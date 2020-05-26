Поваленные деревья и мусорные баки: последствия урагана в Тюмени
Тюмень, 26 мая, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В Тюмени не стихает дождь и сильный ветер. Участники паблика «ЧС Тюмень» ежечасно фиксируют последствия урагана, который начался во второй половине дня 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Пресс-служба администрации Тюмени
Тюменские коммунальщики вывозят поваленные деревья на самосвале
Перевёрнутые мусорные баки во дворах во время сильного ветра стали привычным явлением.
Пресс-служба администрации Тюмени
С утра работа с последствиями сильного ветра продолжается
«В шесть утра проснулась, посмотрела в окно, жуть такая…», — делится 26 мая впечатлениями тюменка.
На трассе Тюмень-Нижняя Тавда автомобилисты своими силами с ночи до утра освобождали проезд от поваленных деревьев. Администрация города Тюмени в паблике «Тюмень — наш дом» выложила красноречивый фоторепортаж о борьбе коммунальных служб с последствиями урагана, которая велась даже ночью.
«26 мая днём ветер ослабеет до 16−21 м/с, местами ожидаются кратковременные дожди, грозы», — предупредили тюменцев в пресс-службе мэрии.
Напомним, в соседней Свердловской области в результате урагана погибли три человека.