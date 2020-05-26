Барнаул, 26 мая, 2020, 08:29 — ИА Регнум. «Пошли, родимые!» — такими словами жители Алтайского края делиться фотографиями своих трофеев с тихой охоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из группы «Грибники Алтая» в ВК На Алтае начался грибной сезон

Из-за ранней весны в ленточных борах и на лесных опушках стали появляться разнообразные грибы: маслята, подберёзовики, подосиновики. А в Алеусском иКасмалинском борах собирают даже боровик.

«Идёт чистый, в основном — 1 сорт, второго единицы!», — пишет автор фотоИрина Чумадеева в группе «Грибники Алтая» в ВК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года на Алтае вырос небывалый урожай груздей.