведен 1974 году. Первое захоронение на этом месте появилось 7 марта 1917 года, когда здесь были похоронены четыре солдата кронштадтской крепости, погибшие во время Февральской революции. В последующие годы здесь были сделаны, по разным данным, захоронения от 400 до 600 человек — участников и жертв революционных событий первой четверти XX века. В 1974 году во время реконструкции архитектурного ансамбля Якорной площади на месте братской могилы и сквера был поставлен современный памятный знак, выполненный в форме разделённой пирамиды с Вечным огнем в центре.
Добавим, это не первый акт вандализма, совершенный с подобными памятниками в Петербурге. Так в начале мая нетрезвая женщина затушила газировкой и закидала пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле.
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Свой поступок она объяснила трудностями жизни и расстроенными чувствами. Она была привлечена к административной ответственности.
Вечный огонь на Марсовом поле ранее также становился объектом преступлений вандалов. Его забрасывали снегом, на нем жарили еду и совершали другие преступные деяния.