Тюмень, 26 мая, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Тюмени продаётся несколько известных ресторанов, косметический салон, пивоварня с баром, офисный центр и кинотеатр. Сферы общепита, красоты и зрелищ не выдержали пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений, сообщает портал 72.ru.

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Ресторан «Жигули» на улице Республики продаётся за 90 млн рублей полностью «под ключ»: с кухонной техникой, посудой, музыкальным и световым оборудованием. Площадь помещений на двух этажах — 800 кв. м.

Кинотеатр с баром площадью 110,6 кв. м в жилищном комплексе «Паруса» продаётся за 13,2 млн рублей.

Ресторан с пивоварней в замке Green House площадью 500 кв. м также продаётся «под ключ» за 50 млн рублей.

Трёхэтажный офисный центр «Капиталъ» площадью 1 786 кв. м с подземным паркингом продаётся за 160 млн рублей.

Студия красоты Birdie на улице Володарского готовится к закрытию. Владельцы популярного тюменского салона попрощались со своими клиентами в социальных сетях.