Чебоксары, 26 мая, 2020, 07:55 — ИА Регнум. Новую дорогу в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах, которая менее чем за полгода «вздулась» и стала опасной для жителей, подрядчики восстановят за свой счёт. Строительство вели ПАО «Дорисс», ООО «Элитсрой», АО «Дорэкс», получив в целом более полумиллиарда рублей бюджетных средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Cap.ru Участок новой дороги в Солнечном

Движение по новым дорогам в Солнечном протяжённостью более 3,5 км открыли в декабре 2019 года. Объем финансирования превысил 536 млн рублей, средства выделены из республиканского и местного бюджетов. Но менее чем за полгода новая дорога «вздулась», на асфальте проявились большие трещины, что вызвало шквал критики в адрес чиновников.

«Тысячи людей, проживающих в Солнечном, ежедневно проезжающие по дороге или проходящие по пешеходному участку, нас проклинают и критикуют!» — возмущался на планёрке в администрации мэр Чебоксар Алексей Ладыков.

Cap.ru Участок новой дороги в Солнечном

Cap.ru Участок новой дороги в Солнечном

При этом его заместитель Иван Кучерявый пытался оправдать дорожников тем, что «работы проводились в суровое время, возможные усадки были прогнозируемы». По его словам, исполнитель их обнаружил ещё в феврале, но во всём виновата погода:

«Погодные условия (каждый день дождь) не дают возможности работать с грунтом. За неделю температура выровняется. Основная масса работ в течение двух недель в рамках гарантийных обязательств будет проведена».

«Прошу вызвать директоров компаний «Дорисс», «Элитсрой», «Дорэкс», пройтись вместе по участкам, показать, разъяснить, как нужно работать на территории города. Мы должны болеть душой за свое дело и показывать результаты своей работы», — сказал Алексей Ладыков.

Cap.ru Участок новой дороги в Солнечном

Напомним, ранее на «Карте убитых дорог» на территории Чувашии были отмечены 322 участка протяженностью 365 км. Наиболее активными в борьбе с плохими дорогами оказались чебоксарцы, которые больше всего жаловались на Лапсарский и Ишлейский проезды, проспект Ивана Яковлева и дороги по улицам Гражданская и Хабиба Миначева. В итоге значительная часть дорог была приведена в порядок, а на некоторых участках работы ещё ведутся.