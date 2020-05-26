Калуга, 26 мая, 2020, 09:13 — ИА Регнум. В Калужской области за период пандемии у 222 медиков было подтверждено заражение коронавирусом. В основном у всех заразившихся выявлена легкая форма. Об этом шла речь 25 мая на заседании регионального оперативного штаба по противодействию угрозе распространения новой коронавирусной инфекции на территории области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» У 222 калужских медиков было подтверждено заражение коронавирусом

Врио губернатора области Владислав Шапша обратил внимание участников заседания на неукоснительное начисление выплат медикам, которые непосредственно работают с заражёнными коронавирусом и в том числе — перечислению 10 тысяч рублей из областного бюджета тем медицинским работникам, которые заболели при исполнении своих служебных обязанностей. Региональную выплату уже получили 180 таких медицинских работников.

«Все расчеты должны быть произведены в пятницу. Прошу очень внимательно отнестись к этому. Для оформления выплат из фонда социального страхования нужно время. Наши 10 тысяч — это первая помощь тем, кто пострадал, выполняя свой служебный долг», — заявил Владислав Шпаша.

Также 10 работников медицинских учреждений области с подтверждённым COVID-19 уже получили федеральную страховку по линии социального страхования, сообщил руководитель области в социальной сети.